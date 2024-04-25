Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).7 комментариев
Макрон назвал ядерное оружие гарантом безопасности Европы и отношений с Россией
Макрон назвал ядерное оружие гарантом безопасности Европы и отношений с Россией
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что ядерное оружие является ключевым элементом новой стратегии обороны ЕС, которая обеспечит безопасность Европы и позволит выстроить конструктивные отношения с Россией.
По его словам, благодаря ЯО страны ЕС смогут создать гарантии безопасности для всех партнеров, передает РИА «Новости».
Макрон добавил, что Франция пригласит всех европейских партнеров к созданию «европейской инициативы по обороне», которая будет включать системы ПВО и средства для нанесения глубинных ударов.
При этом целью Франции Макрон назвал намерение стать «самой эффективной армией Европы».