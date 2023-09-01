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    ВСУ при атаке в районе Работина потеряли 156 военнослужащих
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    В США предупредили Киев о возможности России дойти до Одессы
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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский обнуляет инвестиции украинцев в личную безопасность

    Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему культурные институции не могут быть вне идеологии

    Если ты что-то делаешь в культуре, то сказать «я вне идеологии» – то же самое, что сказать «меня не существует». Ты можешь выглядеть как могучий лось, но со всеми своими ресурсами ты будешь всего лишь перевозчиком блох.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Искусственный интеллект обещает людям утку под кроватью

    Гуру прогресса, футурологи и прочие свидетели будущего вставляют этот график в каждую презентацию и любой пост. Буквально крича, что скептики посрамлены: ИИ создает новые возможности через рост производительности труда! Строго говоря, врут.

    9 комментариев
    1 сентября 2023, 14:12

    Рамасвами назвал подрыв «Северных потоков» ошибкой Вашингтона

    Кандидат в президенты США Рамасвами назвал ошибкой Вашингтона подрыв «Северных потоков»

    Рамасвами назвал подрыв «Северных потоков» ошибкой Вашингтона
    @ Morry Gash/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон ошибся, подорвав газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил претендент в кандидаты на пост президента США от республиканцев Вивек Рамасвами.

    Отношения России и Китая улучшились, поскольку США «отрезали Россию от Запада», подорвав газопроводы, заявил Рамасвами в эфире Fox News, передает «Коммерсант».

    По его словам, это было ошибкой со стороны американского руководства. Также ошибкой стали антироссийские санкции.

    Напомним, США официально не признавали своей вины за подрыв «Северных потоков».

    Летом Германия объявляла о подозрительном судне, на котором могли перевозить взрывчатку для терактов на этих газопроводах.

    В Европарламенте говорили о причастности США к взрывам на «Северных потоках».

    31 августа 2023, 02:57
    Такер Карлсон назвал дату начала войны США с Россией

    Такер Карлсон: Война США с Россией начнется в 2024 году

    Такер Карлсон назвал дату начала войны США с Россией
    @ Billy Bennight/The Photo Access/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация президента США Джо Байдена, чтобы сохранить власть, планирует развернуть полномасштабную войну с Россией в 2024 году, заявил известный американский журналист Такер Карлсон.

    Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле сообщил, что администрация Байдена «собирается воевать с Россией». «Грядет горячая война между США и Россией в следующем году», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом американский журналист усомнился в том, что США одержат победу, но отметил, что это «уже другой вопрос». Карлсон считает, что начало боевых действий с Россией станет для действующих американских властей политической мерой, которая позволит им, пользуясь полномочиями военного времени, сохранить власть.

    Телеведущий заявил, что внутренняя политика США криминализована, и это, по его оценке, приводит к тому, что американский истеблишмент начинает считать единственным выходом для них сохранение власти. Члены администрации Байдена не могут допустить прихода к власти оппонентов, включая бывшего президента США Дональда Трампа, поскольку опасаются, что в случае проигрыша подвергнутся преследованиям, объяснил он.

    Потому, продолжил Карлсон, американским гражданам впредь придется переживать не только из-за преступлений руководства США, но также из-за возможности полномасштабного конфликта с Россией.

    «Я думаю, это с легкостью может произойти. Мы можем оказаться в ситуации, когда ракеты «случайно» упадут в Польше, мы обвиним в этом Россию и начнем войну», – считает Карлсон.

    Вашингтон мог бы завершить украинский конфликт уже сегодня, уверен журналист. По его словам, украинской армии не существует без НАТО. Вашингтон, подчеркнул он, является единственной стороной, которая может добиться мира и предотвратить глобальную войну, угрожающей всему человечеству.

    Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявлял, что, ставя цель нанести России «стратегическое поражение», Соединенные Штаты фактически пытаются совершить самоубийство.

