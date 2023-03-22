Журналист Сеймур Херш: Шольц с осени помогает США скрывать сведения о теракте на «Северных потоках»

Американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источник заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц помогает США скрыть информацию о диверсии на «Северный потоках», в частности эта тема обсуждалась на закрытой встрече в ходе визита канцлера в Вашингтон в начале марта.

По информации Херша, в ходе поездки Шольца в США были только два открытых мероприятия, передает РИА «Новости».

Однако позже появились данные о 80-минутной встрече президента США Джо Байдена и Шольца, на которой большинство времени не присутствовали даже помощники. Официальных заявлений после встречи опубликовано не было.

По данным Херша, Шольц поддерживает с осени 2022 года попытки США скрыть данные о диверсии на газопроводах.

По его словам, «все еще открыт вопрос» о том, знал ли Шольц заранее о диверсии.

«Следует отметить, что канцлер Шольц... с прошлой осени явно замешан в поддержке сокрытия администрацией Байдена своей операции в Балтийском море», – написал американский журналист в аккаунте на платформе Substack.

Херш добавил, что Байден принял глупое решение о диверсии на «Северных потоках» – и теперь вынужден лгать.

Напомним, Херш опубликовал статью о причастности США к диверсии на «Северных потоках». После этого западная пресса начала продвигать версию о том, что теракт якобы совершила украинская группа.