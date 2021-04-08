Отстаньте от старика Байдена и его мальчика, они планету спасают

Издательство Gallery Books выпустило на рынок книгу сына нынешнего президента США, скандально известного Хантера Байдена. Мемуары, названные издателем «Прекрасные вещи», сразу вошли в топ-10 бестселлеров интернет-сервиса Amazon. Нет недостатка и в газетной критике. В основном она снисходительная. Ну а как же! Ведь отцом непутевого автора является «лидер свободного мира». И не какой-нибудь Трамп, а сам старик Байден!

В Соединенных Штатах книги в жанре нон-фикшн пишут буквально обо всем. И у книг этих многомиллионная читательская аудитория. Так что не мог не появиться труд о президентском сыне, выгнанном с военной службы за алкоголизм и наркоманию, нигде толком, кроме синекур, не работавшем, своими пьяными гулянками с друзьями ставившем на уши Нью-Йорк, Майами, Лос-Анджелес и весь штат Делавэр, вступавшем в интимную близость со всем, что движется, не исключая жену своего смертельно больного брата, и прославившемся тем, что подставил своего отца под несколько коррупционных скандалов.

Поэтому вполне разумно было со стороны семьи Байденов, руководства Демократической партии и всех сочувствующих ей медиаменеджеров сыграть на опережение и написать красивую историю о падении и попытках подняться представителя «золотой молодежи» США, рассказать свою версию похождений сына высокопоставленного американского политика на Украине и в Китае, сгладить некоторые углы и утопить коррупцию, разврат, праздность и беззаконие в реках слез и закопать их в пространных отсылках к «болезням общества».

Но есть у новой книги и еще одна задача. Недаром она называется «Прекрасные вещи», а не «Ужасные поступки» или «Пагубные пристрастия». Нет, речь о прекрасном! Не о Хантере, конечно, а о ком-то, кто несравненно лучше и величественнее не только падшего автора, но всех людей, которых только знает читатель. Об отце Хантера и «отце нации» Джозефе Байдене, том самом политике, который спас Америку от ненавистного Трампа. На светлом образе Байдена-отца в произведении сделан особый акцент. Редакторы (и, видимо, литературные рабы) постарались, чтобы этот светлый образ постоянно присутствовал в повествовании.

Даже обложка намекает на величие и недостижимую моральную высоту 46-го президента США. Титул «Прекрасные вещи» написан поверх фотографии, на которой какой-то очень высокий мужчина (настолько высокий, что его лицо даже не вместилось в кадр) держит за руку мальчика лет трех-четырех от роду, одетого в белую майку и шортики, еще такого невинного и красивого, как все дети в нежном возрасте. В общем, я, несчастный Хантер Байден, совершил множество ошибок, сделал больно своим близким и почти наверняка опозорил бы своего замечательного отца, если бы он не был столь великим, моральным и мудрым человеком, спасителем Америки и почти святым. Так что «Прекрасные вещи» – это о президенте Байдене. Всё остальное – для острастки. Любят в Америке истории людей, поддавшихся пороку – причем как тех, что порок победили, так и тех, что старались, но не смогли.

Вот только среди пороков автора «Вещей», как утверждается в книге, нет греха коррупции. Может быть, есть эдакая неразумная молодецкая неразумность, но точно не мздоимство, не шантаж и не крышевание криминала. И это особенно удивительная наглость со стороны Хантера и всех, кто имеет отношение к выходу его произведения в свет. Весь мир знает, что его, «вечно молодого, вечно пьяного», назначили на очень высокую, но ни к чему не обязывающую должность в украинской газовой компании Burisma Holdings с неприлично высоким окладом, номинированным в долларах США. Случилось это в апреле 2014 года, как только в Киеве более или менее устаканилась новая власть, появившаяся в ходе государственного переворота, в котором отец Хантера, будучи тогда вице-президентом США, на пару с заместителем госсекретаря Викторией Нуланд принимал самое непосредственное участие.

А когда над обнаглевшим вконец топ-менеджментом Burisma сгустились тучи, Джо Байден лично настоял на увольнении прокурора Украины, который вел расследование в отношении этой фирмы. Хантер об этом поначалу ничего не знал – он был занят своей разгульной жизнью и вряд ли вообще внятно понимал, что происходит вокруг. Зато вокруг были его друзья, тоже дети влиятельных вашингтонских политиков, которые и «разрулили» дело через папу.

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И не только это конкретное украинское дело. Компания супермажоров засветилась и в Китае, и в Западной Европе, и в нескольких офшорах. Костяк банды «золотой молодежи» составляли четыре человека. Помимо Хантера, это были: Джон Пелоси младший (сын спикера Палаты представителей Конгресса США), Кристофер Хайнц (приемный сын госсекретаря Джона Керри) и Девон Арчер, человек без видимой «крыши», зато давно протоптавший себе тропинку в Белый дом и Капитолий. Он значился как соучредитель в документах нескольких десятков компаний, включая Rosemont Seneca Partners, LLC – фирмы, не осуществлявшей никакой иной деятельности, кроме приема денег от корпораций самых разных стран в пользу детишек высокопоставленных членов администрации Обамы. Другими учредителями Seneca были Хантер Байден и Кристофер Хайнц.

