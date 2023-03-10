Взгляд
10 марта, пятница  |  Последнее обновление — 14:22  |  vz.ru
Разделы

Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
Перейти в раздел…

Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

Внутри самой оппозиции Леонида Волкова уже не раз обвиняли в лоббизме в обмен «на донат» AP/TASS
Взаимные разоблачения, которыми обменялись сторонники Алексея Навального и Алексея Венедиктова, привели к тому, что достоянием общественности стали махинации одного из руководителей радикальных оппозиционных структур Леонида Волкова, ранее бежавшего за границу. Кто достал компромат на сторонника Навального и как это восприняли в рядах несистемной российской оппозиции? Подробности...
Перейти в раздел…

Толстой поторопил с обсуждением темы отмены ЕГЭ

Лучше как можно скорее начать всестороннее обсуждение вопроса отмены ЕГЭ, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»). Подробности...
Перейти в раздел…

В противостоянии с Китаем Запад сделал большой просчет

Американская АПЛ класса «Вирджиния». Именно такие, скорее всего, получит Австралия U.S. Navy
Ключевая военная составляющая военного альянса AUKUS – появление в Австралии атомного подводного флота – похоже, испытывает серьезные трудности. Австралия получит и меньше атомоходов, чем планировала, и существенно позже. Налицо целая серия ошибок, совершенных и Канберрой, и Лондоном, и Вашингтоном – и это будет иметь глобальные последствия. Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский понимает только страх

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Произошедшее в Брянской области четко показывает, что Украина – это государство-террорист. Но превратилась она в такое не в одну минуту, украинское государство и общество прошли к этому долгий путь. Подробности...

«Леопарды» для Украины прошли принудительный даунгрейд

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Трендом сезона станет «половинчатость танков» для ВСУ – в лучшем случае их будет вполовину меньше, половина оборудования с них будет снята, укомплектованы полуподготовленными танкистами и заправлены они тоже будут наполовину. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Эрдоган наощупь ведет Турцию в неопределенное будущее

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
За несколько десятилетий близких отношений с Европой и США турецкая элита накопила изрядное количество злости в отношении своих западных союзников. А со стороны России Турция даже вызывает некоторое уважение, поскольку оказалась для нас непосильным орешком. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Что происходит в Грузии

Миссия Урсулы фон дер Ляйен

Сербия вооружает ВСУ: правда или фейк?

Перейти в раздел…

В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
Подробности...

Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
Подробности...

МЧС и ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники МЧС в московском метро провели поздравительную акцию для прекрасных дам
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой оптимальный возраст для депутата?
  • До 35 лет

  • От 35 до 55 лет

  • Старше 55 лет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска за сутки уничтожили до 330 украинских военных
    Военкоры сообщили о тяжелых боях в южных кварталах Артемовска В Киеве назвали срок начала контрнаступления ВСУ Кремль заметил «ручейки трезвого мышления» на Украине Эксперт оценил планы США отказаться от российского урана
    В Крыму рассказали о строительстве оборонительной линии Украина получила первую систему ПРО Patriot В Приднестровье назвали заявление Чичваркина о регионе «бесчеловечным» У центра «Свидетелей Иеговы» в Гамбурге произошло массовое убийство
    ВСУ начали прощупывать позиции ВС России на Запорожском направлении На Украине сообщили о первом применении американской «умной бомбы» в зоне СВО Стало известно о первом погибшем на Украине эстонском наемнике Толкнувший подростка под поезд в московском метро мужчина признал вину

    протесты в Тбилиси


    Политолог Корнилов: Грузинская власть идет по «известным граблям» Януковича

    «не лезьте не в свое дело»


    Россия решила обнародовать письма Дании, Швеции и Германии о «Северных потоках»

    «геополитические реалии»


    Венгрия не исключила пересмотра отношений с Россией

    Видео

    атака на Приднестровье


    Украина угрожает террором союзникам России

    массовые протесты


    Власти Грузии проявили силу перед лицом цветной революции

    спецоперация на украине


    Какие мигранты из Средней Азии нужны России на украинском фронте

    руководство НАТО


    В России опасно недооценивают Урсулу фон дер Ляйен

    ответственность за теракт


    Запад захотел сделать украинцев виновными в атаке на «Северные потоки»

    хватит оправдываться


    Евдокия Шереметьева: Мы плохие. Очень плохие. Бойтесь нас

    поздний реванш


    Тимур Шерзад: Почему большевики пошли на унизительный Брестский мир

    правда и ложь


    Андрей Полонский: Западному пиару мы должны противопоставить русскую пропаганду

    на ваш взгляд


    Какой оптимальный возраст для депутата?

    В противостоянии с Китаем Запад сделал большой просчет

    Планы по созданию атомного подводного флота Австралии столкнулись с фатальной ошибкой
    Американская АПЛ класса «Вирджиния». Именно такие, скорее всего, получит Австралия
    		  
    10 марта 2023, 13:14
    Фото: U.S. Navy
    Текст: Александр Тимохин

    Ключевая военная составляющая военного альянса AUKUS – появление в Австралии атомного подводного флота – похоже, испытывает серьезные трудности. Австралия получит и меньше атомоходов, чем планировала, и существенно позже. Налицо целая серия ошибок, совершенных и Канберрой, и Лондоном, и Вашингтоном – и это будет иметь глобальные последствия.

    Появление нового глобального военного альянса AUKUS в составе США, Великобритании и Австралии стало главной международной сенсацией осени 2021 года. Второй сенсацией стали планы альянса оснастить ВМС Австралии атомными подводными лодками – ведь до настоящего времени корабли такого класса имеют только считанные государства на планете. Были озвучены планы поставить на вооружение ВМС Австралии восемь атомных подлодок к 2036 году.

