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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад ведет культурное расчеловечивание

    Каждое племя создавало свою систему установлений, обрядов, табу. Так было когда-то и на Западе, который имел великую культуру сдерживания. И вот теперь мы присутствуем при грандиозном эксперименте, который состоит в том, чтобы вырастить племя людей, не умеющее откладывать желания. Племя людей-животных.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов У России есть все, чтобы стать центром новой глобализации

    Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.

    29 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский На чем мы будем строить мир с Украиной

    При любом положении дел замирение нынешних участников конфликта чрезвычайно трудно, но неизбежно. Разрыв прошел так глубоко и больно, что пока непонятно, сколько на такое замирение должно уйти времени.

    16 комментариев
    24 августа 2023, 09:33

    Кандидат в президенты США выступил против расширения поддержки Украины

    Кандидат в президенты США Рамасвами выступил против расширения поддержки Украины

    Tекст: Алина Власенко

    Только один из восьми участников предвыборных дебатов Республиканской партии США выступил против расширения поддержки Украины – это предприниматель Вивек Рамасвами, сообщает канал Fox News.

    Первые в рамках президентской кампании дебаты участников праймериз от Республиканской партии прошли в Милуоки, штат Висконсин, в среду. Трансляцию вел канал Fox News.

    Только Рамасвами поднял руку, когда модераторы спросили, кто выступает против выделения Киеву дополнительного финансирования. Политик объяснил свою позицию тем, что, помогая Украине, Вашингтон «толкает Россию в руки Китая», передает телеканал «360».

    Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что в предвыборной гонке за пост президента США случилась неожиданная перетасовка фаворитов. Наиболее критичные к Украине республиканцы – Дональд Трамп и Вивек Рамасвами – составили лидирующую пару. Это означает, что вице-президентом США может стать индус, выступающий за признание Донбасса частью России.

    23 августа 2023, 19:10
    Эксперт: Заявления Бербок о минных полях указывают на ее невежество

    Политолог Шеслер: Отсутствием реакции на слова Бербок о минных полях западное общество демонстрирует свою деградацию

    Эксперт: Заявления Бербок о минных полях указывают на ее невежество
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Больше всего поражают не столько ошибки Анналены Бербок в заявлении о минных полях размером с Западную Германию, сколько отсутствие реакции на эти ошибки в западном обществе. Европейцы слепо верят всему, даже если это откровенный бред. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее глава МИД ФРГ заявила, что Россия соорудила в зоне СВО минные поля размером с Западную Германию.

    «Говоря о площади заминированных Россией полей в зоне спецоперации, Бербок поражает своей дремучестью в вопросах географии. Вся территория, которую сегодня контролирует Россия в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в несколько раз меньше площади Западной Германии», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «В частности, площадь подконтрольных России районов Запорожской и Херсонской областей составляет менее 25 тыс. кв. км – это в 10 раз меньше Западной Германии. Пусть министр иностранных дел ФРГ прикинет, какую часть этой территории занимают минные поля», – добавила собеседница.

    «Помимо участков фронта, туда входят города и районы, находящиеся в относительном тылу – Мариуполь, Бердянск, Луганск, Краснодон. Они тоже все заминированы? Нет! Странно, что глава внешнеполитического ведомства не знает и не понимает таких элементарных вещей, но без толики сомнения делает публичные заявления», – рассуждает политолог.

    «По-видимому, западным политикам важно крупными мазками нарисовать картину апокалипсиса европейского масштаба, чтобы поразить впечатлительных европейских обывателей. И правдоподобность таких высказываний никто проверять не будет», – считает политолог.

    «На самом деле, совершенно очевидно, когда человек говорит про «разворот политики на 360 градусов», применение танков «во времена Наполеона» и города «за сотни тыс. км от Берлина», он не просто оговаривается. Это свидетельство низкого уровня знаний и невежества», – отметила она.

    «Но лично меня поражает реакция западного общества, точнее, ее отсутствие. Там никого не удивляют такие слова. На мой взгляд, это во многом характеризует и само общество. Люди очень сильно подвержены влиянию СМИ и политиков. Они совершенно не думают самостоятельно, а лишь слепо верят в то, что им говорят. Невежество становится нормой на Западе», – заключила Шеслер.

    Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия соорудила в зоне военной операции гигантские минные поля размером с Западную Германию. Она уточнила, что говорит в первую очередь о ситуации на востоке Украины. По ее словам, в таких условиях украинские силы порой иногда оказываются в ловушке. По мнению главы МИД Германии, основной вопрос сейчас заключается в том, как можно преодолеть эти преграды.

    Напомним, это не первый конфуз немецкого министра иностранных дел. Так, в феврале она предложила президенту России Владимиру Путину «развернуть свой курс на 360 градусов», и тогда весь мир будет счастлив. На заявление дипломата, которое, по сути, означает, что все должно остаться как есть, сразу же обратили внимание в Москве.

    Тогда телеведущий Владимир Соловьев отметил, что она устанавливает рекорды глупости. Прокомментировал слова Бербок и замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. «Очень забавно, что такие невежественные люди управляют Европой. Без сомнения, знаток геометрии», – цитирует его ТАСС.

    В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова рекомендовала Бербок «выучить хоть один школьный предмет». В противном случае, отмечает Захарова, «возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе при ее правлении нет».

    Осенью минувшего года Бербок во время своего выступления на одном из ток-шоу провела параллель между конфликтом на Украине и войнами «во времена Наполеона». Она отметила, что боевые действия велись проще, поскольку тогда использовались «одни танки».

    Спустя несколько дней Бербок, рассуждая о будущем Германии, заговорила о странах, которые якобы находятся на «сотни тысяч км» от Берлина. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда с иронией предположила, что дипломат говорит о Луне. «Длина окружности Земли по меридиану или по экватору – примерно 40 тыс. км. А от Луны до Земли как раз почти 400 тыс. км», – написала она в Telegram.

    Также на счету Бербок резонансное заявление о «войне против России». Правда, позднее дипломат сказала, что ошиблась, и напомнила пословицу «Не ошибается лишь тот, кто не живет». Между тем в самой Германии высказывание политика восприняли крайне негативно. Так, один из читателей Die Welt написал: «В дипломатии надо уметь держать свой дурной язык под контролем. Она сначала говорит, а потом думает».

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    23 августа 2023, 21:36
    Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
    Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В день юбилея Курской битвы президент России Владимир Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша», разгромившему колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении в рамках спецоперации.

    Путин заявил, что военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии не только одержали победу над противником, но и спасли своих товарищей, передает РИА «Новости».

    «Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг – не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым», – сказал Путин. Он также поблагодарил военнослужащих за службу.

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.

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    23 августа 2023, 16:57
    Балицкий анонсировал «много интересного» на фронтах СВО осенью

    Врио губернатора Запорожской области Балицкий анонсировал «много интересного» на фронтах СВО осенью

    Балицкий анонсировал «много интересного» на фронтах СВО осенью
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий после разговора о спецоперации с президентом России Владимиром Путиным анонсировал «много интересного» на фронтах СВО, об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

    По его словам, Путин в ходе беседы подтвердил, что «мы еще ничего не начинали» и «осенью будет очень много интересного», передает РИА «Новости».

    Напомним, Россия в ходе спецоперации стремится закончить войну на Украине, развязанную Западом, заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании лидеров БРИКС.

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    23 августа 2023, 20:45
    ВС России уничтожили пять катеров с десантом ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили пять лодок и катеров с десантом ВСУ

    ВС России уничтожили пять катеров с десантом ВСУ
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    При попытке переброски украинских военных через Днепр были уничтожены пять быстроходных лодок и катеров ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

    По его словам, военнослужащими артиллерийских подразделений группировки «Днепр» уничтожены пять быстроходных лодок и катеров противника, а также до 20 военнослужащих ВСУ, которые готовились к переброске через Днепр, следует из Telegram-канала Минобороны.

    Ранее ВС России уничтожили две лодки и миномет ВСУ в островной зоне в Херсонской области.

