Германия захотела заблокировать «немедленное членство» Украины в НАТО Кандидат в президенты США сравнил Зеленского с Гамельнским крысоловом Кандидат в президенты США Рамасвами потребовал от Байдена заявить Зеленскому о нежелании видеть Украину в НАТО

Фото: The Pied Piper/Walt Disney/Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Антон Антонов

Глава американского государства Джо Байден должен четко заявить, что США категорически против принятия Украины в НАТО, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами. Рамасвами заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что это «жесткая красная линия» и что Байден в данном случае должен выступить против своего «друга- хулигана Зеленского». Рамасвами осудил позицию республиканцев «вроде Линдси Грэма», которые поддерживают включение Украины в НАТО. Он призвал их прекратить вести ситуацию к ядерной войне. «При всех стенаниях по поводу Будапештского меморандума 1994 года (по которому США более чем выполнили свои обязательства) истеблишмент неокон-демократов хранит шокирующее молчание относительно обещаний Джеймса Бейкера Горбачеву в 1990 году о том, что НАТО никогда не будет расширяться на восток от Германии», – заявил Рамасвами. Он указал, что НАТО создавалось для предотвращения конфликта с СССР, но стремительнее всего альянс расширялся уже после распада Советского Союза, а сейчас НАТО увеличивает риск ядерной войны с Россией. «Это просто безумие», – заявил Рамасвами, заверив, что в случае победы на президентских выборах откажется «терпеть угрозы со стороны антидемократического комика, ставшего лидером». Он не понимает, почему «остальной Запад» продолжает «есть каждый день из рук» Зеленского, которого Рамасвами назвал «Пестрым дудочником» (Гамельнским крысоловом). Напомним, Рамасвами – американский предприниматель с индийскими корнями, республиканец. Он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году. В 2018 году Фонд «Историческая память» перевел и обнародовал рассекреченные ранее в США документы о том, как западные страны обещали не принимать в НАТО бывшие страны Варшавского договора. В частности, занимавший пост госсекретаря США Бейкер обещал, что юрисдикция НАТО «не распространится ни на один дюйм на восток», если в альянсе «сохранят Германию». Крымские татары обратились к Эрдогану с просьбой Крымские татары призвали президента Турции направить на полуостров своих представителей

Фото: Burhan Ozbilici/AP/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов призвал президента Турции Тайипа Эрдогана направить в Крым своих представителей для ознакомления с реальной жизнью крымских татар. По его словам, Эрдоган на встрече с Владимиром Зеленским отождествлял крымских татар с Украиной, что не имеет ничего общего с реальностью. Президенту Турции следовало бы направить на полуостров своих представителей для ознакомления с реальной жизнью крымских татар, а потом уже делать заявления, считает Крымскотатарский общественный деятель, представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Об этом он заявил РИА «Новости». Смирнов заявил, что крымские татары вели борьбу за свою свободу все годы нахождения полуострова в составе Украины. Общественный деятель указал, что украинское руководство категорически отказывалось принимать решение о реабилитации крымских татар, крымскотатарский язык не признавался государственным, запрещалось строить Соборную мечеть. По его словам, по этим причинам весь полуостров в годы нахождения в составе Украины превратился в «поляну протеста». Смирнов выразил уверенность, что лидеру Турции это очень хорошо известно, но признавать это публично он не торопится. Смирнов напомнил, что после воссоединения Крыма с Россией президент Владимир Путин одним из первых своих указов реабилитировал крымских татар, армян, болгар, греков, немцев и итальянцев, крымскотатарский язык стал в Крыму государственным. Он также обратил внимание, что в столице Крыма подходит к завершению строительство Соборной мечети. Он также отметил, что десятки миллиардов рублей вложены в строительство социальных объектов, дорог и инженерных коммуникаций в местах компактного проживания крымских татар, в которых при Украине было средневековое бездорожье. Напомним, Турция отказалась признавать новые границы России. Большинство жителей Германии поддержали вступление Украины в НАТО