    Коментарии (39)
    1 сентября 2023, 11:42
    В Совфеде ответили на призыв генерала США уничтожить Крымский мост

    Сенатор Цеков: Слова генерала США Ходжеса о разрушении Крымского моста – это призыв к теракту

    В Совфеде ответили на призыв генерала США уничтожить Крымский мост
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Призывы к теракту на Крымском мосту – не что иное, как самопиар Ходжеса. Ради минуты славы он готов забыть, что такое воинская честь, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес призвал разрушить Крымский мост.

    «Бывший командующий армией США в Европе, к тому же генерал, Бен Ходжес, открыто призывает к осуществлению крупного теракта – подрыва Крымского моста. Эта риторика красноречиво говорит сразу о нескольких проблемах Америки. Во-первых, судя по всему, в Штатах напрочь забыли о том, что такое воинская честь», – сказал Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым.

    «Во-вторых, лично у меня возникают большие вопросы к тому, как именно выстраивается карьерная лестница в Вашингтоне. На вершину должны взбираться лучшие из лучших, а Ходжес, откровенно говоря, показал себя человеком глупым и недостойным», – отмечает парламентарий.

    «Судя по всему, ему нравится быть в центре внимания. Да, сейчас его фигуру многие обсуждают, тысячи людей по всему миру изучают слова этого генерала, но стоила ли минута славы чести? Посмотрим, чего добьется Америка лет через 50 с такими людьми», – резюмировал Цеков.

    Ранее бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Крым следует сделать непригодным для российских ВМФ и ВВС. Об этом он сообщил в интервью изданию Newsweek. По его мнению, полуостров является «решающим участком местности». Он отметил, что после «изоляции» региона от российских сил, ВСУ следует предоставить достаточное количество оружия дальнего действия.

    При этом он призвал разрушить Крымский мост, поскольку это «изменит правила игры». Генерал подчеркнул, что главной целью контрнаступления является стремление перерезать «сухопутный коридор» к полуострову. По его словам, большое значение в рамках решения данной задачи будут иметь поставки американских кассетных боеприпасов, что «затруднит движение конвоев» по мосту.

    К слову, Бен Ходжес довольно последователен в своих призывах. Так, в июне он заявил, что украинские военные ради «захвата» Крыма будут готовы убить или пленить всех россиян, находящихся на полуострове. Генерал отмечал, что данная территория является для ВСУ стратегической целью.

    Кроме того, он говорил, что решение крымского вопроса поможет Украине «вытеснить российский флот из центральной и западной частей Черного моря», а также «открыть доступ из Одессы к мировым торговым путям по океанам».

    Еще в феврале в социальной сети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) Ходжес публиковал карту полуострова с предлагаемыми местами нанесения ракетных ударов. Изображение сопровождалось подписью «как изгнать русских из Крыма».

    На фоне этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что для блокировки региона у Украины нет ни флота, ни авиации, ни подходящих мест базирования. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад помогает Украине совершать атаки на Крымский мост.

    Коментарии (27)
    30 августа 2023, 09:09
    В США допустили, что Украину заставят вступить в переговоры и оставят без союзников

    Экс-советник Трампа Болтон заявил, что Путин может оставить Украину без союзников

    В США допустили, что Украину заставят вступить в переговоры и оставят без союзников
    @ Xu Jinquan/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин может инициировать срочные переговоры о мире, на что Запад будет склонен согласиться, а Киев останется без союзников, выразил мнение экс-советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

    По его словам, Путин может предложить прекращение огня без предупреждения и настоять на немедленных переговорах, передает RT со ссылкой на портал 19FortyFive.

    Также Болтон отметил, что политические лидеры в Берлине, Париже и Вашингтоне будут испытывать «огромное искушение» согласиться на предложения Москвы, что в свою очередь поставит Киев в невыгодное положение.

    Тем не менее накануне газета Wall Street Journal написала, что представители Запада смогут согласовать гарантии безопасности для Украины не раньше, чем в 2024 году.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Вашингтон представит Украине гарантии по «израильской модели».