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    23 августа 2023, 11:45
    Forbes: Недавно введенная в бой 82-я украинская бригада уже начала терять технику
    Forbes: Недавно введенная в бой 82-я украинская бригада уже начала терять технику
    @ REUTERS/Serhii Nuzhnenko

    Tекст: Алина Власенко

    Украинская 82-я бригада, недавно переброшенная Киевом на линию фронта для контрнаступления, уже начала терять технику, пишет журнал Forbes.

    Мощная 82-я бригада, в наличии у которой были 14 танков Challenger 2, 40 боевых машин пехоты Marder и 90 колесных БМП Stryker, после вступления в бой сразу начала терять технику, пишет Forbes.

    К настоящему времени бригада уже «списала» по меньшей мере две из 20 машин M1132 – инженерно-саперного варианта колесной бронированной машины Stryker.

    Издание предполагает, что машины были повреждены из-за мин, которые пытались обезвредить их экипажи.

    Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что сообщения СМИ о перемещениях 82-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины привели к авиаударам по ее подразделениям.

    После этого Киев закрыл иностранным СМИ доступ на линию фронта.

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    23 августа 2023, 12:40
    Гагин: Продвижение ВС России на Купянском направлении набрало хороший темп
    Гагин: Продвижение ВС России на Купянском направлении набрало хороший темп
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные продвигаются на Купянском направлении «хорошими темпами», заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.

    Купянское направление остается «острым участком», и российские силы движутся там «с хорошим темпом», заявил Гагин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

    По его словам, российские военные удерживают Клещеевку на Артемовском направлении, там ведутся серьезные бои.

    Украинская сторона собрала большие силы в районе Урожайного в ДНР, но ВСУ несут потери, подчеркнул Гагин.

    ВСУ не преуспели в закреплении в населенных пунктах, поскольку там много разрушенных построек, в них сложно долго находиться и организовывать тыловое обеспечение.

    Также в среду Гагин заявлял, что украинские военные пытаются прорваться под Угледаром.

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    24 августа 2023, 06:06
    Власти США, Британии и Японии отреагировали на крушение самолета Пригожина
    Власти США, Британии и Японии отреагировали на крушение самолета Пригожина
    @ Виталий Шустров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сообщение о крушении в Тверской области бизнес-джета Embraer, на борту которого находился Евгений Пригожин, прокомментировали президент США Джо Байден, Госдеп США, МИД Британии и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

    Так, Байден, слова которого приводит пресс-пул Белого дома, признался, что точно не знает, что именно произошло, но сказал при этом, что «не удивлен». Говоря о причинах авиакатастрофы, президент США сказал, что не располагает точными данными, и добавил, что до появления сообщений о крушении самолета «полтора часа тренировался», передает ТАСС.

    Представитель Госдепартамента США заявил, что в ведомстве видели сообщения о крушении самолета Пригожина. «Если они подтвердятся, никто не будет удивлен», – сказал он, не дав никаких пояснений этим словам.

    В заявлении МИД Соединенного Королевства говорится, что Лондон «отслеживает ситуацию тщательным образом», сообщает телеканал Sky News.

    Японский премьер Фумио Кисида со своей стороны заявил, что правительство страны будет внимательно следить за развитием ситуации в России после крушения самолета Пригожина, передает Kyodo.

    Напомним, на месте крушения самолета Embraer под Тверью обнаружены останки всех десяти человек – семи пассажиров и троих членов экипажа. Среди пассажиров значатся Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

    Коментарии (9)
    23 августа 2023, 10:05
    Зеленский нарушил украинский закон, сделав фото в Дании

    Зеленский нарушил украинский закон, сделав фото на фоне гобелена с Лениным в Дании

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский нарушил закон об осуждении коммунистического режима и запрете пропаганды его символики, опубликовав фото на фоне гобелена с изображением Владимира Ленина во время поездки в Данию.

    Экс-премьер-министр Украины (в 2010-2014 годах) Николай Азаров в своем Telegram-канале заметил эту нестыковку и задался вопросом, как теперь накажут Зеленского.

    «На Украине даже за хранение портретов Ленина давали тюремные сроки!» – отметил Азаров.

