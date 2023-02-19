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В Китае назвали следующую цель НАТО после Украины
Global Times: После Украины НАТО начнет войну на Тайване
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После Украины НАТО намерено начать новый вооруженный конфликт на Тайване, на что намекнул генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили СМИ.
Global Times пишет, что прошел почти год с начала российско-украинского конфликта. «НАТО во главе с США вовлечено в кризис, который само же и начало. Тем не менее альянс уже задумал еще один, на Тайване», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Издание посчитало, что НАТО, будучи изжившим себя объединением времен холодной войны, не может существовать без военных конфликтов. Поэтому альянс усиливает тревожные настроения в Азии, готовясь к очередному столкновению, отмечается в статье.
Вашингтон надеется, что НАТО сможет расширить свое присутствие по всему миру, а не просто останется трансатлантической военной организацией. Исходя из этого, США должны продолжать нагнетать внешние угрозы, объединять страны-участницы, чьи интересы не всегда совпадают, и заставлять их тратить больше средств на военный бюджет, рассказал Global Times китайский военный эксперт Сун Чжунпин.
По его словам, цель США – контролировать Европу, а также превратить НАТО в глобальный военный альянс. «Слова Столтенберга можно рассматривать как прокладывание пути для вовлечения организации в дела Азиатско-Тихоокеанского региона», – добавил эксперт.
Как утверждает издание, интересы США не совпадают со стремлениями всех стран – членов НАТО, поскольку некоторые из них придерживаются другого мнения насчет украинского конфликта и Китая или больше не имеют железного доверия к Вашингтону после недавних новостей о диверсиях на «Северных потоках».
«Судя по тому, как развивается конфликт между Россией и Украиной, возможности НАТО не соответствуют желаемому, и альянс только окажется в проигрыше, если будет расширять свое влияние в Азии», – говорится в материале.
Ранее Politico сообщило,что генсек НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Пекин планирует захватить Тайвань, поэтому военный альянс «должен противостоять вызовам Китая». По его словам, «то, что сегодня происходит в Европе, может произойти завтра в Азии». Он добавил, что Пекин внимательно следит за ценой, которую платит Россия, или наградой, которую она получит за свою победу».
В понедельник власти Тайваня заявили, что аэростаты, разработанные для китайских военных, регулярно нарушают воздушные границы Тайваня, некоторые из воздушных шаров используются ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а другие – Ракетными войсками НОАК.
В январе генерал ВВС США Майк Минихан разослал подчиненным служебную записку, в которой предположил, что в 2025 году Соединенные Штаты будут воевать с Китаем из-за попытки КНР установить контроль над Тайванем.
Украинским военным запретили брать еду у жителей Черниговской области
Бойцам вооруженных сил Украины запрещено принимать продукты и воду от местных жителей в Черниговской области
После массового отравления военнослужащим вооруженных сил Украины в Черниговской области запрещено принимать продукты и воду от местных жителей, сообщил источник.
Источник в ВСУ рассказал, что в начале февраля у 40 бойцов выявили симптомы острого отравления. Это произошло после того, как военные съели полученные от волонтеров полуфабрикаты. Теперь «всем военным в регионе запрещено принимать продукты и воду от местных жителей», передает РИА «Новости».
Напомним, сообщалось, что украинские войска сталкиваются с сопротивлением со стороны пророссийски настроенного населения Купянска в Харьковской области, жители скучают по России. Солдатам ВСУ запретили принимать еду от местных жителей, из опасения, что их отравят.
Китай потребовал от США «изменить курс»
Ван И потребовал от Блинкена «изменить курс» США
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И потребовал от госсекретаря США Энтони Блинкена устранить вред, нанесенный китайско-американским отношениям в ситуации с аэростатом, сообщил МИД Китая.
Как сообщает китайское ведомство, на переговорах в Мюнхене Ван И озвучил «твердую и справедливую позицию» Пекина. Он потребовал от США «изменить курс». Кроме того, Вашингтон, по мнению китайской стороны, должен «трезво оценить» вред, который был нанесен отношениям двух стран американским «злоупотреблением силой», передает ТАСС.