Фото: Arnulf Hettrich/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Большинство немцев выступили за то, чтобы Украину приняли в НАТО, следует из данных опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA. Из опроса следует, что 42% респондентов высказались за то, чтобы Украина стала членом НАТО после окончания конфликта, 13% опрошенных выступили за немедленное присоединение, а 29% сказали, что принципиально против вступления Украины в альянс. Отметим, что еще в мае 2023 года, по данным агентства DPA, 54% немцев выступили против вступления Киева в ряды членов НАТО. Поддержали присоединение тогда 27%. По мнению социологов, сейчас граждане Германии (58%) хотят, чтобы Россия и Украина немедленно начали переговоры, 26% высказались против этого, а 16% не стали отвечать на вопрос. Накануне в Белом доме заявили, что Украина пока не соответствует всем необходимым требованиям, чтобы стать членом НАТО. Новости СМИ2 Российский танк посеял панику среди ВСУ на Времевском выступе Экипаж российского танка под командованием старшего сержанта Плотникова посеял панику среди ВСУ на Времевском выступе

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Антон Антонов

Когда украинские силы предприняли попытку наступления на Времевском выступе, экипаж российского танка под командованием старшего сержанта Василия Плотникова уничтожил несколько единиц бронетехники иностранного производства, сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов. Чехов сообщил, что в результате в рядах украинских войск началась паника. Плотников грамотно и уверенно руководил экипажем на одном из самых сложных участков боевых действий, сообщил Чехов. Отмечается, что экипаж не раз эвакуировал с поля боя поврежденную технику и вывозил раненых, передает РИА «Новости». Чехов также рассказал, что на Южно-Донецком направлении нанесены удары по ВСУ у Угледара. Гаубичная артиллерия уничтожила «автомобильную технику с националистами и минометный расчет в районе Золотой Нивы, два БМП в районе Нескучного». Вертолеты предотвратили ротацию подразделения ВСУ восточнее Макаровки и северо-западнее Новодонецкого. Чехов сообщил, что «уничтожены БТР, боевая бронированная машина и живая сила ВСУ». На Запорожском направлении сорвано наступление пехоты ВСУ у Работино и Лобкового. Артиллерия уничтожила украинскую станцию РЭБ у Новодаровки. Также уничтожены гаубицы «Акация» и «Мста-Б» ВСУ у Новоивановки, САУ в районе Павловки, минометный расчет в районе Степногорска и пикап с националистами в районе Марфополь. Российская авиация нанесла удар по ВСУ у Жеребянки. Российский ЗРК «Тор» сбил «Валькирию» – украинский беспилотник. Напомним, начальник пресс-центра Южной группировки российских войск Вадим Астафьев сообщил, что поражен район сосредоточения резервов украинского нацистского формирования «Кракен» (признан террористической организацией и запрещен на территории России) у населенного пункта Дзержинское. Российские войска нанесли удар по «Кракену» Глава пресс-центра Южной группировки российских войск Астафьев сообщил об ударе по резервам нацистского «Кракена»

Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»

Текст: Антон Антонов

Поражен район сосредоточения резервов украинского нацистского формирования «Кракен» (признан террористической организацией и запрещен на территории России) у населенного пункта Дзержинское, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки российских войск Вадим Астафьев. Авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям украинских военных и их опорным пунктам на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях. Российские войска сорвали две попытки штурмовой группы вооруженных сил Украины прорвать оборону в районе Майорска. ТОС «Солнцепек» накрыла силы ВСУ у Богдановки, передает ТАСС. Напомним, в мае в результате ракетного удара было поражено расположение украинского нацбатальона «Кракен» (признано террористической организацией и запрещено на территории России). В июле также были нанесены ракетно-бомбовые удары по местам дислокации подразделений нацистского формирования. Новости СМИ2 Названы варианты ответа России на решение Турции выдать «азовцев» Политолог Лукьянов: Россия должна ответить Турции соразмерно нарушению договоренности по «азовцам»

