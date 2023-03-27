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СБ ООН не принял российско-китайскую резолюцию по «Северным потокам»
СБ ООН не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках»
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Совет Безопасности ООН не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках».
За резолюцию проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Соавторами резолюции выступили также Белоруссия, Венесуэла, КНДР, Никарагуа, Сирия и Эритрея. Однако они не входят в состав Совета Безопасности ООН и не участвовали в голосовании, передает ТАСС.
Воздержались при голосовании в СБ ООН 12 стран: Албания, Британия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, США, Франция, Швейцария, Эквадор, Япония.
Против российско-китайской резолюции не проголосовал никто. Таким образом, резолюция не набрала необходимых для принятия девяти голосов.
В минувшую субботу президент России Владимир Путин заявил, что полностью согласен с выводами американского журналиста Сеймура Херша о причастности спецслужб США к подрыву «Северных потоков».
Зеленский пожаловался на украинский тыл
Зеленский высказал недовольство настроениями украинцев в тылу
Многие жители Украины в тылу ведут себя так, будто боевые действия уже закончились, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский призвал к «неизменной мобилизованности», которой, по его словам, не хватает многим украинцам в тылу. Как заявил президент Украины, «несправедливо», когда у вернувшихся с передовой военных «появляется такое ощущение, будто для многих в тылу» конфликт «уже кончился», передает ТАСС.
Президент Украины сообщил, что провел с военными «специальную встречу». «Особый круг участников», – заявил он. По его словам, также состоялись «совещания по сектору безопасности, с разведкой», обсуждалось укрепление «защиты» не только от «внешней угрозы», но и от «внутренних угроз».
Напомним, Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.
Российские военкоры рассказали, как ВСУ готовятся к потере Авдеевки
Российские военкоры: ВСУ готовятся в сдаче Авдеевки, в городе отключают мобильную связь
Вооруженные силы Украины готовятся к потере Авдеевки, сообщают российские военные корреспонденты, указывая на ряд признаков, подтверждающих это.
Так, ВСУ отключают мобильную связь в городе. Таким образом украинские военные хотят помешать местным жителям информировать ВС России о своих передвижениях и позициях, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Кроме того, сообщается, что из Авдеевки вывозят коммунальные службы и советуют населению эвакуироваться.
На прошлой неделе сообщалось, что российские военные продолжают атаку позиций ВСУ под Авдеевкой с помощью дронов Mavic, выслеживая местоположение противника и сбрасывая осколочные гранаты.
Ани Лорак открестилась от помощи для ВСУ
Лорак после угрозы отмены концерта в России заверила, что не оказывает помощь ВСУ
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Певица Ани Лорак после того, как проведение ее концерта в России оказалось под угрозой, заверила, что не оказывает военную помощь Украине. Также она заявила, что переехала в Россию из-за «ультиматума» украинских властей.
Лорак в Telegram решила «прояснить свою позицию относительно ложных сообщений». Как подчеркнула Лорак, она как украинская певица гордиться «своим наследием и культурой», но из-за «конфликта между Россией и Украиной оказалась в центре внимания множества сплетен».
Певица заявила, что в 2014 году некоторые политики на Украине «хотели использовать» ее «в своих целях», с чем Лорак, по словам самой исполнительницы, отказалась соглашаться. В результате она столкнулась «с негативными последствиями».
«Мне предоставили только два варианта: «Либо ты играешь в нашу игру, делая то, что мы тебе говорим, либо ты не будешь петь в этой стране», – сообщила она, добавив, что этот ультиматум украинского правительства «стал переломным моментом, который подтолкнул к переезду в Россию».
В России Лорак «была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру», хотя, как заявила певица, Украина у нее «всегда в сердце».
«Я понимаю, что за мое молчание в течение последнего года меня критиковали, и осознаю, что это решение может быть трактовано по-разному. Я никогда не хотела никого обидеть или задеть, и если это произошло, я приношу свои извинения», – заявила она.
Лорак подчеркнула, что «не поддерживает никакие формы насилия», а гибель людей в результате конфликтов «разбивает сердце» певицы. При этом она заверила, что «никогда не оказывала военной помощи», хотя и «помогает в рамках гуманитарной миссии».
Исполнительница заявила, что ее желание продолжать выступать в России не имеет отношения к политике, она «глубоко дорожит своими российскими и украинскими поклонниками, а также своей глобальной аудиторией».
Заявление Лорак сделала после того, как ее концерт в Краснодаре, запланированный на 27 марта, оказался под угрозой, поскольку у ряда общественных активистов возникли опасения, что заработанные деньги могут пойти на закупку вооружений для ВСУ, передает РИА «Новости».