    Напомним, 20 августа на сайте Зеленского был опубликован фотоотчет о его визите в Данию. В частности, там есть кадры из королевского дворца, на которых виден гобелен, посвященный событиям XX века. Среди размещенных на нем портретов деятелей столетия есть изображение Ленина.

    Также внешний вид Зеленского на встрече с королем Швеции Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией стал предметом обсуждения в соцсети X.

    Коментарии (38)
    24 августа 2023, 00:07
    В США предсказали бегство ВСУ за Днепр

    Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ придется отступить за Днепр из-за удара России

    В США предсказали бегство ВСУ за Днепр
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинским вооруженным силам из-за значительных потерь в живой силе и боевой техники придется установить линию обороны по Днепру, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону сказал, что ВСУ придется снять войска с Запорожья, отправив их на другие направления для закрытия там брешей. В этой ситуации, считает эксперт, российские силы задействуют главные ударные силы и обвалят фронт, передает РИА «Новости».

    После этого, считает Риттер, украинская сторона перейдет к тактике мобильной обороны, однако из-за нехватки ресурсов она не сработает.

    В конечном итоге атака с российской стороны заставит украинских военных отступить за Днепр, чтобы сохранить оставшуюся часть подразделений, заключил эксперт.

    Ранее Риттер заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский решил пожертвовать 400 тыс. украинских мужчин «в неудачном натовском гамбите».

    Коментарии (10)
    23 августа 2023, 15:29
    На Украине заявили о создании аналога российского «Ланцета»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские инженеры якобы создали аналог российским беспилотникам «Ланцет», заявил украинский вице-премьер Михаил Федоров в интервью местным телеканалам.

    Производители уже подготовили продукт «по типу «Ланцет», власти страны занимаются его «масштабированием», заявил Федоров, передает ТАСС. Уже определено количество дронов и введены сроки по их производству, добавил он.

    По его словам, российский беспилотник – эффективное и грозное оружие, киевский режим анализирует практику его применения по данным из открытых источников.

    Напомним, украинские военные жаловались президенту страны Владимиру Зеленскому на российские беспилотники «Ланцет» и «Орлан».

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    23 августа 2023, 16:05
    Грузия отказалась участвовать в антироссийском мероприятии на Украине
    Грузия отказалась участвовать в антироссийском мероприятии на Украине
    @ Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия не отправляет официальную делегацию на саммит «Крымской платформы» и празднование Дня независимости Украины, сообщил телеканал «Мтавари» («Главный»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По данным телеканала, в Киев направились представители оппозиционного саакашвилевского «Единого национального движения». МИД Грузии пока не комментировал неучастие в форуме и торжественных мероприятиях.

    Депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили заявил, что «Грузия солидарна с Украиной и тысячу раз это подтверждала и доказывала». Он предложил «не спекулировать» тем, что Тбилиси не отправил в Киев официальную делегацию.

    В среду на Украине запланировано проведение саммита «Крымская платформа». Первый саммит «Крымская платформа» прошел в Киеве в 2021 году по инициативе Украины, на нем обсуждался вопрос «деоккупации» Крыма. Тогда в саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций.

    Украина отозвала своего посла из Грузии вскоре после начала СВО, так как Грузия, участвующая во всех международных санкциях против России, не вводила их на двусторонней основе.

    Ранее Украина потребовала от посла Грузии покинуть страну из-за якобы ухудшения состояния здоровья ее гражданина, экс-президента Михаила Саакашвили, который находится в шестилетнем заключении с октября 2021 года.

    Грузия не скрывает своего разочарования отношением к ней украинских властей, но продолжает поддерживать Киев на международной арене и принимать тысячи украинских беженцев.

    Коментарии (13)
    24 августа 2023, 01:57
    Военкор сообщил об уничтожении под Николаевом двух пусковых установок С-300

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские истребители-бомбардировщики Су-34 в среду днем уничтожили две пусковые установки С-300, а также РЛС и пункт боевого управления ВСУ к северо-востоку от Николаева, сообщил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.