Арчеру несколько раз предъявляли обвинения в мошенничестве, одно из его уголовных дел до сих пор находится в суде. «Бизнес» был весь на нем. Именно он забил тревогу, когда Burisma оказалась под колпаком украинской прокуратуры. Несмотря на то, что во время президентства Трампа на Арчера давило ФБР, своих подельников он не сдал. Точнее, очень расчетливо рассказал о них ровно столько, чтобы это зачлось как сотрудничество со следствием, но не дало бы возможности Бюро нацелиться на детей боссов Демократической партии.

Однако был у супермажоров и еще один партнер – Биван Куни, у которого не было ни «волосатой лапы» в виде родственников в Капитолии или Белом доме, ни связей в лоббистских кругах. Он просто хорошо разбирался в финансах. Если говорить точнее, в серых финансовых схемах. А еще он знал, где достать наркотики и как без особой огласки пригласить на «закрытую вечеринку» девочек. В общем, незаменимый в своем роде человек. В 2016 году, уже осужденный за мошенничество, он заявил федералам: «А что, у Джона Кеннеди тоже был такой помощник».

Куни и «сдал» всю компанию. Раздосадованный тем, что его партнеры «кинули» его и даже не оплатили расходы на адвоката, он передал «ключи» от своей электронной переписки журналисту-расследователю Питеру Швейцеру. А тот передал все материалы в ФБР. И что же американское правосудие? Оно закрыло глаза на Пелоси, Хайнца и Байдена. После ноября 2020 года проверка (даже не уголовное расследование) в отношении супермажоров была закрыта. Это при том, что их электронная переписка была опубликована и засвидетельствовала для каждого умеющего читать по-английски человека, что и Хантер Байден, и его отец Джо участвовали в коррупционных схемах по всему миру.

Ничего из рассказанного в книге Хантера Байдена нет. Есть лишь красивый рассказ о том, что находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, он «не мог всерьез оценить того, как выглядело» его назначение в совет директоров Burisma Holdings. А далее – вообще песня! По словам автора, ему тогда казалось, что имя Байдена в составе украинской газовой компании – это средний палец, показанный Путину. То есть мальчик еще и с тираном боролся в своей синекуре! И продолжает свою борьбу по сей день. Однажды Хантер забыл в компьютерной мастерской свой ноутбук, и когда клиент не вернулся за своим девайсом, ремонтник взломал на нем пароль и обнаружил там множество документов о делах семьи Байденов в Незалежной. Эти документы также были опубликованы, вот только названы они теперь «возможными действиями русской разведки».

С другой стороны – ох уж эти славяне! Оказывается, руководство Burisma знало о его зависимости и поощряло ее.

Оно даже оплачивало его наркотики. И тут уж автор совсем запутывается в показаниях. Ведь параллельно рассказывается история о некой бездомной женщине по имени Рия, которая даже переехала в одну из его квартир в Лос-Анджелесе и ежедневно снабжала его кокаином. В то время, по словам Хантера, он в иные дни курил крэк каждые 15 минут. Китайским похождениям «золотой молодежи» в книге посвящены несколько ничего не значащих абзацев. И вообще Хантер Байден настаивает на том, что «не сделал ничего дурного, противозаконного или неэтичного» на Украине, в Китае и где-либо еще. Да, пил беспробудно, да, наркотики принимал… Но, чтобы коррупция какая – нет, это всё наветы!

История любовной связи Хантера и его снохи Холли Байден также искажена в угоду «светлого образа» первой семьи. Якобы между двумя «несчастными людьми» возникла близость на почве общей скорби по умершему от рака мозга старшему брату Хантера, Бо. Но на деле таблоиды писали об их романе и совместных наркотических вечеринках задолго до кончины их общего родственника. И семья на всё закрывала глаза. Возможно, ничего не подозревал только Бо Байден, боровшийся за свою жизнь.

В очередной раз прошедший реабилитацию сын президента США вовсю дает интервью и рекламирует свою книгу. Он так ничего и не понял и, конечно, ни в чем не раскаялся. Жалеет он, пожалуй, только о том, что слишком «засветился», так что теперь приходится рассказывать о «болезни нации» вместо того, чтобы греться в лучах славы своего отца и продолжать получать «зарплату» на Украине или в другой стране. Перед нами не автобиография наркомана из обычной семьи, победившего свой недуг и теперь сеющего вокруг себя семена добра и предостерегающего подрастающее поколение. Нет, мы видим причесанную историю испорченного ребенка из элиты, которому всегда можно было и можно сейчас всё то, за что тысячи простых американцев ежегодно отправляются в тюрьму на десятки лет. Этому мажору читателя еще и призывают сочувствовать.

И в этом призыве к сочувствию есть очень прагматический смысл. Историю коррупции очередного либерального клана США медиа уже требуют закрыть раз и навсегда. И переключиться на «реально важные» вещи. На «расизм» республиканских избирателей, например. А еще лучше – а на «агрессивные действия» России. И на климат – климат очень важен! Отстаньте от старика и его мальчика! Им больно. И они планету спасают…