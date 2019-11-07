Китай призвали «использовать исторический момент» в экономике и политике

Министр торговли и промышленности Сингапура Чань Чунь Син после поездки на Китайскую международную импортную выставку в Шанхай заявил, что Китай может сыграть лидирующую роль в выработке правил поведения в экономике, политике и технологиях.

По словам министра торговли и промышленности Сингапура, «в настоящее время мир оказался на распутье, и КНР – одна из крупнейших стран и экономик – несет особо важную ответственность за то, чтобы определить, в каком направлении должно двигаться мировое сообщество», передает ТАСС.

Чань Чунь Син подчеркнул, что «многие сейчас обеспокоены неопределенностью, которая вызвана торговыми противоречиями между Китаем и США». «В современных турбулентных условиях Пекин может сыграть лидирующую роль в выработке правил поведения в экономике, политике и технологиях», – приводит слова министра The Straits Times.

При этом он считает, что «Китай обладает всеми возможностями, чтобы использовать исторический момент и обеспечить мировое сообщество передовыми технологиями, методами экономического управления».

Напомним, по версии Центра исследований США Сиднейского университета, Соединенные Штаты потеряли военное превосходство в Индо-Тихоокеанском регионе, первенство там захватил Китай.

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