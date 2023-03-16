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16 марта, четверг  |  Последнее обновление — 09:51  |  vz.ru
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Зачем Москва сократила срок зерновой сделки

Россия продлила зерновую сделку на 60 дней Erdem Sahin/EPA/ТАСС
Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. И хотя Запад так и не выполнил часть своих обещаний в рамках этого соглашения, его продление дает России ряд прямых и косвенных преимуществ. О каких конкретно выгодах идет речь и как Москва может воспользоваться соглашением в своих интересах?  Подробности...
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Австралия стала очередной жертвой гипноза Америки

Премьер Австралии Албаниз, президент США Байден и премьер Британии Сунак на саммите в Сан-Диего Stefan Rousseau/AP/ТАСС
«Три страны предпочли проигнорировать озабоченность международного сообщества и решили пойти по опасному пути». Так Пекин прокомментировал саммит AUKUS – своего рода азиатского НАТО, направленного против Китая. Две из этих трех стран – США и Великобритания – понимают свой интерес, когда движутся по «опасному пути». А вот Австралию тащат по нему, будто на заклание. Подробности...
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России потребовались дроны-перехватчики

России нужно готовиться к противостоянию дронов Gene Blevins/Zuma/ТАСС
В среду «Транснефть» сообщила, что обнаружила мины, установленные с воздуха на объекте нефтепровода «Дружба» в Брянской области. В начале марта дронами в той же области была атакована нефтебаза. Об инцидентах с БПЛА сообщалось и в других приграничных с Украиной регионах, а также в Крыму и Севастополе. Есть ли способ эффективно противодействовать таким беспилотникам и вычислять их операторов? Подробности...
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Российский летчик ювелирной работой наказал воздушного разведчика США

США потеряли боевой самолет в зоне СВО Robert W. Valenca/U.S. Air Force
США понесли первые потери в зоне российской спецоперации на Украине. БПЛА MQ-9 упал в Черное море в результате «непрофессиональных действий» российского истребителя Су-27, утверждают в Пентагоне. На самом деле действия российского летчика были максимально выверены, а сам инцидент может означать изменение всего подхода России к полетам авиации НАТО у наших границ. Каким образом американский дрон был уничтожен в Черном море? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Сербия нехотя готовится к антироссийским санкциям

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
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Сергей Козлов, ветеран спецназа
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Силиконовый пузырь начал лопаться

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Разорение всех криптоинвесторов, майнеров и прочей шушеры, которая вилась вокруг этого бизнеса, на реальную финансовую систему, рынки акций, недвижимости и реальный бизнес окажет относительно небольшое влияние. Подробности...
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Крушение БПЛА США: главное

У Эрдогана проблемы. Устоит?

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    Австралия стала очередной жертвой гипноза Америки

    Премьер Австралии Албаниз, президент США Байден и премьер Британии Сунак на саммите в Сан-Диего
    		  
    16 марта 2023, 08:50
    Фото: Stefan Rousseau/AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    «Три страны предпочли проигнорировать озабоченность международного сообщества и решили пойти по опасному пути». Так Пекин прокомментировал саммит AUKUS – своего рода азиатского НАТО, направленного против Китая. Две из этих трех стран – США и Великобритания – понимают свой интерес, когда движутся по «опасному пути». А вот Австралию тащат по нему, будто на заклание.

    Во времена первой холодной воны, когда советский и западный блоки разделял «железный занавес», для антисоветского, но коммунистического Китая американцы придумали другой занавес – «бамбуковый». По сути – цепь лояльных США режимов, которые предоставляют Пентагону место под военные базы, как бы окружающие КНР и Вьетнам.

    Материал изгороди говорит сам за себя: к КНР тогда не относились, как к серьезной угрозе для интересов Соединенных Штатов. Да и трудно было так относиться: после ряда экспериментов Мао (в первую очередь «большого скачка» и «культурной революции») огромный и древний Китай представлял собой довольно жалкое зрелище. Мало кто в Вашингтоне думал, что со временем экономика КНР дорастет по объемам до американской, а Народно-освободительная армия спустит на воду свой третий авианосец.

    Теперь про «бамбуковый занавес» не вспоминают, в ходу другая идиома – «коровий язык». Так вьетнамцы (Вьетнам, напомним, враждебен и к США, и к Китаю) называют территориальные притязания КНР в Южно-Китайском море. По форме это действительно напоминает язык, который покрывает практически все водное пространство моря, за исключением территориальных вод и уникальной экономической зоны расположенных там стран.

    Речь идет о десятках островов и групп островов, принадлежность каждой из которых оспаривают сразу несколько государств, иногда по пять-шесть сразу. По большей части это необитаемые и лишенные полезных ископаемых скалы. Если нужно, китайская Компартия и искусственный остров построить прикажет – прецеденты были. А ценность этих – в их географическом положении. Они создают очертания того самого «языка», который превращает Южно-Китайское море во внутрикитайское озеро.

    При этом для Китая большинство спорных островов – довольно далекие берега, а от Малайзии или Вьетнама до них рукой подать. Это предопределило высокий спрос региона на услуги «жандарма», которым в первой половине XX века пыталась быть Япония, а во второй – США. Высокий уровень влияния американцев в Юго-Восточной Азии предопределен в том числе страхом местных перед Китаем, а также возможностями Вашингтона. У него есть ядерный подводный флот, 11 авианосцев, десятки военных баз. То есть торговля силовыми услугами подкреплена инфраструктурой – американцам есть на чем и куда свою силу доставить, если она вдруг понадобится.

