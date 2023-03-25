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Путин согласился с выводами Херша о причастности США к подрывам «Северных потоков»
Путин счел правильными выводы американского журналиста Херша о причастности США к подрывам «Северных потоков»
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Полностью согласен с выводами американского журналиста Сеймура Херша о причастности спецслужб США к подрыву «Северных потоков», заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24».
«Американский журналист, который стал довольно известным сейчас в мире, провел такое расследование и пришел, как известно, к выводу о том, что этот взрыв на газопроводов был организован службами Соединенных Штатов Америки. Я полностью согласен с такими выводами», – цитирует РИА «Новости» Путина.
На вопрос о том добьется ли Россия правды от Запада о том, что произошло на «Северных потоках», Путин заявил, что «этого будет трудно добиться, но когда-нибудь, наверное, вскроется окончательно, что и как было сделано».
По словам Путина, Дания обтекаемо ответила России на предложении о совместном обследовании ниток «Северного потока», сообщив, что не нуждается в помощи.
Он добавил, что российские специалисты – взрывотехники после изучения фотографий сделали вывод, что предмет, найденный на стыке двух труб, «это, возможно, антенна приема сигнала либо с воздуха, либо из космоса, для инициирования взрывного устройства», и датская сторона была проинформирована об этом.
«Переговорили с датскими властями и предложили им сразу же, немедленно, совместно и с привлечением международных экспертов обследовать этот участок, полагая, что там может быть заложено еще одно взрывное устройство, которое по каким-то причинам не взорвалось. Но мы получили такой обтекаемый ответ, что в наших услугах особенно не нуждаются, а если это будет нужно, то нас когда-нибудь об этом проинформируют», – заявил президент.
Путин также пояснил, что саму организацию «Северный поток» (Nord Stream 2 AG), которая зарегистрирована в Швейцарии, Дания готова пригласить, а в услугах российских специалистов не нуждаются.
«Ну, я думаю, что сейчас уже и нет смысла туда нам залезать, поскольку нам одна из стран НАТО, в данном случае Дания, сказала, что они уже обследовали. Ну вот уже обследовали, значит, она уже и не взрывоопасная эта ситуация», – заключил российский лидер.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заверил Конгресс в непричастности американских федеральных агентств к подрывам «Северных потоков».
Американский журналист Сеймур Херш заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц помогает США скрыть информацию о диверсии на «Северных потоках».
Напомним, Херш опубликовал статью о причастности США к диверсии на «Северных потоках», после этого западная пресса начала продвигать версию о том, что теракт якобы совершила украинская группа.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что более всего подрыв газопроводов «Северных потоков» выгоден Соединенным Штатам.
Москва отреагировала на заявления США о подрыве «Северных потоков»
Посольство РФ в Вашингтоне: Заявления США о непричастности к подрыву «Северных потоков» не вызывают никакого доверия
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Заявления США о непричастности к подрыву «Северных потоков» не вызывают доверия на фоне обещаний представителей администрации США покончить с критической инфраструктурой в Балтийском море и рассуждений о неприемлемости энергетических связей России с Европой, заявило посольство РФ в Вашингтоне.
Российские дипломаты отметили в комментарии, размещенном в Telegram-канале посольства РФ в Вашингтоне, что слова американских чиновников, ранее неоднократно не гнушавшихся обмана и дезинформации, в том числе на международных площадках, не вызывают никакого доверия, особенно на фоне публичных обещаний представителей администрации США «покончить» с критической инфраструктурой в Балтийском море и рассуждений о неприемлемости взаимовыгодных энергетических связей России с Европой. В посольстве РФ указали, что Москва последовательно и настойчиво призывает к запуску беспристрастного и транспарентного международного расследования диверсий на «Северных потоках».
В российском диппредставительстве обратили внимание, что США с узкой группой единомышленников активно препятствуют проведению подобного расследования. В посольстве РФ задались вопросом, чего опасаются наши бывшие партнеры, официально заявляющие о непричастности к организации теракта, и есть ли им что скрывать.
Российские дипломаты подчеркнули, что периодические формальные отсылки команды президента США Джо Байдена к якобы ведущимся национальным следствиям в европейских юрисдикциях не выдерживают никакой критики.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заверил Конгресс в непричастности американских федеральных агентств к подрывам «Северных потоков».
Встречу Путина и Си Цзиньпина объявили концом «порядка, основанного на правилах»
Australian Broadcasting Corporation после встречи Путина и Си Цзиньпина заявила о конце «порядка, основанного на правилах»
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Встреча президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина демонстрирует, что западный «порядок, основанный на правилах», уходит в прошлое, заявила австралийская вещательная корпорация ABC.
Как заявила Australian Broadcasting Corporation, Путин и Си Цзиньпин продемонстрировали способность «внедрять собственную дипломатию и создавать союзы» вопреки Западу, передает ТАСС.
По мнению ABC, в экономическом, военном и политическом планах «мир смещается с западной оси». Высказывается предположение, что «порядок, основанный на правилах, уходит в прошлое», поскольку правила обеспечивали доминирование Запада, который мог «нарушать и устанавливать их по своей прихоти».
ABC отметила, что ни Китай, ни Индия «не подвергли Россию остракизму». Глядя на политику Китая, большая часть мира, которая не стала поддерживать санкции против России, увидела, что западная поддержка Украины, представленная как защита самих основ миропорядка, – не единственный вариант поведения.
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
Китай стал соавтором проекта резолюции в Совбезе ООН о диверсии на «Северных потоках»
Дипломат Полянский: Китай стал соавтором проекта резолюции РФ в Совбезе ООН о диверсии на «Северных потоках»
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Китай стал соавтором проекта резолюции России о расследовании диверсии на «Северных потоках», сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Голосование в Совете безопасности ООН намечено на 27 марта.
Полянский сообщил в своем Telegram-канале, что соавторами текста резолюции России о расследовании диверсии на «Северных потоках» выступил китайцы. Он также допустил, что в качестве соавторов проекта резолюции Москвы могут появиться и другие страны.
Дипломат подчеркнул, что у представителей стран Запада, демонстративно не участвовавших в создании проекта резолюции, остался один единственный «аргумент». По его словам, они могут настаивать на том, что международное расследование не требуется ввиду полного доверия к информации, предоставленной Данией, Швецией и Германией. При этом Полянский напомнил, что Москва распространила переписку, из которой следует, что у России как непосредственно затронутой державы нет никаких оснований этим расследованиям доверять.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил об отсутствии ответов от Швеции, Германии и Дании на запросы России по расследованию взрывов на «Северных потоках».
Дания собралась поднять со дна у трубы «Северного потока – 2» неизвестный объект
Дания пригласила Nord Stream 2 AG вместе поднять со дна у трубы «Северного потока – 2» неизвестный объект
Датское энергетическое агентство (DEA) пригласило оператора газопровода «Северный поток – 2» – компанию Nord Stream 2 AG – принять участие в подъеме обнаруженного рядом с трубой объекта, говорится в заявлении ведомства.
В Датском энергетическом агентстве сообщили, что с целью дальнейшего выяснения природы объекта датские власти решили поднять объект при содействии министерства обороны королевства. Датское энергетическое агентство в этом контексте пригласило владельца трубопровода – Nord Stream 2 AG – принять участие в операции, передает ТАСС.
Напомним, 14 марта президент России Владимир Путин сообщил, что судно Газпрома обнаружило в 30 км от места теракта на газопроводе «Северный поток» еще одно взрывное устройство. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что может означать отказ Дании выдать России разрешение на участие в международном расследовании подрывов «Северных потоков».
Nord Stream согласилась участвовать в подъеме найденного у газопровода объекта
Оператор «Северного потока – 2» – компания Nord Stream 2 AG согласилась участвовать в подъеме объекта возле трубы
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Оператор «Северного потока – 2» – компания Nord Stream 2 AG сообщила Датскому энергетическому агентству о том, что принимает приглашение принять участие в операции по подъему обнаруженного недавно объекта вблизи газопровода «Северный поток – 2».
Об этом передает ТАСС.
Ранее датское энергетическое агентство (DEA) пригласило оператора газопровода «Северный поток – 2» – компанию Nord Stream 2 AG – принять участие в подъеме обнаруженного рядом с трубой объекта, говорится в заявлении ведомства.
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил об обнаружении, возможно, еще одной бомбы на «Северном потоке» в 30 км от места теракта.
Между тем, американский журналист Сеймур Херш заявил, что имеет о подрыве «Северных потоков» больше информации, чем раскрыл, но не может ею поделиться, чтобы защитить источники информации. При этом он утверждает, что канцлер Германии Олаф Шольц помогает США скрыть информацию о диверсии на «Северный потоках».
В Германии заявили о якобы причастности России к взрывам на «Северных потоках»
Немецкий сайт T-online обнаружил «российский след» в терактах на «Северных потоках»
Немецкое онлайн-издание T-online, со ссылкой на неподтвержденные анонимные источники предположило, что расследование взрывов на «Северных потоках» может вывести на Россию, которая якобы причастна к тераткам.
Авторы публикации признают, что данные о якобы имевшей место причастности России основаны на предположениях. Они утверждают, что три подозрительных корабля покинули российскую военно-морскую базу в Калининграде в ночь на 21 сентября 2022 год, за пять дней до терактов на «Северных потоках», и отправились в район взрывов «под строгим прикрытием». СМИ пишет, ссылаясь на «общедоступные данные», что якобы на кораблях могло быть оборудование для установки взрывчатки, передает РИА «Новости».
В качестве «доказательства» T-online приводит сообщение из релиза Минобороны России от 21 сентября о том, что пловцы отряда спецназначения Балтийской военно-морской базы выполнили подводные стрельбы. В статье немецкого сайта утверждается, что российский корабль для транспортировки подводных лодок СС-750 мог стать ключевым в «этой операции». Якобы на его борту была мини-субмарина АС-26, которая в случае ЧС эвакуирует экипаж, оснащена захватными устройствами, которые могут перемещать под водой грузы весом до 50 килограммов, добавляет издание.
Авторы материала ссылаются на спутниковые снимки, которые якобы показывают, что российский корабль «по-видимому», отплыл в ночь на 21 сентября с базы в Балтийске, и вполне мог достичь места теракта в 19.50. Также, по данным издания, два других судна, «предположительно» участвовавших в операции, спасательные буксиры СБ-123 и «Александр Фролов» также покинули место своей обычной дислокации. На палубе каждого из них установлены грузовые краны, способные спускать на воду взрывные устройства или мины весом в сотни килограммов, утверждает издание.
При этом, как сообщает СМИ, ни немецкие, ни датские, ни шведские следователи, ни НАТО, ни вооруженные силы стран Балтийского моря не захотели прокомментировать запрос T-online, но, по словам авторов статьи, появилась цепочка доказательств, «следы ведут в Москву».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заверил Конгресс в непричастности американских федеральных агентств к подрывам «Северных потоков».
Американский журналист Сеймур Херш заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц помогает США скрыть информацию о диверсии на «Северных потоках».
Напомним, Херш опубликовал статью о причастности США к диверсии на «Северных потоках», после этого западная пресса начала продвигать версию о том, что теракт якобы совершила украинская группа.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что более всего подрыв газопроводов «Северных потоков» выгоден Соединенным Штатам.
Путин приглашен на саммит БРИКС в ЮАР
Президент России Владимир Путин приглашен на саммит БРИКС в ЮАР, заявила глава МИД республики Наледи Пандор, передает агентство EFE.
По ее словам, Путин «приглашен на саммит, пусть ордер Международного уголовного суда (МУС) и является некоторым поводом для беспокойства», сообщает «Интерфакс».
Она напомнила, что в прошлом не раз «указывала на двойные стандарты в мировых проблемах. Существует много других стран, вовлеченных в конфликты, однако никем из них не интересовался МУС».
15-й саммит БРИКС пройдет 22–24 августа в городе Дурбан.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Россия уверена, что на предстоящем саммите БРИКС ЮАР обеспечит возможность работы делегаций любого уровня, несмотря на действия МУС, передает РИА «Новости».
По ее словам, действия МУС «в отношении нашей страны являются юридически ничтожными», добавив, «что касается внешнего мира, то, согласно международному праву, должностные лица государств пользуются иммунитетом, у должностных лиц высокого ранга этот иммунитет абсолютен».
Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.
Юрисдикцию МУС не признают многие страны. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
Песков рассказал о реакции Кремля на решение Путина посетить Мариуполь
Песков о реакции Кремля на решение Путина посетить Мариуполь: Никто не поседел
В Кремле «никто не поседел» после решения президента Владимира Путина посетить Мариуполь, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
При этом он не согласился с мнением журналиста о том, что внимание и личный контроль за восстановлением новых регионов являются «новым стилем Путина».
Песков пояснил, что Путин всегда старается обеспечить себе многообразие источников информации, особенно по тем темам, которые он держит под своим личным контролем круглосуточно, передает ТАСС.
Напомним, 19 марта Путин посетил Мариуполь. Визит не анонсировался. Президент пообщался с населением, проинспектировал строительство и осмотрел город. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы.
Блинкен заверил Конгресс в непричастности США к подрывам «Северных потоков»
Блинкен заверил конгрессменов, что США не причастны к подрывам «Северных потоков»
Ни одно из американских федеральных агентств не причастно к подрывам «Северных потоков», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по международным делам Палаты представителей США.
Блинкен публично подтвердил это в Конгрессе, передает РИА «Новости».
«Да, это так», – заявил Блинкен в ответ на просьбу одного из конгрессменов публично заявить об этом.
Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц помогает США скрыть информацию о диверсии на «Северных потоках».
Напомним, Херш опубликовал статью о причастности США к диверсии на «Северных потоках», после этого западная пресса начала продвигать версию о том, что теракт якобы совершила украинская группа.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что более всего подрыв газопроводов «Северных потоков» выгоден Соединенным Штатам.
В Кремле отреагировали на приглашение оператора «Северного потока – 2» к поднятию объекта
Песков назвал позитивной новостью приглашение оператора «Северного потока – 2» к поднятию объекта
Приглашение оператора «Северного потока – 2» к извлечению объекта, обнаруженного рядом с газопроводом, является позитивной новостью, надо определить, что это, и продолжить расследование, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он призвал посмотреть, что будет следовать за этим событием дальше, передает РИА «Новости».
«Позитивная новость, когда собственник трубы приглашается к очень важным действиям в рамках расследования», – сказал Песков.
Обнаруженный объект, по его словам, находится рядом со швом труб. Шов – наиболее уязвимый участок трубопровода, и взрыв, собственно, произошел на стыке, на шве.
Песков назвал критически важным определить, имеет ли обнаруженный объект отношение к диверсии.
«Судя по всему, имеет ... и продолжить расследование», – сказал представитель Кремля. Он указал, что расследование должно быть прозрачным и инклюзивным «с точки зрения участия там всех заинтересованных стран».
Напомним, Датское энергетическое агентство (DEA) пригласило оператора газопровода «Северный поток – 2» – компанию Nord Stream 2 AG – принять участие в подъеме обнаруженного рядом с трубой объекта.
Президент России Владимир Путин 14 марта сообщил, что судно Газпрома обнаружило в 30 км от места теракта на газопроводе «Северный поток» еще одно взрывное устройство.
Между тем американский журналист Сеймур Херш заявил, что имеет о подрыве «Северных потоков» больше информации, чем раскрыл, но не может ею поделиться, чтобы защитить источники информации. При этом он утверждает, что канцлер Германии Олаф Шольц помогает США скрыть информацию о диверсии на «Северный потоках».
Эрдоган собрался поговорить с Путиным в ближайшие дни
Эрдоган сообщил о намерении провести телефонный разговор с Путиным в ближайшие дни
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что «в ближайшие два-три дня» хочет провести телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным.
Эрдоган сказал, что активно обсуждал с Путиным выполнение зерновой сделки, а также возможность обработки в Турции зерна из России с последующей передачей его беднейшим государствам Африки по инициативе российского лидера, передает РИА «Новости» со ссылкой на NTV.
«Он (Путин) сказал: «Давайте отправим зерно в слаборазвитые африканские страны». Я ему ответил: «Вы отправляйте зерно, а мы сделаем из него муку и отправим в слаборазвитые страны». У нас есть такое соглашение», – приводит слова Эрдогана ТАСС.
Также Эрдоган подчеркнул, что в мире сохраняется «потребность в удобрениях». Турция намерена приложить усилия, чтобы российские удобрения были получены странами, которые испытывают в них потребность.
Напомним, как сообщил Путин, если через два месяца Москва решит не продлевать зерновую сделку из-за нарушения Западом договоренностей, Россия безвозмездно пришлет нуждающимся странам Африки продовольствие.
