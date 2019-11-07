Вашингтон потребовал от Сеула увеличить плату за размещение войск США

Соединенные Штаты на переговорах по распределению расходов на содержание американских войск в Южной Корее потребовали от Сеула учесть также стоимость размещения военных в смежных регионах, выставив общий счет на 4,7 млрд долларов, сообщает The Chosun Ilbo.

По данным издания, на встрече с представителями южнокорейских политических и экономических кругов старший советник госдепартамента США по переговорам и соглашениям в области безопасности Джеймс Дехарт заявил, что Вашингтон представил эту сумму лишь как лишь часть полной стоимости затрат США на обеспечение обороны Корейского полуострова. При этом он отметил, что президент США Дональд Трамп считает, что Южная Корея должна вносить больший вклад в обеспечение безопасности Сеула, передает РИА «Новости».

Сеул придерживается позиции, что вопрос увеличения расходов на оборону требует ратификации в парламенте. В случае же включения в стоимость содержания войск за рубежом, осуществлять проверки будет невозможно, и за это Сеул платить не готов. Кроме того, требуемая Вашингтоном сумма в 5 раз превышает то, что Южная Корея платит за размещение американских войск сейчас, и никаких причин такого резкого повышения союзники не предоставили.

«США сами понимают, что согласиться на включение в спецсоглашение о разделении трат на оборону стоимости содержания американских войск в регионах, расположенных далеко от Южной Кореи, было бы нерационально. Настоящие переговоры в широком контексте, надо думать, проходят (между Чхонвадэ и Белым домом), за пределами места обсуждения соглашения», – заявил источник в правительстве Южной Кореи.

По словам дипломатического источника, сопротивление планам Трампа поднять расходы союзников на оборону довольно велико, поэтому Вашингтон «может в любой момент начать разыгрывать карту вывода своих войск из Южной Кореи». При этом администрация южнокорейского президента настроена на то, чтобы разделить вопросы содержания войск в Корее и укрепления военного альянса с США.

Напомним, в феврале американская телекомпания CNN сообщала, что Южная Корея в ходе очередного раунда консультаций с США согласилась выделить до 1 млрд долларов на содержание американских войск, размещенных на юге Корейского полуострова.

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