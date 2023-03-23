Медведев назвал основного бенефициара взрывов на «Северных потоках»

Зампред Совбеза Медведев назвал США основными бенефициарами взрывов на «Северных потоках»

Более всего подрыв газопроводов «Северных потоков» выгоден Соединенным Штатам, выразил мнение зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, сначала Штаты ввели санкции в отношении российской нефти и газа, а потом произошел этот взрыв – в этом случае никакой альтернативы для поставок в Европу не осталось, передает РИА «Новости».

«Они все время талдычили: «А вы совсем оборзели, мол, этот газ поставляете на всю Европу, а нас почему-то в Европе видеть не хотят». Мы им говорим: «Слушайте, ребят, ну конкурируйте. У вас же нет трубы до Европы – проложите», – отметил Медведев.

Также зампред Совбеза добавил, что Штатам было предложено поставлять в Европу СПГ, на что американцы отвечали, что будут неконкурентоспособны с трубным газом.

«В результате произошло то, что произошло», – сказал Медведев.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц помогает США скрыть информацию о диверсии на «Северных потоках».

Напомним, Херш опубликовал статью о причастности США к диверсии на «Северных потоках», после этого западная пресса начала продвигать версию о том, что теракт якобы совершила украинская группа.