Фото: МИД России

Текст: Антон Никитин

Россия должна чем-то ответить Турции на возвращение Киеву главарей «Азова» (террористическая организация), «благо линий чувствительного соприкосновения от Кавказа до Сирии достаточно», считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. При этом ответ Москвы должен быть соразмерным. Cообщение о возвращении на Украину из Турции бывших пленных главарей украинского нацбатальона «Азов»* (запрещен в РФ и признан террористической организацией) взбодрило субботний вечер, отметил Федор Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике». Эксперт предложил оценивать это событие в рамках рационального. Лукьянов констатировал, что Турция не была и не будет союзником России, никогда этого не декларировала и к этому не стремилась. При этом он подчеркнул, что это же касается и России относительно Турции. По мнению политолога, деловые контакты Москвы и Анкары проистекают из способности на основе взаимности принести друг другу определенную (иногда немалую) пользу и – что важнее – не причинять друг другу существенного вреда, который каждая сторона может при желании нанести противоположной. Как считает Лукьянов, эта схема довольно эффективно работает на протяжении восьми лет. При этом залогом функционирования описанной схемы является четкое выполнение того, о чем договорились. Договоренностей может быть значительно меньше, чем противоречий, но, если они неукоснительно соблюдаются, это гарантирует продолжение успешного взаимодействия, несмотря на обилие разногласий. Вместе с этим, указывает эксперт, по негласно принятому модусу поведения, на нарушение договоренности одной стороной должен обязательно последовать ответ соразмерного масштаба, после чего пассив «списывается», а баланс восстанавливается для продолжения совместных действий. По мнению Лукьянова, в этой логике Россия должна чем-то ответить Турции, благо линий чувствительного соприкосновения от Кавказа до Сирии достаточно. При этом политолог предупредил, что если ответа не последует либо, напротив, ответ будет непропорционально мощным, вся схема окажется под угрозой. Ранее в субботу украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением договоренностей. Появилось видео подрыва колонны ВСУ на минах в Запорожской области В Сети появилось видео подрыва колонны бронетехники ВСУ на минном поле в Запорожской области

Фото: Соцсети

Текст: Антон Никитин

В Сети появилось видео подрыва колонны бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на минном поле в районе населенного пункта Новоадаровка Запорожской области. Видео появилось в Telegram-канале «Военный осведомитель». В сообщении под видео уточняется, что попавшие на видео события произошли в начале июня и были сняты беспилотником 305-й артиллерийской бригады Восточного военного округа России. На видеозаписи колонна 23-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) заезжает на минное поле в районе населенного пункта Новоадаровка Запорожской области, после чего на противотанковых минах подрываются по меньше мере восемь единиц бронетехники противника, в том числе два танка, а также бронетранспортер MRAP International MaxxPro. Накануне глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинское командование целенаправленно бросает пехоту в атаку через минные поля, чтобы таким образом расчистить путь для поставленной Западом военной техники. Он назвал новую тактику Вооруженных сил Украины «разминированием ногами». Новости СМИ2 Зеленский сообщил о возвращении из Турции командиров «Азова» Зеленский анонсировал свое возвращение на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Текст: Антон Никитин

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину вместе с находившимися в Турции пятью командирами нацбатальона «Азов»* (запрещен в России и признан террористической организацией). На видео, размещенном в Telegram-канале Зеленского, глава киевского режима и глава его офиса Андрей Ермак встречают в одном из аэропортов Турции командиров нацбатальона «Азов»* (запрещен в России и признан террористической организацией) и вместе с ними садятся в самолет. «Возвращаемся домой», – написал президент Украины в следующем сообщении. Напомним, в сентябре 2022 года газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в результате сложного переговорного процесса по обмену, с подконтрольной киевскому режиму территории Украины были возвращены 55 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Украинская сторона также передала России политика Виктора Медведчука, который с начала СВО содержался без суда в застенках СБУ. Как утверждали западные СМИ, российские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны и лично Реджепа Эрдогана на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров «Азова». Позже турецкие СМИ сообщали, что Россия при обмене настояла на том, чтобы пять командиров «Азова» остались на территории Турции. При этом турецкие СМИ сообщали, что командиры «Азова» находятся в Турции в качестве гостей. Рар объяснил изменившуюся позицию немцев по вступлению Украины в НАТО Александр Рар: Чем дольше длится украинский конфликт, тем больше немцы склоняются к вступлению Украины в НАТО