Напомним, китайский аэростат был сбит 4 февраля после того, как провел над Северной Америкой девять суток. Китай выразил протест, заявив, что речь идет о гражданском объекте, который выполнял метеорологические исследования и залетел в воздушное пространство США случайно.
Рар: «Простодушие» Бербок вызывает умиление у немецкого общества
Немецкий политолог Рар: Бербок может стать новым канцлером Германии в 2025 году
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Анналена Бербок прославилась своими странными заявлениями, но «зеленым» политикам многое прощается в Германии, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее глава германского МИД Анналена Бербок рекомендовала российскому президенту Владимиру Путину «развернуть свой курс на 360 градусов», чтобы весь мир был счастлив.
«Глава нашего МИД известна своими, мягко говоря, странными изречениями. На ее счету уже заявления о «танковых войнах во времена Наполеоновских сражений», расположенные «на расстоянии более ста тысяч км» от Германии страны и «война против России», – напомнил немецкий политолог Александр Рар.
«Теперь она считает, что мир во всем мире наступит после того, как Владимир Путин покрутится вокруг себя, – иронизирует собеседник. – Кто-то объясняет подобные высказывания чудовищным невежеством Бербок. Все помнят, как она два года тому назад, когда боролась за пост канцлера Германии, искусственно приукрашивала свою биографию в части образования».
«Но вынужден признать, что в западных СМИ «странности» госпожи Бербок нарочно не замечают и почти никогда не высмеивают. Более того, другие германские дипломаты очень мягко и вежливо корректируют ее заявления», – указывает политолог.
«С тех пор, как Анналена Бербок заняла пост главы дипломатического ведомства, заговорив о «феминистской внешней политике», она пользуется ошеломляющим успехом среди населения. «Зеленым» политикам в целом довольно многое прощается», – продолжил он.
«Бербок обрела своего рода имидж Жанны д’Арк, которая успешно сражается с неугодными Западу «диктаторами». И ее «простодушие» вызывает умиление у простых немцев. Не исключаю, что она даже может стать новым канцлером ФРГ в 2025 году», – заключил Рар.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предложила президенту России Владимиру Путину «развернуть свой курс на 360 градусов», и тогда весь мир будет счастлив.
Телеведущий Владимир Соловьев после слов главы МИД Германии отметил, что она устанавливает рекорды глупости. Прокомментировал слова Бербок также замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, «очень забавно, что Европой управляют такие невежественные люди», цитирует ТАСС. В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова рекомендовала Бербок «выучить хоть один школьный предмет».
Между тем французской издание Journal du Dimanche пишет, что, по словам дипломатического источника, министр иностранных дел Анналена Бербок планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера страны в случае роспуска Бундестага из-за ситуации на Украине.
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Главы МИД G7 пригрозили третьим странам за помощь ВС России
Главы МИД G7 пригрозили третьим странам последствиями за помощь российской армии
Главы МИД G7 в совместном заявлении по итогам первой встречи под председательством Японии призвали третьи страны прекратить помощь армии России, предупредив, что иначе им «придется заплатить серьезную цену».
В заявлении глав МИД G7 говорится, что в случае, если третьи страны будут помогать России обходить санкции и оказывать помощь российской армии и ее подразделениям, то им придется заплатить с серьезную цену, передает РИА «Новости».
Ранее главы МИД G7 на первой встрече под председательством Японии договорились продолжить помощь Украине, сохранить и усилить санкции против России.
Британский журналист рассказал о порядках в бункере Зеленского
Журналист британского издания Times выпустил материал, в котором рассказал о порядках и обстановке в бункере президента Украины Владимира Зеленского и в его офисе на Банковой.
В публикации Times говорится, что журналист пообщался с рядом чиновников, знакомых с обстановкой в бункере. Среди своих источников издание называет советника Зеленского Александра Роднянского и министра агрополитики Николая Сольского, передает РИА «Новости».
Согласно статье, контрольно-пропускные пункты с вооруженной охраной стоят на каждой улице вокруг офиса Зеленского, а доступ есть лишь у тех, у кого есть специальные документы.
Охрана спрашивает у граждан пароли, которые постоянно меняются. Чаще всего это «бессмысленные фразы, которые русским было бы трудно произнести».
