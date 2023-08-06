Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.29 комментариев
В Европарламенте указали на причастность США к взрывам на «Северных потоках»
Депутат Европарламента от Германии Кра: США стоят за взрывами на «Северных потоках»
США причастны к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил Евродепутат, основной кандидат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в Европарламент в 2024 году Максимилиан Кра.
Как указал Кра на полях съезда АдГ в Магдебурге, «Северный поток» взорвали, а это значит, что была подорвана критическая инфраструктура, от которой зависит конкурентоспособность промышленности ФРГ. Он рассказал, что имеет достаточно контактов США, которые подтвердили ему, что эти взрывы устроили Соединенные штаты, передает ТАСС со ссылкой на DPA.
Ранее Германия заявила о подозрительном судне, на котором могли перевозить взрывчатку для терактов на «Северных потоках», эти данные страна представила в ООН в письме Дании, Швеции и ФРГ.