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17 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 15:46  |  vz.ru
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Коронавирус создал в России десятки производств

Российская промышленность мобилизовала выпуск санитайзеровФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Антисептики для рук, как и маски, стали дефицитным и крайне дорогим товаром из-за коронавируса. С одними и теми же проблемами столкнулись многие западные страны, которые атаковал COVID. Однако российская промышленность показала чудеса мобилизации в борьбе с заразой: ей удалось в шесть раз увеличить объемы производства по сравнению с началом марта. Как это получилось? Подробности...
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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Спасти пациента Т. Тюменские врачи дают России надежду на чудо

Врачи тюменской больницы борются за жизнь каждого пациентаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
О том, как борются с коронавирусом медики в регионах, известно не так широко, как о действиях их столичных коллег. Тем временем сотрудники больницы в Тюмени сделали то, что считается едва ли не невозможным. Один из первых в стране тяжелых больных с COVID-19 был снят с аппарата искусственного дыхания и уже вторую неделю дышит самостоятельно. Опыт тюменских врачей может помочь всей стране. Подробности...
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Конфликт Индии и Китая несет для России большие риски

Индийцы обвиняют Китай в подготовке к военной экспансии в Индийский океанФото: Bikas Das/АР/ТАСС
Между Индией и Китаем произошла очередная дипломатическая пикировка. Она стала очередным примером крайне сложных отношений между этими двумя великими державами. В азиатский клубок противоречий втянуты и другие страны. В этой ситуации Россия оказалась перед огромными и важнейшими вызовами. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Китайские модели COVID-19 оказались пустотой

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Если бы на момент итальянской вспышки о вирусе не было бы никакой информации, никаких «ВИЧ-протоколов», никакого «китайского опыта», то и итальянцам, и французам, и испанцам, и американцам с англичанами, да и нам было бы легче. Подробности...
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Введение режима ЧС не облегчит жизнь гражданам

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Гражданам в период ЧС остаются не права, а обязанности и ответственность. Причем ответственность жесткая, не как сейчас. Власти имеют право мобилизовать вас и ваше имущество для неотложных целей – и за уклонение предусмотрено серьезное наказание. Подробности...
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Из хороших украинских детей делают деревянных солдат

Павел Волков, публицист
Никто особо не сомневался, что в украинском образовании творится дикость – пропаганда агрессивного национализма и пещерное невежество. Но только благодаря переходу на дистанционное обучение все это увидели и осознали всю степень ужаса. Подробности...
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    Как мошенники используют коронавирус

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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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              Конфликт Индии и Китая несет для России большие риски

              Индийцы обвиняют Китай в подготовке к военной экспансии в Индийский океан   17 апреля 2020, 14:50
              Фото: Bikas Das/АР/ТАСС
              Текст: Александр Тимохин

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              Между Индией и Китаем произошла очередная дипломатическая пикировка. Она стала очередным примером крайне сложных отношений между этими двумя великими державами. В азиатский клубок противоречий втянуты и другие страны. В этой ситуации Россия оказалась перед огромными и важнейшими вызовами.

              Конфликт номер 1: Индия – Китай

              Отношения между Китаем и Индией опять накалились. Командующий ВМС Индии адмирал Карамбир Сингх подверг Китай резкой критике за развёртывание в Индийском океане восьми боевых кораблей. После этого индийское правительство «предупредило Китай о нежелательности эскалации напряжённости». Индийцы обвиняют Китай в подготовке к военной экспансии в Индийский океан, утверждают, что Китай активно ведёт разведку и в целом ведёт себя агрессивно.

              С начала шестидесятых годов отношения между Индией и Китаем были в лучшем случае напряжёнными, а в худшем – скатывались к войне. В 1962 году вспыхнула короткая индийско-китайская война, в которой китайцы одержали верх. В 1967 и 1987 годах страны опять балансировали на грани военного полномасштабного военного столкновения, но обошлось. В 1998-1999 годах во время индийских ядерных испытаний индийские политики, не стесняясь, называли Китай главным врагом. В 2013 и 2017 годах в приграничных районах опять дошло почти до боестолкновений – и опять в последний момент стороны остановились.

              Китай активнейшим образом вооружает и поддерживает Пакистан – смертельного врага Индии. Кроме того, Китай активно строит флот. По темпам роста боевого состава ВМС – это сегодня мировой лидер.

              Пока в качестве ответа Индия раздула свои сухопутные войска до численности, превысившей китайские. По высокотехнологичным видам ВС – авиации и флоту, преимущество пока у Китая. В попытках уравновесить Китай индийцы активно сотрудничают с Вьетнамом, а также с Японией. И конечно, рост напряжённости с Китаем привёл к расширению партнёрства Индии с США.

              Надо понимать – конфликт Индии и Китая носит крайне глубокий характер. Обе страны развиваются как глобальные промышленные производители, конкурируют за одни и те же рынки, за одни и те же ресурсы. Кроме того, у них неурегулированный пограничный спор и остро стоящий «пакистанский вопрос». При этом кардинальные противоречия между США, Индией и Японией отсутствуют, что чревато усилением их позиций в будущем.

              Для России это противостояние имеет двойственное значение. С одной стороны, отношения с Китаем для нас экстремально важны с любой точки зрения. С другой – необходимо, чтобы у Китая был противовес, и он не набрал слишком большую силу. Китай таким образом может отчасти уравновешивать США с их неуёмной агрессивностью, а Индия – уравновешивать Китай. Россия активно и с выгодой для себя накачивает Индию оружием и военными технологиями. Можно упомянуть сотни собранных в Индии Су-30, ракеты «Брамос» (практически тот же «Оникс»), совместную работу над гиперзвуковой ракетой «Брамос-2» на базе «Циркона». До сих пор в индийском флоте масса кораблей отечественной постройки, включая один авианосец (и мы помогали им со вторым), а на отечественных атомных подлодках вырос не один индийский адмирал.

              В перспективе отношения с Индией могут стать ещё важнее – так Индия хорошо покупает сжиженный газ, а Россия вкладывается в мощности по его сжижению. А ещё огромный потенциал хранит в себе атомная энергетика, где уровень России пока недосягаем.

              В идеале, для нас выгодно то напряжённое состояние отношений между Китаем и Индией, которое имеет место сейчас – но не более того.

              Мы могли бы извлечь немалую выгоду из нормализации отношений между Индией и Китаем – но пора уже признать, что это невозможно. Любое же усиление китайского давления на Индию поставит Россию перед нелёгким выбором – кого из партнёров «сдать» другому партнёру. И неизбежно ослабит политические позиции Москвы в мире.

              Обратное тоже верно, нажим Индии на Китай, если он будет, нам тоже не выгоден. Если Россия пожертвует отношениями с Индией ради сохранения мира с Китаем, то это резко усилит роль США и Японии в индийско-китайских делах. Нам это крайне невыгодно. В обратном случае мы получим враждебный Китай на границе и упадок торговли с этой страной, которая весьма выгодна. Это тоже очень нежелательно.

              Россия предпринимала немало дипломатических попыток сблизить Индию и Китай, но они все провалились – конфликт между странами имеет слишком сильные объективные причины, чтобы просто усадить их за стол переговоров. От российской дипломатии потребуется экстраординарные умения, чтобы и дальше балансировать на лезвии бритвы между Индией и Китаем. Крен в любую сторону нанесёт нам мощный удар и усилит наших врагов.

              Конфликт номер 2: Китай – Вьетнам

              Индия активно сотрудничает с Вьетнамом – соседом Китая, имеющим нерешённый территориальный спор в Южно-Китайском море. Как и в случае с индийско-китайским противостоянием, китайско-вьетнамское тоже способно пошатнуть даже имеющиеся слабые позиции России в регионе.

              Но с Вьетнамом имеются некоторые нюансы. Когда-то Китай оказывал Вьетнаму огромную поддержку в его войне с США. После победы над американцами Вьетнаму пришлось выбирать, на кого сделать ставку – на СССР или на КНР. Вьетнам выбрал СССР. Результатом стали захват ряда островов архипелага Спратли Китаем в 1978 году, война с Китаем 1979 года, пограничный конфликт 1984 года и бои за ряд островов архипелага Спратли в 1988 году. До этого, ещё в пору существования южновьетнамского режима в 1974 году, Китай отбил несколько островов и у него. Сегодня китайские и вьетнамские позиции в Южно-Китайском море похожи на слоёный пирог из взаимопроникающих в боевые порядки друг друга опорных пунктов на воде. На кону противостояния – нефть и газ Южно-Китайского моря, они крайне нужны и Вьетнаму, и Китаю. Обстановка очень напряжённая.

              Под давлением Китая Вьетнам потихоньку прогибается, время от времени прекращая геологоразведку и бурение в том или ином районе. За этой уступчивостью стоит, однако, далеко не только сила Китая. Дело в том, что внутри Вьетнама имеет место скрытый раскол по поводу взаимоотношений с Китаем. С одной стороны, вьетнамцы категорически не хотят подчиняться диктату Китая – если дело дойдёт до войны, готовятся воевать, хотя силы уж очень неравны. Но, с другой стороны, у Китая высочайшая степень проникновения во вьетнамскую экономику, а часть вьетнамских элит может быть просто им подкуплена (по крайней мере, если верить вьетнамской патриотической общественности). Это порождает двойственную политику – пока власти Вьетнама, под напором китайской экспансии и, возможно, с подачи китайских агентов влияния внутри страны, потихоньку прогибаются под Китай в политике и экономике, военные готовятся воевать с Китаем с максимальным напряжением всех сил, а народ зачастую относится к политическому руководству как к предателям, сдающим страну китайцам.

              В целом политику Вьетнама по отношению к Китаю можно охарактеризовать так: избегать прямого конфликта даже ценой уступок, но быть готовым взять с китайцев несоразмерно высокую цену за силовые действия. Вьетнамцы понимают, что в войне Китай их сомнёт, и готовятся к тому, чтобы любые его приобретения по итогам конфликта были несоразмерны понесённым потерям.

              Неустойчивое положение Вьетнама вынуждает его идти на сближение с врагами Китая, в том числе и США, которым вьетнамцы ничего не забыли и ничего не простили, но вынуждены поддерживать связи на случай удара со стороны китайцев. Это очень сложная и тонкая политика – политика «на грани».

              Ситуацию осложняет то, что и с другими соседями у Вьетнама отношения не особо дружеские. Вьетнам предельно агрессивно ведёт себя в территориальных спорах с другими игроками, кроме Китая. Вьетнам – это страна-хищник, и только китайский колосс сдерживает их от силовой экспансии во все стороны. Поэтому другие страны опасаются и чрезмерного усиления Вьетнама, понимая, что это в будущем будет чревато массой рисков.

              Интересным примером местной политики является история с попыткой Индии продать Вьетнаму противокорабельные ракеты «Брамос». Как только о потенциальной сделке стало известно, Китай немедленно выступил с гневным заявлением, сделанным через газету Народно-освободительной армии, что поставка этих ракет увеличит напряжённость в регионе. Занятно, что адресатом предупреждения была Индия, а не Вьетнам. В итоге сделка не состоялась.

              Для России это противоречие тоже чревато потерями. Хотя Вьетнам и не союзник России больше, но по-прежнему важный клиент. У России есть торговля с Вьетнамом, поставки оружия, совместная добыча нефти и газа. Теоретическая война Вьетнама с Китаем приведёт к тем же последствиям, что и в случае с Индией – надо будет выбирать кого «сдать» и потом потерять все выгодные совместные проекты и репутацию достойного партнёра. Таким образом, задачей России является не допустить скатывания отношений Китая и Вьетнама к войне или углублению противостояния. В пользу интересов России работает то, что сам Вьетнам не стремится к эскалации. Но зато её хотели бы США, Япония, Индия и Австралия. Россия также вынуждена с осторожностью подходить к военным поставкам во Вьетнам, дабы не злить лишний раз Китай.

              Конфликт номер 3: США и их союзники против Китая

              США видят в Китае нового претендента на мировое господство. Идеи о будущей неизбежной войне с Китаем в американских патриотических кругах стали уже идеей фикс. К войне с Китаем готовятся и американские вооружённые силы. США полны решимости поступить с Китаем так же, как ранее поступили с СССР: продемонстрировать полную безнадёжность военного противостояния – и, отталкиваясь от этого, с помощью дипломатического давления и экономических санкций склонить в итоге Китай к нужной линии поведения. И здесь у США ведётся активная работа по формированию антикитайских коалиций.

              США активно используют свой флот для давления на Китай, проводят массовые международные учения, цель которых – зафиксировать лояльные настроения стран в регионе по отношению к американской политике. Для координации антикитайских действий американцами создан так называемый Четырёхсторонний диалог по безопасности, или «Четвёрка» (Quad) – неформальная группа, состоящая из самих США, а также Индии, Австралии и Японии. Группа сформировалась как реакция перечисленных стран на усиление Китая в 2007 году, и тогда же входящие в неё страны приняли совместное участие в учениях «Малабар» недалеко от берегов Окинавы. Тогда-то мир и облетели фото американского и индийского авианосцев и японского вертолётоносца в одном строю.

              Цели США и остальной «Четвёрки» просты – сдержать рост мощи Китая. По всей видимости, эти страны готовы далеко зайти в изменении баланса сил вокруг КНР. В отличие от России, для США любое давление на Китай и любые проблемы Китая с другими странами, его вовлечение в новые и новые противостояния – однозначное благо. А значит, они и дальше будут «двигать» ситуацию в регионе в этом направлении.

              России, которой нужен совсем другой баланс сил, нежели американцам, предстоит сделать труднейшую работу, чтобы невыгодные для неё сценарии, описанные выше, никогда не реализовались. Для этого придётся создать и претворить в жизнь новую политическую стратегию, совершенно отличную от нынешней. Хочется надеяться, что наша страна сможет решить эту запредельно сложную задачу. Или уже нужно готовиться нести ущерб от реализации чужих, вредных для наших интересов планов.


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