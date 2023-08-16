Названа вероятная дата начала суда над Трампом в Джорджии

Прокурор округа Фултон в Джорджии Уиллис предложила начать судебный процесс против Трампа в марте

Tекст: Антон Антонов

Как следует из базы данных суда по округу Фултон, начало рассмотрения по существу дела предлагается назначить на 4 марта 2024 года, передает ТАСС.

При этом заключительное досудебное слушание предлагается устроить 20 февраля, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Начало суда хотят назначить в канун «супервторника», когда избиратели выйдут одновременно голосовать на праймериз в 14 штатах. Для участников президентских выборов этот день важен, так как выбирается больше делегатов от штатов, нежели в любой другой день предвыборной гонки.

В ходатайстве Уиллис указано, что «явка в суд для обвиняемых назначена на неделю, на которую приходится 5 сентября».

Напомним, большое жюри в Джорджии выдвинуло против Трампа обвинения в попытке добиться пересмотра результатов выборов президента в 2020 году. Трамп должен до 25 августа добровольно прибыть в тюрьму округа Фултон, где он будет формально арестован. Президентские выборы в США должны состояться в ноябре 2024 года.