По данным издания, после начала спецоперации России основных представителей украинских властей поместили в подземные бункеры. Всем, кто находился с Зеленским в бункере, пришлось подписать соглашение о неразглашении, сообщает газета.
Напомним, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, в начале 2022 года выступивший в роли посредника между руководством России и Украины, выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин заверил его в начале спецоперации, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому физическая расправа не угрожает.
Захарова посоветовала Бербок «выучить хоть один школьный предмет»
Захарова усомнилась в способности Бербок обеспечить безопасность Германии
Главе МИД Германии Анналене Бербок, которая призвала Москву развернуть российскую политику на 360 градусов, следует выучить хоть один школьный предмет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В противном случае не будет возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе, пока Бербок находится у власти, заявила Захарова в Telegram.
Напомним, Захарова таким образом высмеяла заявление Бербок, которая сказала, что без указанного «разворота» российской политики не будет «возможности обеспечить безопасность Украины на долгосрочной основе».
Ростех сообщил об увеличении объемов производства «Кинжалов»
Чемезов сообщил об увеличении объемов производства Ростехом гиперзвуковых ракет «Кинжал»
Ростех сейчас увеличивает объемы серийного производства гиперзвуковых ракет «Кинжал», сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.
Чемезов отметил, что производство «Кинжалов» уже давно «встало на поток», но раньше «не требовалось такое количество, как сейчас», передает ТАСС со ссылкой на канал «Звезда плюс».
Кроме того, Чемезов сообщил, что более чем в 50 раз увеличено производство некоторых видов боеприпасов, сотрудники работают в две-три смены. Также он рассказал, что холдинг «Вертолеты России» в 2023 году сможет достичь выпуска до 300 вертолетов всех видов.
Напомним, начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе спецоперации показал высокую эффективность и неуязвимость к развернутым на Украине системам противовоздушной обороны.
Макрон выступил против попыток «полного разгрома России»
Макрон отказался поддерживать предложения «атаковать Россию на ее собственной территории»
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Франция не поддерживала и никогда не будет поддерживать идею о том, что нужно добиться полного разгрома России, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
По словам Макрона, он «не думает, как некоторые, что надо атаковать ее на собственной территор». Как заявил президент, есть те, кто желает «в первую очередь разгромить Россию», но «это никогда не было и никогда не будет позицией» Парижа, передает ТАСС со ссылкой на Journal du dimanche.
Издание отметило, что такова позиция стран Восточной Европы, которые «не оценили формулу Макрона о том, что «нельзя унижать Россию».
Макрон хочет, чтобы Украина «пошатнула российский фронт». По его мнению, это «вернет Москву за стол переговоров». Однако он не считает, что одна из сторон сможет «добиться полной победы». Как пишет Journal du dimanche, «по мнению Макрона, Украина самостоятельно не может вновь обрести свои границы, так как никто из союзников не готов отправить свои войска на театр военных действий».
Также Макрон считает, что не следует затягивать конфликт, поскольку если он окажется «бесконечным», то «главными проигравшими окажутся европейцы». В связи с этим Макрон вновь выступил за продолжение переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Journal du dimanche пишет, что для Макрона НАТО «не является подходящим инструментом для переосмысления отношений» с Москвой. «Участники НАТО не были вполне прозрачны в своих намерениях, и это было воспринято Москвой как экспансионизм», – говорится в материале. Макрон заявил, что это частично объясняет политику Путина после Мюнхенской конференции 2007 года.
Издание заявило, что Макрон хочет призвать страны Центральной и Восточной Европы, как состоящие в ЕС, так и не входящие в союз, «быть разумными в своих ожиданиях». Подобную позицию, по мнению Макрона, должна занять и Германия, которая «открывала объятия Евросоюза для этих стран».
Как пишет Journal du dimanche, Макрон проигнорировал призывы украинского президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности принять Киев в НАТО.
Напомним, Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Европе надо иметь силу и смелость для возобновления диалога, но время для диалога с Россией по ситуации на Украине еще не пришло. Он также заявил, что Россия не может и не должна победить Украину на поле боя.
