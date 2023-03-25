Путин согласился с выводами Херша о причастности США к подрывам «Северных потоков»

Путин счел правильными выводы американского журналиста Херша о причастности США к подрывам «Северных потоков»

Полностью согласен с выводами американского журналиста Сеймура Херша о причастности спецслужб США к подрыву «Северных потоков», заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24».

«Американский журналист, который стал довольно известным сейчас в мире, провел такое расследование и пришел, как известно, к выводу о том, что этот взрыв на газопроводов был организован службами Соединенных Штатов Америки. Я полностью согласен с такими выводами», – цитирует РИА «Новости» Путина.

На вопрос о том добьется ли Россия правды от Запада о том, что произошло на «Северных потоках», Путин заявил, что «этого будет трудно добиться, но когда-нибудь, наверное, вскроется окончательно, что и как было сделано».

По словам Путина, Дания обтекаемо ответила России на предложении о совместном обследовании ниток «Северного потока», сообщив, что не нуждается в помощи.

Он добавил, что российские специалисты – взрывотехники после изучения фотографий сделали вывод, что предмет, найденный на стыке двух труб, «это, возможно, антенна приема сигнала либо с воздуха, либо из космоса, для инициирования взрывного устройства», и датская сторона была проинформирована об этом.

«Переговорили с датскими властями и предложили им сразу же, немедленно, совместно и с привлечением международных экспертов обследовать этот участок, полагая, что там может быть заложено еще одно взрывное устройство, которое по каким-то причинам не взорвалось. Но мы получили такой обтекаемый ответ, что в наших услугах особенно не нуждаются, а если это будет нужно, то нас когда-нибудь об этом проинформируют», – заявил президент.

Путин также пояснил, что саму организацию «Северный поток» (Nord Stream 2 AG), которая зарегистрирована в Швейцарии, Дания готова пригласить, а в услугах российских специалистов не нуждаются.

«Ну, я думаю, что сейчас уже и нет смысла туда нам залезать, поскольку нам одна из стран НАТО, в данном случае Дания, сказала, что они уже обследовали. Ну вот уже обследовали, значит, она уже и не взрывоопасная эта ситуация», – заключил российский лидер.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заверил Конгресс в непричастности американских федеральных агентств к подрывам «Северных потоков».

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц помогает США скрыть информацию о диверсии на «Северных потоках».

Напомним, Херш опубликовал статью о причастности США к диверсии на «Северных потоках», после этого западная пресса начала продвигать версию о том, что теракт якобы совершила украинская группа.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что более всего подрыв газопроводов «Северных потоков» выгоден Соединенным Штатам.