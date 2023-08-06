В Европарламенте указали на причастность США к взрывам на «Северных потоках»

Депутат Европарламента от Германии Кра: США стоят за взрывами на «Северных потоках»

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Кра на полях съезда АдГ в Магдебурге, «Северный поток» взорвали, а это значит, что была подорвана критическая инфраструктура, от которой зависит конкурентоспособность промышленности ФРГ. Он рассказал, что имеет достаточно контактов США, которые подтвердили ему, что эти взрывы устроили Соединенные штаты, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

Ранее Германия заявила о подозрительном судне, на котором могли перевозить взрывчатку для терактов на «Северных потоках», эти данные страна представила в ООН в письме Дании, Швеции и ФРГ.