    Американский президент Джо Байден заявлял, что США «были бы готовы» предоставить Украине гарантии безопасности «по типу Израиля». На что политолог Федор Лукьянов подчеркнул, что «израильские гарантии» подразумевают «неограниченное снабжение вооружением» в период военного конфликта, а также предлагают «политическое прикрытие в любой ситуации».

    Коментарии (15)
    31 августа 2023, 01:58
    В США рассказали о конфликте Байдена с помощниками из-за его слов о Путине

    Журналист Фор: Байден злился из-за попыток своих помощников «сгладить» его слова о Путине

    В США рассказали о конфликте Байдена с помощниками из-за его слов о Путине
    @ Shawn Thew – Pool via CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден разозлился на своих помощников, которые пытались «подчистить» последствия его заявлений в адрес российского лидера Владимира Путина в 2022 году, пишет в своей книге The Last Politician («Последний политик») политический обозреватель Франклин Фор.

    В книге Фора, которая появится в продаже 5 сентября, говорится, что Байден был недоволен заявлениями своих помощников, которые прозвучали после его заявлений в Варшаве в 2022 году. Тогда американский президент сказал, что президент Путин «не может оставаться у власти», напоминает ТАСС.

    Белый дом впоследствии заверял, что Байден высказался на эмоциях и что его слова не отражают официального политического курса Вашингтона. Заявления о том, что американские власти не заинтересованы в смене политического руководства России, звучали в том числе на уровне вице-президента США Камалы Харрис.

    В Кремле тогда подчеркивали, что не президенту США решать, кто будет находиться у власти в России.

    В книге Фора, выдержки из которой публикует портал Axios, говорится, что, возвращаясь домой, Байден «испытывал жалость к себе». Он, по мнению автора книги, осознавал допущенную ошибку, но «был возмущен своими помощниками», поскольку их заявления создавали впечатление, будто они «подчищали за ним грязь». По информации американского политического обозревателя, Байден жаловался своим друзьям на то, что на него не стали возлагать ответственность за неудачу, и вместо этого обращаются с ним как с ребенком.

    Коментарии (7)
    1 сентября 2023, 00:15
    В Пентагоне ответили на вопрос о войне против России

    Пентагон: США не считают, что ведут войну против России

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты не считают, что находятся в состоянии войны с Россией, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

    Райдер заявил, что американская сторона сконцентрирована на поддержке Украины. Так он ответил на вопрос о том, движется ли конфликт на Украине к масштабной войне, передает ТАСС.

    Накануне американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация президента США Джо Байдена, чтобы сохранить власть, планирует развернуть полномасштабную войну с Россией в 2024 году.

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что коллективный Запад во главе с США ведет против России необъявленную гибридную войну.

    Коментарии (13)
    1 сентября 2023, 08:54
    В США заявили о ликвидации главного союзника

    Американский журналист Карлсон: Байден уничтожает Западную Европу украинским конфликтом

    В США заявили о ликвидации главного союзника
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом во главе с Джо Байденом теряет свое лидерство в мире и уничтожает единственного союзника – Западную Европу, выразил мнение в интервью радиоведущему Адаму Королле известный американский журналист Такер Карлсон.

    По его словам, единственный настоящий союзник США – Западная Европа – вынужден разрушаться в политическом и экономическом вопросам из-за затягивания конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Карлсон добавил, что США намеренно «раздавила экономику Германии», подорвав «Северный поток».

    Журналист отметил, что действия Белого дома в конечном итоге привели к тому, что Штаты потеряли контроль над миром, более того, в данный момент США «находится в свободном падении», стремясь к еще одной «Великой депрессии».

    Ранее американские СМИ заявили, что Украина из-за отставки Бена Уоллеса с поста главы Минобороны Британии теряет одного из своих ближайших союзников.