Фото: Wolfgang Kumm/DPA/ТАСС

Текст: Алёна Задорожная

За последнее время немцы серьезно изменили свое отношение к членству Украины в НАТО. Свою роль сыграла пропаганда в СМИ, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что большинство жителей Германии поддержали вступление Украины в НАТО. «Посмотрите, кто самый популярный политик в Германии – это Борис Писториус, которого еще год назад мало кто знал. Сейчас он завоевывает себе поддержку и политические очки за счет резких высказываний о том, что Россия должна проиграть на Украине», – казал германский политолог Александр Рар. «И немцы во многом пересмотрели свое отношение к происходящему в рамках военного конфликта. До февраля 2022 года к России было очень много симпатий, жители Германии активно выступали против дальнейшего расширения НАТО на Восток», – продолжил собеседник. «Но сами военные действия и их продолжительность привели к тому, что многие выступают за окончание конфликта. Но и немало тех, кто поддерживает дальнейшую военную помощь Украине, таких больше 60%. Фактически, немцы пришли к мнению, что у Украины есть единственный путь – рано или поздно стать членом НАТО», – объясняет эксперт. «Эта логика прослеживается в СМИ, которая пропагандирует американскую и европейскую политику. Ситуация очень сложная. Перспективы России вместе с Европой остаются достаточно туманными, если не ушли куда-то очень далеко за горизонт», – рассуждает политолог. «Более того, теперь люди думают, что в будущем альянсу придется переходить к политике сдерживания или даже железного занавеса по отношению к России. Все это крайне плачевно для тех, кто верил в мир. Таких сейчас осталось крайне мало, но и их затыкают, не дают высказываться», – заключил Рар. Ранее опрос, проведенный социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA, показал, что большинство немцев поддерживают вступление Украины в НАТО. Так, 42% респондентов высказались за вступление страны в альянс после окончания конфликта, 13% опрошенных выступили за немедленное присоединение, а 29% сказали, что принципиально против. Отметим, что еще в мае 2023 года, по данным агентства DPA, 54% немцев выступили против вступления Киева в ряды членов НАТО. Поддержали присоединение тогда 27%. По мнению социологов, сейчас граждане Германии (58%) хотят, чтобы Россия и Украина немедленно начали переговоры, 26% высказались против этого, а 16% не стали отвечать на вопрос. Накануне в Белом доме заявили, что Украина пока не соответствует всем необходимым требованиям, чтобы стать членом НАТО. Новости СМИ2 В Турции раскрыли обстоятельства принятия решения по главарям «Азова» Источник в Турции: Решение передать Украине командиров «Азова»* могло быть принято только на высоком уровне 8 июля 2023, 21:30 Текст: Антон Никитин

Решение передать Украине находившихся на турецкой территории командиров нацбатальона «Азов»* (запрещен в РФ и признан террористической организацией) могло быть принято только на высоком уровне, сообщил дипломатический источник в Турции. Дипломатический источник в Турции сообщил, что такое решение могло быть принято только на высоком уровне, учитывая имеющиеся договоренности между сторонами украинского конфликта, передает ТАСС. Он также обратил внимание, что это произошло сразу по завершении визита в Турцию президента Украины Владимира Зеленского и что об этом не объявила турецкая сторона. Ранее в субботу глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*. Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова»* прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей. Западные СМИ назвали способ нейтрализации F-16 на Украине Newsweek: Россия будет уничтожать обслуживающий персонал F-16 при поставке их Украине