Напомним, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против певиц Таисии Повалий, Ани Лорак, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко.
Патрушев заявил о грозящем ЕС коллапсе
Граждане европейских стран могут перестать терпеть не оправдавшую себя «наднациональную надстройку» из-за грозящего прямого конфликта с Москвой, поэтому со временем это обернется коллапсом, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
По его словам, США готовы биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца, передает ТАСС со ссылкой на «Российскую газету».
Патрушев напомнил, что во время холодной войны Вашингтон, если была хоть какая-то угроза со стороны СССР, был готов «превратить Европу в радиоактивную пустыню».
Секретарь Совбеза указал на заинтересованность США в устранении ЕС как главного экономического конкурента.
«Не меньший удар по Европе нанесет реализация совместных с Вашингтоном планов ЕС по снижению сырьевой и технологической зависимости от Пекина», – предупредил он.
Ранее Патрушев заявил о цели НАТО превратить Украину в один большой военный лагерь, чтобы нанести России поражение на поле боя.
Патрушев: Россия не будет спасать США от распада
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Россия минимум дважды спасала США от распада, во время войны за независимость и Гражданской войны, но сегодня помогать Штатам сохранять их целостность нецелесообразно, а простые американцы пальцем для этого не пошевелят, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Патрушев подчеркнул, что помогать США сохранять целостность Россия не будет, но российская многовековая культура основана на духовности, сострадании и милосердии. Он заявил, что Россия всегда поможет защитить суверенитет и государственность любых народов, которые обратятся к ней за помощью, пишет «Российская газета».
Патрушев также предположил, что простые американцы и пальцем не пошевелят для сохранения целостности США, так как понимают, что не нужны своим властям, которые шаг за шагом уничтожают сами себя.
Патрушев указал на противостояние между республиканцами и демократами, которое только усиливается, противоречия растут между финансовыми структурами и транснациональными корпорациями, которым важно только собственное благополучие.
Глава Совбеза заявил, что элиты США возомнили себя «неприкасаемыми», а их проекты, такие как BLM, и поголовное насаждение трансгендерных теорий нацелены на духовную деградацию населения. Также, по словам Патрушева, взращенные в американцах индивидуализм и потребительство сыграют злую шутку.
Он указал на то, что беда Америки заключается в том, что она «слишком заигралась в геополитические игры, позабыв о собственных насущных проблемах, некогда чистые американские города тонут в грязи и мусоре», пока власти США «играют» в своих биолабораториях.
Ранее Патрушев заявил о возможности России уничтожить любого врага уникальным оружием.
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Патрушев заявил о возможности России уничтожить любого врага уникальным оружием
Патрушев: Любого, кто будет угрожать существованию страны, Россия уничтожит уникальным оружием
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У России есть уникальное оружие, которым она готова уничтожить любого противника в случае угрозы государству, в том числе и США, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Он назвал «очень опасной глупостью» уверенность США в возможности безответного превентивного ракетного удара по России в случае прямого конфликта.
Так Патрушев прокомментировал информацию сервиса FlightRadar24 о том, что в марте американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress отработал условный ядерный удар по Санкт-Петербургу с расстояния 200 километров над островом Готланд в Балтийском море.
«У находящихся в плену собственной пропаганды американских политиков почему-то сохраняется уверенность, что в случае прямого конфликта с Россией США способны нанести превентивный ракетный удар, после чего Россия уже ответить не сможет», – сказал Патрушев «Российской газете».
Секретарь СБ отметил, что на Западе ведутся рассуждения о реванше, который якобы сможет привести к военной победе над Россией.
Он подчеркнул, что Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. При этом страна обладает уникальным и современным оружием, которое способно уничтожить любого.
Патрушев также указал, что Россия после распада СССР провела «работу над ошибками». Теперь страна может обеспечить стабильность внутри, а также обезопасить себя от угроз извне.
Секретарь СБ напомнил, что конкретные меры по разрушению СССР были утверждены еще 75 лет назад известной директивой Совета национальной безопасности США NSC 20/1 «Задачи в отношении России».
Документ от 18 августа 1948 года по содержанию и по духу носил военно-стратегический характер без ограничения времени действия – по сути, на все времена и всевозможные варианты развития событий.
У Запада после распада СССР, по словам Патрушева, появилась эйфория, которая длилась недолго.
Напомним, 12 марта американский стратегический ракетоносец B-52H Stratofortress с позывным NOBLE61 отработал воздушное маневрирование над Балтийским морем примерно в 200 километрах от Санкт-Петербурга.