    Руденко в своем Telegram-канале сообщил, что российские истребители нанесли удары четырьмя ракетами Х-35 в районе 16.00 среды.

    Военкор отметил, что за минувший месяц это уже второй уничтоженный дивизион ВСУ.

    Ранее Минобороны опубликовало видео ликвидации батареи зенитно-ракетного комплекса С-300 украинских вооруженных сил.

    Коментарии (0)
    23 августа 2023, 10:14
    США обвинили Россию в попытке нарушить работу Starlink на Украине
    США обвинили Россию в попытке нарушить работу Starlink на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен выразил мнение, что российские военные якобы пытаются помешать нормальной работе системы спутниковой связи Starlink на Украине.

    Салтцмен в интервью газете The Washington Post заявил, что Вашингтон намерен вывести на низкую околоземную орбиту около 1 тыс. спутников для деятельности американских военных. Однако, добавил генерал, в этом случае возрастает риск ущерба для спутников.

    Так, отметил Салтцмен, США уже «видят такой эффект с группировкой спутников Starlink на Украине». По его мнению, российские силы пытаются глушить их, пишет телеканал 360.

    Ранее СМИ сообщали, что Пентагон поддерживал использование украинскими военными терминалов Starlink, а глава SpaceX Илон Маск «беспокоился о том, что его технологии используются в военных целях».

    Коментарии (7)
    24 августа 2023, 01:21
    В Киеве рассказали, как последний резерв ВСУ нарвался на российскую «цитадель»

    Экс-советник Кучмы Соскин: Последний резерв ВСУ несет тяжелые потери на Запорожском направлении

    В Киеве рассказали, как последний резерв ВСУ нарвался на российскую «цитадель»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Недавно брошенная в бой на Запорожском направлении 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ сильно пострадала, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Соскин в блоге на YouTube рассказал, что подразделение несет серьезные потери. По его словам, до 82-й в боях на этом направлении участвовала другая бригада, она тоже «многое потеряла», передает РИА «Новости».

    Украинский эксперт отметил, что последние резервы ВСУ «нарвались» на южном участке фронта на прекрасно укрепленную российскую «цитадель». Выдержать столкновения высокой интенсивности украинские военные не смогли, констатировал он.

    Киевский режим, как отметил бывший советник Кучмы, намеренно засекретил данные о потерях, чтобы скрыть катастрофу летнего контрнаступления ВСУ.

    Западные СМИ писали ранее, что решение ввести в бой 82-ую бригаду означает, что украинское военное руководство в надежде добиться успехов в ходе контрнаступления «решило поставить на стол все свои фишки».

    Коментарии (3)
    23 августа 2023, 20:54
    США предъявили россиянину обвинения в отмывании 1 млрд долларов

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США обвинили россиянина Романа Семенова в отмывании более 1 млрд долларов, в том числе для хакеров из КНДР, сообщило министерство юстиции США.

    Минюст отмечает, что Семенов является предполагаемым создателем и оператором криптовалютного миксера Tornado Cash. Он находится на свободе, а его подельник Роман Сторм арестован в штате Вашингтон, передает РИА «Новости».

    Tornado Cash «обеспечил транзакции по отмыванию более одного миллиарда долларов и отмыл сотни миллионы долларов для Lazarus Group – подсанкционной северокорейской киберкриминальной организации».

    И россиянину, и американцу предъявлены обвинения в заговоре с целью отмывания денег, нарушения санкций и ведения нелицензированной деятельности по переводу денежных средств. За первые две статьи им грозит до 20 лет тюрьмы.

    Коментарии (6)
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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • США требуют от ВСУ сменить тактику

      Как пишет одна из главных газет США The New York Times, американское и натовское командование настойчиво советуют Киеву сменить тактику так называемого контрнаступления ВСУ, пока оно не провалилось окончательно. При этом украинцы их не особо слушают. Что происходит?

    • Зеленский выпросил истребители

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

    • Зачем Боррель хамит России

      Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель окончательно отключился от реальности. В очередном интервью с хамскими выпадами в адрес России он назвал ее «экономическим карликом» и «заправочной станцией с ядерным оружием». Как нам на такое реагировать?

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