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Сунак и Харрис заявили о глобальной войне на Украине
Премьер Британии и вице-президент США считают, что на Украине идет глобальная война
Конфликт на Украине представляет собой глобальную войну, последствия которой ощущаются во всем мире, как в сфере энергетики, так и суверенитета, заявили глава правительства Великобритании Риши Сунак и вице-президент США Камала Харрис.
Заявление Харрис и Сунака распространила канцелярия британского премьера после встречи на Мюнхенской конференции по безопасности.
Как отметили на Даунинг-стрит, они согласились, что конфликт на Украине якобы представляет собой «глобальную войну», которая повлияла на продовольственную и энергетическую безопасность, так и суверенитет, передает ТАСС.
Кроме того, премьер-министр и вице-президент Харрис осудили те страны, которые оказывают политическую или военную поддержку действиям Путина.
Также обсуждалась активизация международных усилий для помощи Украине, чтобы обеспечить Киеву победу и найти способ гарантировать безопасность Украины в долгосрочной перспективе.
Сунак и Харрис также подняли тему сотрудничества своих стран по линии оборонного партнерства AUKUS, который предполагает, что Австралия с помощью американских и британских технологий построит восемь атомных подводных лодок.
Ранее вице-президент США Харрис заявила о мобилизации Запада для помощи Украине.
Блинкен счел возможным начало поставок оружия из Китая в Россию
Блинкен выразил обеспокоенность в связи с возможными планами Китая оказать России военную помощь
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США обеспокоены тем, что Китай может начать поставки оружия и боеприпасов России, а также военным сотрудничеством России и Ирана, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Блинкен заявил, что предупредил главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И об обеспокоенности Вашингтона в связи с поддержкой России со стороны Китая. Блинкен сказал, что прежде наблюдались «поддержка на уровне риторики и политики и даже некоторая нелетальная помощь», передает ТАСС со ссылкой на NBC и CBS.
Однако США встревожены тем, что Китай «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России», это приведет к «серьезным последствиям» в отношениях Пекина с Вашингтоном, сказал Блинкен. Он пояснил, что под «летальной помощью» подразумевает поставки «целого ряда изделий – от боеприпасов до самого оружия».
Кроме того, Блинкен заявил, что Иран поставляет России беспилотные летательные аппараты, которые применяются в ходе специальной военной операции на Украине. По его словам, отношения России и Ирана «становятся все более пагубными, и это фактически улица с двусторонним движением». Так, Россия, по словам госсекретаря, «поставляет военную технику Ирану, включая, похоже, современные истребители».
Напомним, встреча Блинкена с Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности стала первой после инцидента с китайским аэростатом. Глава Госдепа сообщил, что Ван И не извинился за появление китайского аэростата в воздушном пространстве США.
Российские войска за сутки уничтожили более 600 украинских военных
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Вооруженные силы России на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили за сутки более 605 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника. За сутки на данном направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и боевая машина РСЗО «Град».
Отмечается, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования поражен пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий и склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области.
В Минобороны сообщили, что на Красно-Лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической авиации, огня артиллерии, тяжелых огнеметных систем и наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Терны ДНР, Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва ЛНР и Серебрянского лесничества. За сутки потери противника составили свыше 200 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-20.
В пресс-службе добавили, что на Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделений «Южной» группировки войск за сутки уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.
В сообщении говорится, что в районе населенного пункта Первомайское ДНР вскрыта замаскированная позиция и уничтожена самоходная пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». В районах населенных пунктов Часов Яр Донецкой Народной Республики и Демурино Днепропетровской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.
Как указали в ведомстве, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 70-ти военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Водяное уничтожены два склада 72-й механизированной бригады ВСУ с боеприпасами, а также топливом для военной техники.
В Минобороны уточнили, что на Херсонском направлении в результате нанесения огневого поражения за сутки уничтожены до 15-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей, самоходная гаубица «Акация», самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».
«Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118-ти районах», – говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что вредствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое ДНР, Голиково, Кузьмино, Рубежное, Житловка ЛНР и города Херсон.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 385 самолетов, 210 вертолетов, 3178 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 7935 танков и других боевых бронированных машин, 1029 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4144 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8458 единиц специальной военной автомобильной техники», – указали в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщали, что активными действиями, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника у Лимана Первого, Гряниковки, Берестового Харьковской области и Новоселовского ЛНР.