Боевик ВСУ обстрелял автомобиль женщины с ребенком за разговор на русском языке
Украинский военный расстрелял автомобиль женщины с ребенком в прифронтовой зоне после того, как водитель ответила ему на русском языке.
Боевики ВСУ остановили машину, в которой ехала девушка с маленьким ребенком. Украинский боевик неадекватно начал стучать по машине, чтобы девушка дала ему свои документы. Причиной остановки стало то, что ее машина обогнала воинскую колонну, передает Readovka.
Девушка просила военного разговаривать адекватно. Когда она заговорила с ним на русском языке, солдат назвал ее «свиньей, тупой и мразотой». После этого военный несколько раз выстрелил в сторону машины. В конце видео слышно, как и девушка, и ребенок громко кричат.
Примечательно, что знаки отличия на машине ВСУ напоминают фашистские, которые носили захватчики, уничтожавшие мирных людей на территории СССР во время Великой Отечественной войны.
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 620 военнослужащих и наемников
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Ударами армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ возле Синьковки, Двуречной, Кисловки Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Потери противника за последние сутки составили до 65 военнослужащих, польская самоходная артиллерийская установка Krab, самоходная гаубица «Акация» и гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск (сил) «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника рядом с пунктами Невское ЛНР, Григоровка и Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы более 85 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30, сообщил Конашенков.
В ходе активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении потери противника за минувшие сутки составили более 400 военнослужащих и наемников, четыре бронемашины, четыре пикапа, машина РСЗО «Град» и гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ недалеко от Владимировки и Новополя ДНР, Малой Токмачки и Щербаков Запорожской области. Потери противника на этих направлениях составили до 40 военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-20.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за прошедшие сутки ликвидированы порядка 30 военнослужащих и одна самоходная гаубица «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск (сил) ВС России в течение суток нанесено поражение 93 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах. Под Берестовым Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады теробороны.
Средствами ПВО рядом с Темировкой Запорожской области сбит Ми-8 воздушных сил Украины. Уничтожены 13 украинских беспилотников поблизости от пунктов Рубежное, Кременная, Голиково ЛНР, Новый Свет, Марьинка, Ольгинка ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.
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Россия не исключила требования компенсации за «Северные потоки»
Глава департамента МИДа Биричевский не исключил требования Россией компенсации ущерба из-за подрыва «Северных потоков»
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Со временем Москва может поставить вопрос о компенсации ущерба, причиненного подрывом «Северных потоков», сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
Биричевский сообщил, что Запад саботирует работу по проекту резолюции Совбеза ООН о независимом международном расследовании. Западные страны заявляют, что у такого расследования якобы не будет «добавленной стоимости». Однако Москва будет настаивать на его проведении с обязательным участием российских представителей, передает РИА «Новости».
Кроме того, Биричевский назвал западные санкции нелегитимными, отметив. что Россия «не исключает никаких вариантов ответа» на них, Москва «готова к любому развитию событий», но хотела бы «избежать крайних мер». Биричевский сказал, что у России есть «возможности и инструменты» для ответа.
Он «не хотел бы говорить о сценариях экономического, продовольственного и энергетического «апокалипсиса», к которому может привести раскручивание санкционной спирали». Биричевский выразил надежду, что на Западе осознают «ущербность санкционного противостояния с Россией».
Напомним, американский журналист Херш опубликовал статью о причастности США к диверсии на «Северных потоках», после этого западная пресса начала продвигать версию о том, что теракт якобы совершила украинская группа. Президент России Владимир Путин согласился с выводами Херша о причастности США к подрыву.
Эксперт: Израилю грозит опасность военного переворота
Политолог Ципис: В Израиле витает опасность военного переворота
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Социальная обстановка на фоне обсуждения судебной реформы достигла критической точки. Замораживание изменений грозит перевыборами в Кнессет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее в Сети появились сообщения о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение о приостановке принятия скандального закона.
«В Израиле крайне опасная политическая ситуация. Нетаньяху не может закрывать глаза на происходящие события. Наблюдается серьезный раскол как в самой партии «Ликуд», так и внутри правящей коалиции. Фактически действующий кризис может привести к необходимости проведения перевыборов», – рассказывает Саймон Ципис, сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета.
«Статус судебной реформы остается непонятным: Израиль замер в ожидании выступления Нетаньяху, которое переносится каждый час. В настоящий момент решается судьба действующего премьер-министра, потому что в случае раскола сформированной коалиции, собрать новую и удержать лидирующие позиции ему не удастся», – отмечает эксперт.
«У Нетаньяху есть два пути: продолжить попытки реализации судебной реформы или ее остановить. В первом случае кризис усугубится, а страна погрязнет во внутренних противоречиях. Во втором же – лидер государства рискует уйти в оппозицию. Тем не менее появляются слухи, что он решил пойти на попятную в данном вопросе», – подчеркивает собеседник.
«Очевидно, что ситуация не может оставаться без изменений. Социальная обстановка в стране накалена до предела. Массовые демонстрации проходят по всему Израилю, а в Тель-Авиве начались стычки протестующих с правоохранительными органами. Известно, что крайне правые силы планируют вывести на улицы собственных сторонников. Это может обострить текущие столкновения», – акцентирует Ципис.
«Наблюдается дилемма и внутри полиции: часть офицеров не хочет выполнять приказы правительства по разгону митингов. Среди военных также есть недовольство скандальной реформой. Фактически в воздухе витает опасность переворота», – рассуждает эксперт.
«Население не устраивает то, что Нетаньяху пытается превратить Высший суд справедливости в консультационный орган, тем самым убрав любые ограничения для власти правительства. Народ Израиля гордится статусом «единственной демократии на Ближнем Востоке», и идея превращения в откровенную диктатуру нравится немногим», – считает собеседник.
«Отмечу, что граждане не говорят о том, что судебная реформа в целом не нужна стране. Претензии относятся именно к способу проталкивания изменений: правительство не вынесло вопрос на референдум, но попыталось «бульдозером» расширить собственные полномочия. Это откровенное пренебрежение мнением гражданского общества», – резюмирует Ципис.
Ранее в Сети появились сообщения о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху решил приостановить принятие закона о пересмотре судебной системы. Об этом сообщает израильский портал Ynetnews со ссылкой на официальные лица в канцелярии главы государства.
Напомним, что до этого Нетаньяху проводил консультации с партнерами по коалиции, большинство из которых выступают за приостановку реформы. Однако ее главный идеолог, министр юстиции Ярив Левин пригрозил уйти в отставку, если власти примут подобное решение.
Ранее был уволен глава оборонного ведомства Израиля Йоав Галант, призывавший отказаться от предлагаемых изменений. К его отставке призвал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.
Президент страны Ицхак Герцог также заявил, что принятие судебной реформы необходимо остановить ради единства народа Израиля. Он указал на напряженную обстановку в государстве, подчеркнув, что людей «охватила глубокая тревога». По его словам, под угрозой оказались «национальная безопасность, экономика, общество».
Свою позицию выразил и экс-глава правительства страны Нафтали Беннет. Он призвал Нетаньяху отменить отставку министра обороны Йоава Галанта, а также отложить судебную реформу. Кроме того, политик подчеркнул, что государство оказалось в величайшей опасности со времен войны Судного дня.
Бердичевский: Авдеевке уготована судьба Мариуполя
Депутат ДНР Бердичевский: Жители Авдеевки настроены пророссийски
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Жители Авдеевки делятся с ВС РФ данными о местоположении техники и живой силы противника. Однако очевидно, что просто так ВСУ оставлять позиции не собираются, и город ждет судьба Мариуполя. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно, что Киев начал эвакуацию коммунальных служб из Авдеевки.
«Сейчас в Авдеевке наши силы активно уничтожают укрепрайоны, выстроенные противником. Работают тяжелые огнеметные системы залпового огня «Солнцепек». ВСУ, судя по всему, город покидать не собираются. Так что не исключаю, что населенному пункту уготована судьба Мариуполя», – рассказывает депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Жители, которые еще остались в Авдеевке, настроены пророссийски. Они регулярно делятся с нами данными о передвижении техники ВСУ, а также о сосредоточениях живой силы противника. В связи с этим украинские власти отключают мобильную связь в городе и начинают выводить оттуда коммунальные службы», – акцентирует собеседник.
«Украина осознает, что населенный пункт уже ей не подвластен. Логика президента Зеленского проста – если территория в скором времени перейдет под контроль России, зачем там хоть что-то делать. При этом отмечу, что Артемовск и Авдеевка сейчас являются чуть ли не самыми горячими точками на Донецком направлении», – заключил Бердичевский.
Ранее стало известно, что украинские власти начали эвакуацию коммунальных служб из Авдеевки. Об этом сообщил украинский мэр Виталий Барабаш. Он также порекомендовал оставшимся жителям поскорее покинуть город. При этом политик предупредил население о планах отключения мобильной связи в населенном пункте.
Напомним, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что близ Авдеевки ведется работа по опыту Соледара и Артемовска – по перерезанию транспортных артерий, через которые противник может снабжать свою группировку в городе. По его мнению, ВСУ рискуют попасть в оперативное окружение.
В пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские подразделения добились ряда успехов на Авдеевском направлении. В настоящий момент войска РФ продвигаются к населенному пункту с разных сторон. При этом он отметил, что противник «продолжает упираться и перебрасывать резервы».
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Стала известна причина смерти фристайлиста Кротова
Тренер сборной России: Фристайлист Кротов умер из-за кровоизлияния в мозг
Фристайлист Павел Кротов умер из-за кровоизлияния в мозг во сне, сообщил тренер сборной России Александр Понгильский.
Кротов скончался 25 марта в возрасте 30 лет.
Как сказал Понгильский, Павел Кротов умер из-за кровоизлияния в мозг, во сне лопнул сосуд, передает ТАСС.
Понгильский добавил, что Кротов будет похоронен в Ярославской области 28 марта.
Кротов является победителем чемпионата мира 2021 года в командной акробатике, дважды побеждал на этапах Кубка мира. Принимал участие в Олимпийских играх (2014, 2018).
Полянский объяснил бесчеловечное обращение Украины с пленными
Полянский указал на отказ американских наемников и украинских националистов соблюдать правила ведения боевых действий
Некоторые американские наемники на Украине и все украинские националисты считают, что им можно не придерживаться международных правил ведения боевых действий, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Как пишет New York Times, на Украине получают возможность участвовать в боях люди, которым «не позволили бы приблизиться к полю боя под руководством США». При этом они имеют возможность пользоваться американским оружием. Также указывается, что наемники из США «конфликтуют друг с другом» и пытаются нажиться на конфликте, передает РИА «Новости».
Как отметил в Twitter (соцсеть заблокирована в России) Полянский, New York Times признает, что часть наемников из США придерживаются мнения, что на Украине нет необходимости «беспокоиться о международных правилах ведения войны». Он предложил добавить к этому «всех украинских националистов, которые делают то же самое», чтобы понять, почему украинская сторона «так бесчеловечно обращается» с пленными.
Напомним, ООН задокументировала случаи расправы над российскими пленными со стороны вооруженных сил Украины. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека признало подлинность ролика, на котором запечатлен расстрел российских пленных украинскими военными.
Москва объяснила, почему Россия остается в ВТО
МИД: Россия остается в ВТО, несмотря на попытки ряда стран «выдавить» ее оттуда
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Россия не намерена покидать Всемирную торговую организацию (ВТО), несмотря на попытки ряда стран «выдавить» ее оттуда, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
Биричевский в интервью РИА «Новости» заявил, что Россия рассматривает все варианты участия в многосторонней торговле, баланс выгод и издержек полноправного членства в ВТО анализируется.
Москва исходит из того, что основания оставаться в организации в качестве полноправного ее члена имеются, сказал дипломат. По его словам, членство в ВТО позволит сохранить устойчивые связи с развивающимися государствами, которые готовы к продолжению сотрудничества на равноправной основе и с взаимным учетом интересов.
Недружественные страны, по словам Биричевского, пытаются «выдавить» Россию в ВТО. На этом фоне отказ от членства в организации был бы воспринят западниками как доказательство эффективности их антироссийской линии, сказал он. По его словам, в результате антироссийский курс этих государств был бы только ужесточен, а процесс эрозии в регулировании мировой экономики – усилился.
ВТО является безальтернативной глобальной площадкой, на базе которой Россия выстраивает торгово-экономические отношения со странами, не осуществляющими против нее недружественных действий, добавил он.
Россия уделяет особое внимание партнерам из стран «мирового большинства» – Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Взаимодействие с ними становится все более активным и разноплановым, отметил Биричевский.
Также правила ВТО лежат в основе функционирования Евразийского экономического союза, указал он.
На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что вопрос членства России в НАТО весьма непростой и подходить к нему следует аккуратно.
Украинские власти объявили эвакуацию коммунальной службы из Авдеевки
Украинский мэр Авдеевки Барабаш объявил о начале эвакуации коммунальной службы и призвал жителей покинуть город
Из Авдеевки начинается эвакуация коммунальной службы, жителям, которые все еще остаются в Авдеевке, рекомендуется покинуть город, заявил украинский мэр Виталий Барабаш.
Барабаш предупредил о планах «выключать мобильную связь в городе». Кроме того, нельзя будет «заряжать телефон», поскольку через пару дней «некому будет обслуживать генераторы», как и «запускать мобильную вышку», передает РИА «Новости».
Напомним, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что на основании опыта боев за Соледар и Артемовск российские войска намерены перерезать транспортные артерии, Авдеевка попадет в оперативное окружение.