    Коментарии (6)
    30 августа 2023, 19:50
    США решили ввести новые санкции против России и КНДР за военное сотрудничество
    США решили ввести новые санкции против России и КНДР за военное сотрудничество
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация США намерена ввести дополнительные санкции против России и КНДР из-за того, что они якобы наращивают военно-техническое сотрудничество, сообщил на регулярном онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Он указал, что, согласно имеющейся у Вашингтона информации, Москва и Пхеньян продвинулись в переговорах по поставкам вооружений, они постоянно обсуждают возможные сделки в оборонной сфере, передает ТАСС.

    По словам Кирби, Россия хочет получить от КНДР «сырье, которое поможет российскому оборонно-промышленному комплексу».

    Ранее президент США Джо Байден в день независимости Украины объявил о введении новых ограничений в отношении Москвы.

    Коментарии (24)
    29 августа 2023, 22:15
    Российские военные сообщили о нарушении Западом договоренностей в Сирии

    Российский контр-адмирал Кулить сообщил о нарушении возглавляемой США коалицией протоколов деконфликтации в Сирии

    Российские военные сообщили о нарушении Западом договоренностей в Сирии
    @ U.S. Department of Defense/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотники возглавляемой США международной коалиции продолжают выполнять несогласованные с российской стороной полеты в Сирии, сообщил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

    За сутки коалиция допустила семь случаев подобного нарушения протоколов деконфликтации. Кроме того, западные истребители F-35, F-16 и Typhoon, а также БПЛА MQ-1C совершили 16 нарушений в районе зоны Эт-Танф, передает РИА «Новости».

    Напомним, возглавляемая США международная коалиция регулярно создает опасные ситуации в сирийском небе.

    Коментарии (9)
    30 августа 2023, 14:47
    Захарова предложила политикам США выпить сбрасываемую с АЭС «Фукусима» воду

    Захарова предложила политикам США выпить воду с АЭС «Фукусима», сбрасываемую в океан

    Захарова предложила политикам США выпить сбрасываемую с АЭС «Фукусима» воду
    @ Eugene Hoshiko/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Политики США могут продемонстрировать солидарность с Токио, выпив воду с АЭС «Фукусима-1», которую сбрасывают в океан, заявила представитель МИД Мария Захарова.

    По словам российского дипломата, поддержавшие Японию в данном вопросе политики могут продемонстрировать солидарность и выпить эту воду, если уверены в ее безопасности, передает ТАСС.

    Захарова указала на заявления представителей Японии, которые считают, что вода настолько безопасна, что ее можно пить.

    По словам Захаровой, «такие курьезы получаются», когда «речь идет о неприкрытой политизации, чем США регулярно занимаются».

    Ранее в Японии приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима-1».

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    1 сентября 2023, 11:11
    Лавров: Россия не хочет угробить доллар, но США перестают обеспечивать его роль

    Лавров: У России нет желания угробить доллар, США сами перестают обеспечивать его роль

    Лавров: Россия не хочет угробить доллар, но США перестают обеспечивать его роль
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Москва не имеет желания «угробить» доллар, но США сами перестают обеспечивать его роль, которая для всех была приемлема, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

    По словам министра, Россия не выстраивает свою линию против США и Запада. «Не мы хотим угробить доллар», – отметил министр, добавив, что Соединенные Штаты сами перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема.

    Москва, подчеркнул Лавров, будет развивать отношения с теми, кто «готов к этому на основе равноправия и поиска честного баланса интересов», передает ТАСС.

    Министр также указал, что российская специальная военная операция на Украине значительно поспособствовала установлению принципов справедливости и многополярности в мире. В то же время он отметил, что формирование многополярного мироустройства займет продолжительный период, но процесс этот объективен и его не остановить, передает РИА «Новости».

    Лавров добавил, что курс Запада, который «нацелен на то, чтобы попытаться затормозить ход истории», принесет только дополнительные «конфронтационные ситуации, дополнительные сложности для мирового сообщества».

