Берлин сообщил о судне, которое могло доставить взрывчатку к «Северным потокам»

Берлин заявил о подозрительном судне, которое могло доставить взрывчатку на место подрывов «Северных потоков»

Германия заявила о подозрительном судне, на котором могли перевозить взрывчатку для терактов на «Северных потоках», эти данные страна представила в ООН в письме Дании, Швеции и ФРГ.

Письмо опубликовано в Twitter МИД Дании перед заседанием Совбеза ООН, запрошенного Россией по проблеме диверсий на газопроводах, оно пройдет во вторник, передает РИА «Новости».

Следствие установило, что подозрительная парусная яхта была зафрахтована на имя лица, использовавшего предоставленные документы для сокрытия личности настоящего фрахтователя. Пока не установлено, действительно ли это лицо находилось на борту.

Точный курс судна не установлен, яхту могли использовать для транспортировки взрывчатки, которой подорвали газопроводы 26 сентября 2022 года, говорится в документе. В образцах с судна также нашли следы взрывчатых веществ.

Эксперты пришли к выводам, что обученные водолазы могли прикрепить взрывчатку на трубах, которые проложены по морскому дну на глубине примерно 70–80 метров.

Пока достоверно установить личности преступников и их мотивы невозможно, также невозможно установить, руководило ли организацией теракта государство или государственный субъект.

Дания, Швеция и ФРГ утверждают, что для посещения мест взрывов нет «никаких препятствий», но для некоторых видов деятельности требуется разрешение соответствующих органов. Все суда пользуются свободой судоходства в местах взрывов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

Также в документе указывается, что власти России проинформированы о проводимых расследованиях.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что российская сторона сомневается в транспарентности расследований, которые проводят Германия, Дания и Швеция.