В Крыму национализировали 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов
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В Крыму под национализацию попали порядка 700 объектов украинских олигархов, политиков и бизнесменов, после завершения процедуры оценки этого имущества, его выставят на торги, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Константинов отметил, что за весь период работы антитеррористической комиссии в Крыму национализировали порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества. По его словам, это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что работа антитеррористической комиссии продолжается.
«Конечно, у тех, кто зарабатывает деньги в Крыму и направляет их против наших граждан, наших солдат, нет никаких принципов и чувства совести. Но важно и то, что олигархи, которые ведут свой бизнес таким образом, осознают, что у себя, на территории бывшей Украины, экономики уже нет, они ее похоронили. А у нас, в развивающемся, успешном российском регионе, они не брезгуют высасывать деньги. Сейчас для них это один из немногих источников дохода. Но и он для многих уже перекрыт», – подчеркнул Константинов.
По его мнению, после завершения процедуры оценки национализированного имущества, его выставят на торги. Конкретные сроки пока не определены, поскольку объем работы по оцениванию принятых в собственность республики объектов значительный, указал Константинов.
«Как только эту работу завершат, мы передадим имущество заинтересованным собственникам, которые будут заниматься им и развивать на благо нашей страны и нашего народа», – уточнил он.
Ранее Константинов сообщил, что национализированные активы украинских олигархов и чиновников в Крыму оценили в миллиарды рублей.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины, а по итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО.
Санду попросила НАТО защитить Молдавию
Санду: Молдавия должна стать частью европейской архитектуры безопасности
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Граждане Молдавии не поддерживают отказ от конституционного нейтралитета страны, заявила в воскресенье президент республики Майя Санду.
В ходе дискуссионной панели в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Санду заявила, что граждане Молдавии не поддерживают отказ от статуса нейтральной страны, хотя он «не сможет защитить Молдавию, передает «Интерфакс».
По ее словам, Молдавия должна быть частью новой европейской архитектуры безопасности и получить помощь для укрепления оборонного сектора.
Она вновь выразила опасения относительно «возможной дестабилизации ситуации в стране».
«В ход идут пропаганда, кибератаки, ложные сообщения о бомбах, и все это влияет на демократию в нашей стране. У нас давние партнерские отношения с НАТО, и мы им признательны. Нашим приоритетом сейчас являются проекты с немедленным эффектом. Нам нужна защита», – подчеркнула Санду.
Напомним, Санду заявила, что в Молдавии якобы планировалось осуществить попытку изменения конституционного строя.
Боррель назвал ЕС армией Украины
Боррель: Евросоюз – это армия Украины
Евросоюз – это армия Украины, поскольку этот конфликт является угрозой европейской безопасности, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, Боррель заявил, что Евросоюз – это армия Украины, поскольку эта война – это вызов европейской безопасности, поэтому важно, чтобы Зеленскому меньше аплодировали, но поставляли боеприпасы, передает ТАСС.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза как можно скорее передать Украине современные танки.
Нидерланды решили ограничить число российских дипломатов
Нидерланды решили выслать десять сотрудников посольства России
Нидерланды решили закрыть российское торгпредство и ограничить число российских дипломатов в стране, около десяти сотрудников посольства России должны будут покинуть королевство, заявил глава голландского МИД Вопке Хукстра.
Хукстра назвал очень важным шагом решение выслать из Нидерландов российских дипломатов. По его словам, Россия засылает в качестве работников посольства сотрудников разведки, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что покинуть страну должны будут около десяти сотрудников российского посольства.
Как сообщил Хукстра, также со вторника будет закрыто российское торговое представительство в Амстердаме, а с понедельника – генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге.
По словам министра, Россия задерживает выдачу виз голландским дипломатам.
Ранее посла Нидерландов в Москве Хиллеса Плуха вызвали в МИД России, где ему заявили о неприемлемости политики властей королевства и на деструктивную позицию Нидерландов, занятую в визовом вопросе.