    Ранее Лавров заявил, что Россия и еще целый ряд государств последовательно снижают зависимость от доллара и переходят на расчеты в национальных валютах.

    Коментарии (27)
    31 августа 2023, 04:25
    Экс-советник ЦРУ раскрыл планы Байдена на Украину

    Экс-советник ЦРУ Рикардс: Байден затянет конфликт на Украине до выборов, а потом бросит ее

    Экс-советник ЦРУ раскрыл планы Байдена на Украину
    @ Samuel Corum – Pool via CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация Джо Байдена намерена затягивать конфликт на Украине до выборов 2024 года, поскольку не хочет признавать унизительное поражение, заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

    Рикардс в статье для The Daily Reckoning пишет, что шансов на победу у Киева нет, однако украинский конфликт все равно может обостриться. Американской стороне это нужно, чтобы повысить шансы Байдена остаться у власти по итогам президентских выборов в следующем году, считает автор публикации. В случае победы действующий президент США «бросит украинцев так же, как он бросил афганцев в августе 2021 года», передает РИА «Новости» содержание статьи.

    Россия решительно побеждает в конфликте, Украине не помогают поставки западного «чудо-оружия», констатирует автор публикации. Системы Patriot, РСЗО HIMARS, танки Leopard и Challenger, БМП Bradley, ракеты Storm Shadow не смогли переломить ход конфликта, все это планомерно уничтожается российскими гиперзвуковыми ракетами и артиллерией, отмечает Рикардс.

    «Число погибших в боях украинцев оценивается более чем в 200 тыс. человек, и все напрасно», – заключил аналитик.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена, чтобы сохранить власть, планирует развернуть полномасштабную войну с Россией в 2024 году.

    Коментарии (3)
    31 августа 2023, 23:33
    Названа выгода США от уничтожения Россией истребителей F-16 на Украине

    Полковник Уилкерсон: ВПК США будет только руки потирать, если Россия собьет много F-16 на Украине

    Названа выгода США от уничтожения Россией истребителей F-16 на Украине
    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Военно-промышленному комплексу США выгодно, чтобы Россия сбила как можно больше поставленных вооруженным силам Украине самолетов F-16, сообщил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон.

    Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works отметил, что сбить истребители F-16, вероятно, будет труднее, чем другие самолеты, однако он уверен, что в конечном итоге российские силы собьют и их. Россия обладает достаточным количеством самолетов, причем довольно мощных и эффективных в бою, передает РИА «Новости» слова эксперта.

    «Что ж, в Lockheed будут только руки потирать», – сказал он, имея в виду американскую военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin, которая специализируется в области авиастроения.

    В результате западный ВПК получит много заказов, заработает большие деньги на конфликте на Украине и в связи с расширением НАТО, отметил аналитик. Уилкерсон отметил, что американские оружейники обогатятся, когда новые страны альянса будут переходить на производимую в Штатах военную технику.

    Между тем на Украине ранее сообщили, что обучение военных летчиков управлению истребителями F-16, которое планируется проводить в Дании и Британии, займет от четырех месяцев до двух лет.

    Коментарии (4)
    1 сентября 2023, 05:51
    В США предложили способ завершить конфликт на Украине

    Полковник Макгрегор: Чтобы остановить конфликт, США должны выслушать русских

    В США предложили способ завершить конфликт на Украине
    @ Rod Lamkey/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Чтобы закончить конфликт на Украине, США следует продемонстрировать готовность договариваться и начать слушать Россию, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру посоветовал «присесть, выпить чай, кофе (…) и начать слушать русских». По его словам, боевые действия на Украине начались потому, что США десятилетиями отказывались слушать кого-либо в Москве.

    «Если вы их внимательно выслушаете, они объяснят свою позицию, и у нас появится шанс договориться о прекращении этой ужасной трагедии», – приводит его слова РИА «Новости».

