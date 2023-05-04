АТОР сообщила о двукратном росте выездного турпотока из России

АТОР: Выездной турпоток из России в первом квартале 2023 года вырос почти вдвое

Турпоток из России за рубеж в первом квартале 2023 года вырос на 90% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (до 2,5 млн поездок), сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Оценка проводилась на основе данных погранслужбы ФСБ и статистики зарубежных государств.

Согласно сообщению АТОР, в 2023 году можно выделить 20 ключевых турнаправлений, по ним в январе-марте было зафиксировано 2,47 млн поездок, в итоге выездной турпоток из России за первый квартал года в сравнении с тем же периодом 2022-го вырос на 90%, но все еще остается на 11% ниже, чем в том же квартале допандемийного 2019 года, передает ТАСС.

Как отметили в АТОР, чаще всего российские туристы в I квартале 2023 года путешествовали в Турцию (772,7 тыс. поездок), Таиланд (566,4 тыс.), ОАЭ (492,8 тыс.) и Египет (277,2 тыс.). Почти все ключевые и массовые неевропейские рынки в январе-марте 2023 года показали существенный прирост, и это отчасти позволило компенсировать сузившийся для россиян выбор заграничных направлений и фактическую потерю популярных до пандемии европейских рынков.

Ранее в АТОР сообщили, что российские туроператоры пока не пересматривают полетные программы в Турцию, однако турбулентность на рынке может негативно сказаться на интересе россиян к летним турам в эту страну.