Фото: Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Global Look Press

Текст: Елизавета Шишкова

Персонал, который будет обслуживать истребители F-16 на территории Украины станет «законными военными целями» для российских ударов, заявил бывший командующий ВВС США, генерал-лейтенанта в отставке Чарли Мур. Он пояснил, что страны, которые планируют поставить Киеву истребители F-16, также должны будут направить подрядчиков или военнослужащих, имеющих опыт обслуживания сложных самолетов, передает Newsweek. Одной из сложностей при поставках истребителей Киеву является потребность самолетов в централизованных базах. Сейчас советские самолеты, которые использует Украина, эксплуатируются в рассредоточенных местах. Наличие централизованных баз упрощает для России нанесение ударов. По словам Мура, на этих базах будут размещены, вероятно, западные или натовские подрядчики, по крайней мере на начальный период, для наблюдения за наиболее сложным техническим обслуживанием. «Если граждане стран, предоставляющих самолеты, нужны на базах, они становятся очень и очень интересной мишенью для России, и эти места станут законными военными целями в соответствии с законами вооруженного конфликта», – сказал Мур. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Киев может получить истребители F-16 до завершения конфликта на Украине. Новости СМИ2 Ребенок расстрелянной украинским пограничником пары умер от голода в Мариуполе В Мариуполе в 2022 году умер от голода ребенок расстрелянной украинским пограничником семейной пары 8 июля 2023, 06:56 Текст: Антон Антонов

В 2022 году в Мариуполе умер от голода ребенок с ДЦП – он остался один в квартире, так как его родителей расстрелял украинский пограничник, свидетельствуют материалы расследования. В июне пленный украинский пограничник Сергей Ростовский признался, что весной 2022 года убил безоружных мужчину и женщину в Мариуполе, которые ехали на мотороллере. Их остановили, но из-за начавшейся неподалеку стрельбы пара испугалась и попыталась уехать. Тогда пограничник открыл огонь. СК России предъявил ему обвинение в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийстве, передает РИА «Новости». В силовых структурах сообщили, что в ходе расследования «получены дополнительные данные, свидетельствующие о гибели ребенка». Его бабушка рассказала, что в последний раз дочь и ее мужа видела в январе 2022 года, а с началом боевых действий телефонная связь прервалась. Узнав о гибели дочери, женщина приехала к ней домой, где и «обнаружила труп внука». «Я сделала вывод, что он умер от голода, поскольку в квартире валялись сырые овощи со следами зубов, также она отметила, что ребенок был болен ДЦП», – сказано в протоколе. Также она рассказала, что посетила «место захоронения своей дочери и ее мужа». «По прибытии к указанному месту я действительно увидела на обочине проезжей части захоронение в виде холмика, из которого торчала табличка с надписью «Тут похоронены врачи», – рассказала она. Напомним, боевик нацбатальона «Азов» (запрещен в России) Антон Кузнецов с позывным Малибу рассказал, как поджигал мирных жителей Мариуполя и стрелял им в спины. Анатолий Килюшик с позывным Швейк также признался в расстрелах и сожжении мирных жителей Мариуполя. На допросах другие украинские военные также рассказали о карательных расправах, расстрелах и избиениях до смерти мирных жителей. Военкоры: ВСУ вывели войска из населенного пункта в Запорожской области Военкоры: ВСУ прекратили бои за населенный пункт Пятихатки и отступили

Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Вооруженные силы Украины остановили бой за населенный пункт Пятихатка и отступили, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Авторы публикации связывают вывод войск из поселка с решением командования, которое пришло к выводу, что прорыв на этом направлении – это бесперспективно. Отмечается, что войска уже начали покидать населенный пункт, они уходят вглубь обороны. «Их провожала наша артиллерия, наводившаяся с коптеров», – рассказало издание. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что ВСУ ведут строительство локальных пунктов управления с целью активизации боевых действий в районе Запорожской АЭС. Он также назвал новую тактику ВСУ в Запорожской области «разминированием ногами». Напомним, активные боевые действия в районе села Пятихатки в сторону Жеребянки продолжаются с начала так называемого контрнаступления ВСУ. Бои высокой интенсивности с задействованием танков и другой бронетехники могут длиться часами. При этом украинские националисты встречают жесткий отпор российских сил.