    В XXI веке ситуация сильно изменилась. С одной стороны, Вашингтон официально признал Пекин главным соперником. С другой, осознал, что больше не может сдерживать его в одиночку. Как следствие, вооруженные силы союзников получили новую степень автономии. Отсюда и резкий рост мощи армии Японии, которой прежде расти не давали, и менее дидактические отношения со многими как бы союзниками США – бывшими жердями «бамбукового занавеса».

    «Жерди» гораздо раньше осознали растущую мощь Китая. И если такая возможность есть (у Японии, например, ее по множеству причин нет), отказываются делать свой курс открыто антикитайским. Они не желают сердить дракона, предпочитая с ним торговать.

    Это поставило американскую администрацию в затруднительное положение. Сдерживать Китай одним – нет сил. Обороняться большим альянсом – нет влияния. Наступление Поднебесной (во всех смыслах) воспринимается как наступление на позиции американской сверхдержавы и в рамках логики «чуть сдадим назад – хуже будет». Все в сумме дает большую проблему, которую нельзя решить большими деньгами – настолько больших денег нет даже у американцев, чей национальный бюджет бьет все новые рекорды по части дефицита.

    Тут надо отдать американцам должное: в Вашингтоне нашли выход. Точнее – нашли дурака. Дураком стала Австралия.

    Государство-континент действительно заинтересовано в свободной торговле в Южно-Китайском море и опасается полного контроля над ним со стороны КНР. Но все-таки расположено оно на значительном отдалении от «коровьего языка», чтобы считать его своей главной проблемой. Тем не менее теперь Австралия превращается в третью по значимости антикитайскую фигуру в регионе после США и Японии.

    План американцев был гениален и прост: снабдить австралийцев ядерным подводным флотом (в смысле – с ядерным «движком», а не с ядерным оружием), чтобы резко их усилить, а то китайский генштаб кенгуру не боится. Только пусть они за этот флот заплатят – возьмут на себя бремя финансовой ответственности, обеспечив прибыль Соединенным Штатам.

    На этой неделе в Калифорнии состоялся уже второй по счету саммит AUKUS – антикитайского военного-политического блока, куда США пригласили также британцев. Они от спорных островов живут еще дальше, чем австралийцы, но тоже англосаксы, тоже обладают ядерным флотом и базами в Тихом океане, а также старыми связями в Гонконге.

    В AUKUS планируют пригласить и четвертого англосаксонского члена (на азиатов, видимо, совсем надежды нет) – Новую Зеландию. Страну по всем мировым рейтингам настолько благополучную, что ей заняться нечем.

    Впрочем, от новозеландских вооруженных сил вряд ли ждут решающего вклада, а вот Австралия, повторимся, ключевой игрок. И только теперь, судя по публикациям в австралийских СМИ, там стали постепенно догадываться, что их втянули во вредную для них историю за их же счет.

    Не то чтобы австралийцы не хотят иметь современные ядерные подлодки – очень хотят. Но гладко было только на бумаге: о технических и организаторских сложностях, с которыми столкнулся проект, газета ВЗГЛЯД писала здесь

    К саммиту в Сан-Диего выяснилось, что проект подорожал – от австралийцев потребуется уже 368 миллиардов долларов. Это более 14 тысяч долларов на одного австралийца. И это не единственный повод задать себе вопрос – а оно нам точно нужно? Есть и политические, чтоб не сказать – геополитические.

    Отношения Австралии с Китаем и прежде были напряженными, но теперь государство-континент наверняка будет восприниматься как опасный враг. Следовательно, Пекин направит дополнительные ресурсы на сдерживание уже Австралии, в том числе и экономическое.

    Теоретически Австралия в этом случае могла бы рассчитывать на помощь Запада в целом, тем более что у нее активно шли переговоры о создании зоны свободной торговли с ЕС. Но учреждение AUKUS, наоборот, раскололо Запад, а особо обиделась Франция, ведь это Париж несколько лет назад договорился о сделке по строительству ядерных подлодок для Канберры, пока его не оттолкнул локтями Вашингтон. Судя по всему, именно французы обеспечили заморозку переговоров Европейского союза с Австралийским Союзом (официальное название страны), и перспектив на оттепель нет никаких.

    Проще говоря, AUKUS – это для австралийцев необязательно ловушка (если до военного столкновения с КНР не дойдет – необязательно), но абсолютно точно развод. И даже странно, что на этот развод повелась именно Австралия. У нее есть уникальный опыт войн за чужие интересы и под чужим командованием, неприятие которого для части населения превратилось в культ

    Впрочем, примерно то же самое происходит и в битой жизнью Европе. Там у США другой главный соперник – Россия, в противостояние с которым они втянули ЕС за европейский же счет. Теперь Европа закупается американским газом и теряет предприятия, которые переезжают в Америку за энергетической надежностью. Интерес американцев опять понятен, а европейцы получают только убытки и потенциально опасный конфликт с Россией.

    Как работает этот гипноз, после которого даже влиятельные (как, например, Германия) государства вдруг начинают действовать не только на пользу Америке, но и во вред себе, объяснять долго – необъятная тема. Гораздо проще объяснить, когда он перестает работать.

    В случае Китая и его соседей, погрязших в собственных спорах, он перестал работать тогда, когда назначенный американцами «общий враг» начал восприниматься местными как реальная сила. Сила, политический, экономический и военный конфликт с которой недопустимо дорогое предприятие – настолько, что даже американцы ущерба не компенсируют.

    Поэтому «бамбуковый занавес» в значительной степени разрушен, и у КНР есть время. В случае РФ бремя доказывать что-либо сателлитам США уже сейчас возложено на Вооруженные силы, противостоящие ВСУ на поле боя. На поле боя и придется доказывать – иначе никак.

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