    Однако теперь выясняется, что все идет не по плану.

    Желания, возможности и реальность

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала планы по созданию атомного подводного флота Австралии как с оперативной точки зрения, как с точки зрения изменения военного баланса сил и возможностей в Тихоокеанском регионе, так и с точки зрения возможностей постройки подводного флота в срок. Кратко напомним главные тезисы.

    Чтобы Австралия могла получить восемь новых атомных подлодок к 2036 году, нужно было максимально быстро выделить свободные промышленные ресурсы в Австралии и странах-смежниках и начать закладки лодок ударными темпами уже с 2022 года. При этом очевидным образом такое невозможно, если подлодку надо проектировать с нуля – проектирование само по себе занимает годы. Такие темпы возможны только при использовании готового проекта.

    Таких проектов многоцелевых подлодок в англоязычном мире два – американская «Вирджиния» и британский «Астьют». Так как у Британии есть проблемы с постройкой этих кораблей, логично предположить, что проект должен быть американским.

    В качестве страховочного варианта тогдашний австралийский министр обороны Питер Даттон озвучивал возможность взять в аренду или купить британские или американские подлодки. Было ли это возможно?

    Да, применительно к американским. США выводят из строя подлодки типа «Лос-Анджелес», которые еще могли бы послужить какое-то время, из-за того, что не хотят тратить деньги на замену ядерного топлива в реакторах. Кроме того, в американском судоремонте есть кризисные явления, и они не справляются с ремонтом своих атомоходов в срок.

    Это и был единственный реальный вариант для Австралии: взять в аренду и за свой счет и на своих ресурсах отремонтировать несколько американских атомных подлодок. Получить на них необходимый опыт и потом перейти к постройке собственных атомоходов на своих верфях, но уже имея полученный из США атомный подводный флот. Да, не новый, но боеспособный.

    Однако за 2022 год австралийцы не сделали ничего для начала работ по своим атомным подлодкам. Первым их действием был выбор подрядчика для постройки будущих подлодок (им стала верфь Osborne naval shipyard в Аделаиде), а вторым – ужесточение секретности на этой верфи. И всё. Фактически вся осень 2021 года, весь 2022-й и весна 2023-го оказались для них полностью потерянным временем.

    А теперь считаем. Если в середине 2023 года они закажут и оплатят изготовление комплектующих и подсистем для своих «Вирджиний» (а постройка другого типа, повторимся, исключена), то возможность осмысленной закладки первых корпусов у них появится примерно в 2027-2028 годах. Дальше, если ориентироваться на американские сроки постройки – четыре-пять лет на корпус.

    Теперь считаем построечные места: два в старом эллинге, где строили подлодки типа «Коллинз», еще два в новом большом эллинге «здание 22», и, как возможный вариант, еще два открытых места на стапеле перед «зданием 22». Всего шесть. Но маловероятно, что все они будут использованы. Скорее всего, будут использованы от одного до четырех мест.

    А значит, что если законтрактовать подлодки в этом году, то в 2027-2028 годах можно будет заложить от одной до четырех подлодок, чтобы получить их в 2033-2034 годах. Если строить столь же быстро и эффективно, как американцы. Если же ввести «поправку на неопытность» в виде дополнительного года, то 2034-2035 годы.

    А если они подпишут контракты в 2024-м? В 2025-м? Можно спорить о том, сколько у них реально будет атомных подлодок к 2036 году – одна, две, три или четыре, но совершенно точно, их не будет восемь, как это планировалось. И все это – еще оптимистический расклад. 

    Ошибки и проволочки

    И вот теперь ТАСС со ссылкой на Reuters сообщает, что планы австралийцев изменились. Они больше не претендуют на восемь подлодок к 2036 году. Теперь этих лодок будет только пять, и не факт, что к 2036-му.

    С одной стороны, это говорит о том, что Австралия столкнулась с серьезными трудностями на пути к собственному атомному подводному флоту. С другой – о том, что у них нет окончательных планов по его строительству до сих пор. А значит, не будет никаких контрактов в 2023 году – и всё, «сроки сдвигаются вправо». А пока же, как говорится в сообщении, Австралия вместо покупки или постройки своих подлодок разместит на своей территории американские.

    Гора стремительно идет к тому, чтобы родить мышь. Налицо ошибка в планировании и оценке своих возможностей, сделанная в Австралии по итогам переговоров о создании AUKUS. Кто-то не просто переоценил свои возможности, а вообще в принципе запланировал все неправильно. Не с того, с чего надо было, начали, не к тому, к чему хотели, придут.

    Все выше перечисленное не отменяет для Австралии возможность построить когда-то несколько атомных подлодок. Они, скорее всего, даже реально будут построены. Однако в меньшем количестве, чем хотели австралийцы и их союзники, и существенно позже, чем планировалось.

    Все это будет иметь непосредственное влияние на тот процесс, которому Австралия с помощью подводного флота хотела противостоять – рост морского могущества Китая. С помощью которого Китай оказывает существенное влияние в том числе на Австралию. Иначе говоря, идея сдерживания Китая с помощью альянса AUKUS столкнулась с большими трудностями в своем ключевом элементе – оснащении Австралии атомным подводным флотом.

    Пример Австралии еще раз показывает: в строительстве флота нет места экспромтам и восторженным мечтам, благим пожеланиям и легким результатам. Флот – итог взвешенной оценки обстановки и трезвого расчета, базирующихся на адекватной оценке собственных возможностей и максимально эффективном освоении доступных ресурсов (например, американских «Лос-Анджелесов»). А что будет, если выдавать желаемое за действительное, австралийцы нам скоро покажут на своем примере.

     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •