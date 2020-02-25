Пентагон потребовал от Южной Кореи увеличить плату за присутствие войск США

Республика Корея должна тратить больше на оборону и обеспечение военного присутствия США, заявил глава Пентагона Марк Эспер после встречи с министром национальной обороны Республики Корея Чон Ген Ду.

«Финансовое бремя военного присутствия США [в Республике Корея] и обеспечение совместной обороны не должно быть диспропорциональным для американских налогоплательщиков. В связи с этим мы должны найти более надежные и приемлемые способы совместного покрытия расходов на нашу оборону с Республикой Корея. В качестве глобального экономического локомотива и равноправного партнера по сохранению мира на [Корейском] полуострове Южная Корея может и должна вносить больший вклад в свою защиту», – цитирует Эспера ТАСС.

По словам главы Пентагона, соглашение о распределении расходов на содержание американского воинского контингента на Корейском полуострове «учитывает лишь часть общих расходов» на военное присутствие США в республике. «США считают, что оно должно охватывать больше», – заявил глава американского военного ведомства.

«США полностью привержены обеспечению обороны Республики Корея», – подчеркнул Эспер. Он назвал американо-южнокорейский альянс «основой стабильности в плане безопасности и процветания на Корейском полуострове и в более широком смысле в Индо-Тихоокеанском регионе».

Напомним, в феврале 2019 года Южная Корея согласилась увеличить расходы на содержание американских войск до 1 млрд долларов. Однако уже в ноябре Вашингтон потребовал от Сеула увеличить плату за размещение войск США до 4,7 млрд долларов.

Войска США находятся в Южной Корее со времен Корейской войны 1950-1953 годов.