Новости СМИ2 В Киеве назвали пять принципов использования кассетных боеприпасов Министр обороны Украины рассказал о подробностях использования кассетных боеприпасов

Фото: SASCHA STEINBACH/EPA/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что кассетные боеприпасы необходимы ВСУ якобы не будут использовать кассетные боеприпасы в городской застройке. Так, по словам Резникова, кассетные боеприпасы будут использованы якобы только для «деоккупации международно-признанных территорий Украины», а не для ударов по территориям России. Второй принцип – ВСУ якобы не будут использовать кассетные боеприпасы в городской застройке, только на линии обороны. Третий – Украина будет вести учет мест применения боеприпасов и информировать партнеров. Четвертый – территории, которые будут обстреляны, станут приоритетными для разминирования. Пятый принцип заключается в том, что Украина проинформирует партнеров об использовании кассетных боеприпасов, в том числе об их эффективности. Напомним, Вашингтон решил передать Киеву кассетные боеприпасы. В Киеве пообещали США «ответственно использовать» кассетные бомбы. При этом в Демпартии США раскритиковали решение президента Джо Байдена о передаче боеприпасов. Байден предупредил Си Цзиньпина после визита в Москву о зависимости КНР от Запада Байден предупредил Си Цзиньпина о зависимости Китая от западных инвестиций

Фото: Ju Peng/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Президент США Джо Байден заявил председателю КНР Си Цзиньпину о зависимости Китая от инвестиций Запада. Это заявление глава США сделал после того, как лидер Китая встретился с российским президентом Владимиром Путиным в марте 2023 года, сообщает телеканал CNN, передает Reuters. Джо Байден созвонился с китайским лидером сразу после, напомнив ему, что Пекин полагается на западные инвестиции, он сказал ему «быть осторожнее», передает РБК. «Я сказал: это не угроза. Это наблюдение», – отметил Байден. Ранее Байден без подробностей заявил, что Китай якобы имеет «колоссальные проблемы». Новости СМИ2 В Конгрессе США выступили против передачи Киеву кассетных боеприпасов Против решения администрации США передать Украине кассетные боеприпасы выступили 19 конгрессменов-демократов 8 июля 2023, 20:44 Текст: Антон Никитин

Против решения администрации Соединенных Штатов передать Украине кассетные боеприпасы выступили 19 конгрессменов-демократов, говорится в заявлении лидера прогрессивной фракции демократов в Палате представителей США Прамилы Джаяпал. Конгрессмены в специальном письменном заявлении напомнили, что кассетные боеприпасы были запрещены почти 125 странами в соответствии с Конвенцией ООН, передает ТАСС. Кроме того, конгрессмены указали, что Конгресс Соединенных Штатов с 2010 финансового года (начинается в стране с 1 октября) вводил жесткие ограничения на передачу кассетных боеприпасов. Американские законодатели подчеркнули, что давно призывают исполнительную власть в США подписать эту Конвенцию ООН, а администрацию президента США Джо Байдена – не участвовать в какой бы то ни было передаче кассетных боеприпасов. Конгрессмены в своем заявлении привели мнение экспертов о том, что в случае использования кассетных боеприпасов вероятность оставить опасные неразорвавшиеся материалы зависит от нескольких факторов и потенциально гораздо выше, чем оценивает Пентагон. Американские законодатели подчеркнули, что не существует такого понятия, как безопасная кассетная бомба, и применение или передача их для применения вредит международным усилиям по ликвидации этих опасных боеприпасов. Конгрессмены заявили, что история применения кассетных боеприпасов Соединенными Штатами – особенно наследие многолетнего ущерба гражданскому населению в Юго-Восточной Азии – должна помешать Вашингтону повторить ошибки прошлого. Американские законодатели подчеркнули, что кассетные боеприпасы несут существенный риск причинения серьезного вреда гражданскому населению. Конгрессмены указали, что позиция Белого дома противоречит ограничениям Конгресса на передачу этого оружия. Ранее в МИД России назвали решение США передать Киеву кассетные боеприпасы проявлением агрессивного курса Вашингтона, цель которого – затянуть конфликт на Украине. В российском внешнеполитическом ведомстве также напомнили, что в администрации США называли применение кассетных бомб военным преступлением. В свою очередь врио главы ДНР Пушилин обвинил президента США Джо Байдена в причастности к военным преступлениям Украины. Напомним, в Демпартии осудили решение Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Байден решил передать Украине кассетные боеприпасы, в чем заключаются особенности американских кассетных боеприпасов и как данный тип вооружения скажется на ходе боев на Украине.