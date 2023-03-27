Россия заподозрила Германию, Данию и Швецию в сокрытии улик о терактах

Дипломат Небензя: Расследования ФРГ, Дании и Швеции могут быть нацелены на сокрытие улик о подрыве «Северных потоков»

Россия сомневается в транспарентности расследований Германии, Дании и Швеции по диверсиям на «Северных потоках» и считает, что предпринимаемые ими действия могут быть нацелены на сокрытие улик, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ всемирной организации.

Как отметил постоянный представитель РФ при ООН, Россия в соавторстве с Белоруссией, Венесуэлой, Китаем, КНДР, Никарагуа, Сирией и Эритреей предложила проект резолюции о проведении международного расследования диверсий, поскольку есть серьезные и весьма обоснованные сомнения в объективности и транспарентности национальных расследований, проводимых некоторыми европейскими государствами, передает ТАСС.

Как пояснил Небензя, Россия настаивает на формировании международной независимой комиссии для проведения всеобъемлющего, транспарентного и беспристрастного расследования обстоятельств произошедшего. Он подчеркнул, что это особенно важно на фоне появления новых фактов, а также множащихся в СМИ версий произошедшего разной степени достоверности или абсурдности.

Российский дипломат отметил, что представители стран, сомневающихся в целесообразности проведения международного расследования, считают, что сначала нужно дождаться окончания расследований национальных. В связи с этим Небензя подчеркнул, что, по мнению Москвы, национальные расследования могут длиться годами в таком же неэффективном и нетранспарентном ключе, при этом ценное время уходит и возникает все больше подозрений в том, что усилия в рамках этих расследований нацелены не на выяснение обстоятельств произошедшей диверсии, а на то, чтобы скрыть улики и зачистить место преступления.

Ранее Совет Безопасности ООН не принял российско-китайскую резолюцию о необходимости проведения международного расследования по факту диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».