Путин заявил об угрозах из-за поставок Западом вооружения на Украину
Угроза от поставок вооружения на Украину есть, Россия знает об этих поставках, заявил президент России Владимир Путин.
«Угрозы, конечно, есть. Когда в страну, с которой у нас конфликт, поставляется вооружение, это всегда угроза. Что касается того, каковы они для нас, эти угрозы, как их можно оценивать, конечно, мы... знаем об этих планах поставок», – заявил Путин в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 24», передает РИА «Новости».
По его словам, с точки зрения логики тех, кто провоцировал этот конфликт и пытается любой ценой его сохранить, наверное, поставки вооружения – это правильный шаг.
«На мой взгляд, это только приведет к большей трагедии, ничего больше», –добавил он.
Путин распорядился включить в ипотеку расходы на окна, двери и встроенную мебель
В ипотеку на новостройки могут разрешить включить траты на окна, двери, встроенную мебель
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ДОМ.РФ при участии ЦБ и Агентства по страхованию вкладов продумать включение в ипотеку на новостройки расходы на окна, двери и встроенную мебель отечественного производства.
«Представить предложения, направленные на предоставление гражданам возможности при приобретении жилого помещения на стадии строительства включать в сумму ипотечного кредита оплату стоимости неотделимых улучшений, в том числе окон, дверей, встроенной мебели российского производства», – говорится в тексте поручения на сайте Кремля.
Ранее Путин заявил, что ипотечные программы на деревянные дома требуют активного развития.
Медведев назвал основного бенефициара взрывов на «Северных потоках»
Зампред Совбеза Медведев назвал США основными бенефициарами взрывов на «Северных потоках»
Более всего подрыв газопроводов «Северных потоков» выгоден Соединенным Штатам, выразил мнение зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, сначала Штаты ввели санкции в отношении российской нефти и газа, а потом произошел этот взрыв – в этом случае никакой альтернативы для поставок в Европу не осталось, передает РИА «Новости».
«Они все время талдычили: «А вы совсем оборзели, мол, этот газ поставляете на всю Европу, а нас почему-то в Европе видеть не хотят». Мы им говорим: «Слушайте, ребят, ну конкурируйте. У вас же нет трубы до Европы – проложите», – отметил Медведев.
Также зампред Совбеза добавил, что Штатам было предложено поставлять в Европу СПГ, на что американцы отвечали, что будут неконкурентоспособны с трубным газом.
«В результате произошло то, что произошло», – сказал Медведев.
Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц помогает США скрыть информацию о диверсии на «Северных потоках».
Напомним, Херш опубликовал статью о причастности США к диверсии на «Северных потоках», после этого западная пресса начала продвигать версию о том, что теракт якобы совершила украинская группа.
Путин указал на «огромную ошибку» США
Путин счел «огромной ошибкой» решение США ограничить расчеты в долларах
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США, ограничивая использование доллара, «пилят сук, на котором сидят», заявил глава российского государства Владимир Путин.
Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину сказал, что США, руководствуясь «сиюминутными конъюнктурными» политическими целями, сами себе «в ногу стреляют», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Президент опроверг утверждения США о якобы посягательстве России на доллар. Он отметил, что США сами мешают России использовать американскую валюту, поэтому пришлось перейти на расчеты в других валютах, в частности, использовать юань.
«Вы знаете, что нефтедобывающие страны Ближнего Востока заявили, что они тоже хотят вести расчеты в юанях? Мы так постепенно будем это расширять, расширять (использование) тех валют, которые являются надежными», – сказал он.
По его словам, в мире после заморозки российских золотовалютных резервов «сделали вывод», что США являются ненадежными партнерами. Путин признал, что доллар сохраняет ряд преимуществ, в то время как у других валют есть ограничения, но «каждая страна заинтересована в укреплении своей национальной валюты». Решение США ограничить расчеты в долларах «в отношении тех стран, которые им почему-то не нравятся», Путин назвал «огромной ошибкой».
Напомним, указывалось ,что после того, как Запад ввел санкции против России и заморозил активы на 300 млрд долларов, Китай и другие страны испугались, что в следующий раз под санкции Вашингтона может попасть любая из них.
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства за 2022 год, сообщил, что планируется продолжить увеличение расчетов в национальных валютах в рамках ЕАЭС. Путин заявил о необходимости дальше поощрять практику взаиморасчетов России и Китая в национальных валютах.
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