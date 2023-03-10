В противостоянии с Китаем Запад сделал большой просчет

Планы по созданию атомного подводного флота Австралии столкнулись с фатальной ошибкой

Ключевая военная составляющая военного альянса AUKUS – появление в Австралии атомного подводного флота – похоже, испытывает серьезные трудности. Австралия получит и меньше атомоходов, чем планировала, и существенно позже. Налицо целая серия ошибок, совершенных и Канберрой, и Лондоном, и Вашингтоном – и это будет иметь глобальные последствия.

Появление нового глобального военного альянса AUKUS в составе США, Великобритании и Австралии стало главной международной сенсацией осени 2021 года. Второй сенсацией стали планы альянса оснастить ВМС Австралии атомными подводными лодками – ведь до настоящего времени корабли такого класса имеют только считанные государства на планете. Были озвучены планы поставить на вооружение ВМС Австралии восемь атомных подлодок к 2036 году.

Однако теперь выясняется, что все идет не по плану.

Желания, возможности и реальность

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала планы по созданию атомного подводного флота Австралии как с оперативной точки зрения, как с точки зрения изменения военного баланса сил и возможностей в Тихоокеанском регионе, так и с точки зрения возможностей постройки подводного флота в срок. Кратко напомним главные тезисы.

Чтобы Австралия могла получить восемь новых атомных подлодок к 2036 году, нужно было максимально быстро выделить свободные промышленные ресурсы в Австралии и странах-смежниках и начать закладки лодок ударными темпами уже с 2022 года. При этом очевидным образом такое невозможно, если подлодку надо проектировать с нуля – проектирование само по себе занимает годы. Такие темпы возможны только при использовании готового проекта.

Таких проектов многоцелевых подлодок в англоязычном мире два – американская «Вирджиния» и британский «Астьют». Так как у Британии есть проблемы с постройкой этих кораблей, логично предположить, что проект должен быть американским.

В качестве страховочного варианта тогдашний австралийский министр обороны Питер Даттон озвучивал возможность взять в аренду или купить британские или американские подлодки. Было ли это возможно?

Да, применительно к американским. США выводят из строя подлодки типа «Лос-Анджелес», которые еще могли бы послужить какое-то время, из-за того, что не хотят тратить деньги на замену ядерного топлива в реакторах. Кроме того, в американском судоремонте есть кризисные явления, и они не справляются с ремонтом своих атомоходов в срок.

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Это и был единственный реальный вариант для Австралии: взять в аренду и за свой счет и на своих ресурсах отремонтировать несколько американских атомных подлодок. Получить на них необходимый опыт и потом перейти к постройке собственных атомоходов на своих верфях, но уже имея полученный из США атомный подводный флот. Да, не новый, но боеспособный.

Однако за 2022 год австралийцы не сделали ничего для начала работ по своим атомным подлодкам. Первым их действием был выбор подрядчика для постройки будущих подлодок (им стала верфь Osborne naval shipyard в Аделаиде), а вторым – ужесточение секретности на этой верфи. И всё. Фактически вся осень 2021 года, весь 2022-й и весна 2023-го оказались для них полностью потерянным временем.

А теперь считаем. Если в середине 2023 года они закажут и оплатят изготовление комплектующих и подсистем для своих «Вирджиний» (а постройка другого типа, повторимся, исключена), то возможность осмысленной закладки первых корпусов у них появится примерно в 2027-2028 годах. Дальше, если ориентироваться на американские сроки постройки – четыре-пять лет на корпус.

Теперь считаем построечные места: два в старом эллинге, где строили подлодки типа «Коллинз», еще два в новом большом эллинге «здание 22», и, как возможный вариант, еще два открытых места на стапеле перед «зданием 22». Всего шесть. Но маловероятно, что все они будут использованы. Скорее всего, будут использованы от одного до четырех мест.

А значит, что если законтрактовать подлодки в этом году, то в 2027-2028 годах можно будет заложить от одной до четырех подлодок, чтобы получить их в 2033-2034 годах. Если строить столь же быстро и эффективно, как американцы. Если же ввести «поправку на неопытность» в виде дополнительного года, то 2034-2035 годы.

А если они подпишут контракты в 2024-м? В 2025-м? Можно спорить о том, сколько у них реально будет атомных подлодок к 2036 году – одна, две, три или четыре, но совершенно точно, их не будет восемь, как это планировалось. И все это – еще оптимистический расклад.

Ошибки и проволочки

И вот теперь ТАСС со ссылкой на Reuters сообщает, что планы австралийцев изменились. Они больше не претендуют на восемь подлодок к 2036 году. Теперь этих лодок будет только пять, и не факт, что к 2036-му.

С одной стороны, это говорит о том, что Австралия столкнулась с серьезными трудностями на пути к собственному атомному подводному флоту. С другой – о том, что у них нет окончательных планов по его строительству до сих пор. А значит, не будет никаких контрактов в 2023 году – и всё, «сроки сдвигаются вправо». А пока же, как говорится в сообщении, Австралия вместо покупки или постройки своих подлодок разместит на своей территории американские.

Гора стремительно идет к тому, чтобы родить мышь. Налицо ошибка в планировании и оценке своих возможностей, сделанная в Австралии по итогам переговоров о создании AUKUS. Кто-то не просто переоценил свои возможности, а вообще в принципе запланировал все неправильно. Не с того, с чего надо было, начали, не к тому, к чему хотели, придут.

Все выше перечисленное не отменяет для Австралии возможность построить когда-то несколько атомных подлодок. Они, скорее всего, даже реально будут построены. Однако в меньшем количестве, чем хотели австралийцы и их союзники, и существенно позже, чем планировалось.

Все это будет иметь непосредственное влияние на тот процесс, которому Австралия с помощью подводного флота хотела противостоять – рост морского могущества Китая. С помощью которого Китай оказывает существенное влияние в том числе на Австралию. Иначе говоря, идея сдерживания Китая с помощью альянса AUKUS столкнулась с большими трудностями в своем ключевом элементе – оснащении Австралии атомным подводным флотом.

Пример Австралии еще раз показывает: в строительстве флота нет места экспромтам и восторженным мечтам, благим пожеланиям и легким результатам. Флот – итог взвешенной оценки обстановки и трезвого расчета, базирующихся на адекватной оценке собственных возможностей и максимально эффективном освоении доступных ресурсов (например, американских «Лос-Анджелесов»). А что будет, если выдавать желаемое за действительное, австралийцы нам скоро покажут на своем примере.