    Чтобы продемонстрировать свою решимость договариваться, Вашингтону следует немедленно прекратить помощь Украине и вывести оттуда весь военный персонал, уверен Макгрегор. Он отметил, что это бы стало не просто сигналом, а серьезными действиями, которые подтвердили бы желание американской стороны положить конец конфликту.

    Полковник добавил, что такие действия со стороны США не следовало бы рассматривать как «отступление». Он призвал помнить, к чему приводит нежелание вовремя заканчивать бессмысленные конфликты. «У меня есть для вас новости: мы проиграли во Вьетнаме. И мы проиграли там, потому что было глупо воевать в шести, семи, восьми, девяти тысячах миль от дома, не понимая для чего», – заключил эксперт.

    Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявлял, что Владимира Зеленского не волновали жизни украинцев, только российский президент Владимир Путин пытался предотвратить конфликт на Украине.

    Коментарии (2)
    31 августа 2023, 07:59
    В США раскритиковали ВСУ за непослушание

    Экс-разведчик США Шаффер: ВСУ не принимают указаний и не слушают американских генералов

    В США раскритиковали ВСУ за непослушание
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские военные добились бы большего успеха в ходе контрнаступления, если бы их действия планировали в США, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Тони Шаффер.

    Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что США располагают эффективными бронетанковыми соединениями, которые предназначены для проникновения вглубь обороны противника. По его словам, эти силы хорошо проявили себя в Ираке.

    «Если бы мы это делали (планировали наступление ВСУ – прим. ВЗГЛЯД), то мы бы никогда не посоветовали делать то, что они делают сейчас», – приводит его слова РИА «Новости».

    Эксперт заявил, что если советники из США и принимают участие в консультациях с Киевом, то ВСУ не всегда следуют полученным от американской стороны рекомендациям.

    «Либо у нас самые некомпетентные командиры и генералы на поле боя, что возможно, либо украинцы просто не принимают указаний и не слушают», – предположил Шаффер.

    Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала серию публикаций в западных СМИ с критикой украинского контрнаступления.

    Эксперты подчеркивали, что план украинского контрнаступления был согласован с Пентагоном до мельчайших подробностей.

    Коментарии (8)
    1 сентября 2023, 01:31
    Кадыров пообещал не оставить без внимания санкции США против его матери
    Кадыров пообещал не оставить без внимания санкции США против его матери
    @ t.me/RKadyrov_95

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал не оставить без внимания ограничительные меры, введенные властями США в отношении его матери Аймани Кадыровой.

    Кадыров в видеообращении в своем Telegram-канале подчеркнул, что его мать «только бедным, малоимущим, остронуждающимся помогает». «Если вы не снимите санкции в отношении моей матери, клянусь Всевышним, я это просто не оставлю», – приводит его слова РИА «Новости».

    Глава Чечни напомнил, что США ранее ввели санкции против его жены и детей, против него самого. Он потребовал от американской стороны снять санкции или представить обоснование того, почему Аймани Кадырова попала в черные списки. В противном случае «вам это мало не покажется», заявил Кадыров.

    Он пообещал, что американские дипломаты будут лишены возможности ездить на территории европейских стран и России, против них будут вводить санкции, их будут задерживать. «Я не шучу, вы надоели нам», – сказал Кадыров.

    Глава Чечни потребовал «быстрее дать ответ» и «быстро снять санкции». «То, что вы ввели санкции против матери, этого я вам не прощу», – сказал он, подчеркнув, что никто не боится США. «Вы живете хуже, чем животные... Я вас уверяю, ваш корабль утонет, и спасти будет некому», – добавил он.

    Напомним, США расширили санкционный список в отношении России, включив в него 11 физических лиц и лагерь «Артек». Среди фигурантов списка числятся Аймани Кадырова, председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев, командир полка имени А. А. Кадырова МВД по региону Замид Чалаев и другие лица.

    В сентябре прошлого года Кадыров прокомментировал санкции США против членов его семьи, подчеркнув, что, как прекрасно известно американским властям, у него нет ни имущества, ни счетов на Западе.

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