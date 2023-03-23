Блинкен заверил Конгресс в непричастности США к подрывам «Северных потоков»

Блинкен заверил конгрессменов, что США не причастны к подрывам «Северных потоков»

Ни одно из американских федеральных агентств не причастно к подрывам «Северных потоков», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по международным делам палаты представителей США.

Блинкен публично подтвердил это в Конгрессе, передает РИА «Новости».

«Да, это так», – заявил Блинкен в ответ на просьбу одного из конгрессменов публично заявить об этом.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц помогает США скрыть информацию о диверсии на «Северных потоках».

Напомним, Херш опубликовал статью о причастности США к диверсии на «Северных потоках», после этого западная пресса начала продвигать версию о том, что теракт якобы совершила украинская группа.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что более всего подрыв газопроводов «Северных потоков» выгоден Соединенным Штатам.