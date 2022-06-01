Летний туризм в России столкнулся с противоположными трендами

На туристическом рынке России сложилась необычная ситуация. С одной стороны, ряд регионов столкнулись с серьезным падением туристов, в их числе Крым. С другой стороны, есть регионы, которые, наоборот, наращивают турпоток. Такие разнонаправленные тенденции обычно не свойственны для отечественного туризма. Почему в этом году все пошло по новому сценарию?

Самыми популярными направлениями организованного отдыха россиян летом 2022 года станут Россия и Турция, при этом глубина продаж туров по России выше, чем зарубежных, сообщила во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«На российских курортах сложилась необычная ситуация, я такого не припоминаю. Раньше регионы или росли, или падали все вместе. А сегодня часть курортов в устойчивом плюсе, а часть – в устойчивом минусе», – говорит глава туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Обычно все туристические направления либо падают, как это бывает в кризис или во время пандемии, либо растут, как в спокойные времена. На этот раз в непростой ситуации оказались Крым и Анапа, потому что сюда не летают самолеты. Авиационное сообщение закрыто с начала специальной операции на Украине.

«Анапа чувствует себя лучше, чем Крым, хотя и там, и там авиасообщение закрыто. Турпоток в Крым уже снизился примерно в два раза по разным периодам. В Анапе падение турпотока лишь на 15-20%»,

– говорит Ромашкин.

Почему так происходит? Во-первых, потому что различается транспортная доступность Крыма и Анапы. «В Анапу идет в разы больше поездов, чем на полуостров», – говорит Ромашкин.

Но в этом сезоне власти постарались увеличить пропускную способность полуострова.

По данным Ростуризма, с начала высокого курортного туризма было запущено 17 маршрутов в сети поездов «Таврия» против 14 маршрутов в прошлом сезоне. Это 15 пар поездов и три дополнительные прицепные группы из разных городов страны. В итоге этим летом каждый день в Крым будет прибывать до девяти пар поездов, то есть «туда и обратно». Из Москвы ежедневно будет следовать пять поездов, а из Санкт-Петербурга – три. С 1 июня в Симферополь начнет курсировать также поезд из Адлера, куда можно долететь самолетом.

Также летом будет вдвое увеличено число регулярных автобусных рейсов в Крым. Рассматривается возможность внедрения нового комфортабельного автобусного сообщения, плюс варианты организации ежедневного скоростного морского пассажирского сообщения между городами Геленджик, Новороссийск, Керчь, Феодосия.

По словам главы «Гранд Сервис Экспресс» Александра Ганова, в этом сезоне (с 1 мая по 30 сентября) по железной дороге будет перевезено вдвое больше туристов, чем в прошлом турсезоне – 2,3 млн человек. Больше расширить перевозки по железной дороге, по его словам, не получается из-за уже составленного расписания.

Это будет существенная прибавка, но, конечно, железная дорога не сможет забрать на себя весь тот поток туристов, который прибывал на полуостров по воздуху. В прошлом году, по словам Ганова, железная дорога занимала 10%, а авиасообщение – около 40% (более 50% – это автотранспорт).

Проблема с турпотоком в Крым осложняется тем, что многие туристы ждут, что авиасообщение вот-вот возобновится, поэтому пока не покупают туда путевки.

Надежду вселяет то, что запреты на полеты в южные аэропорты продлевают каждую неделю. По мнению туроператора, властям пора деликатно намекнуть россиянам, чтобы они не рассчитывали на самолеты на юг этим летом.

Анапа оказалась в лучшем положении, чем Крым, еще по одной причине. «Исторически в Анапу и Геленджик, куда самолеты тоже сейчас не летают, приезжают туристы на своих автомобилях из Краснодарского края. На майские праздники они дали шикарную загрузку отелям Анапы. Краснодарцы приезжают в Анапу несколько раз за лето, обеспечивая большое количество ночевок. А вот жители Крыма в десятки раз менее активно участвуют в загрузке своих отелей. Крымчане являются ограниченным ресурсом для отелей полуострова», – говорит Ромашкин.

Самое удивительное в этой ситуации, что Сочи, где аэропорт не закрыт и пассажиры продолжают летать, тоже столкнулся с падением турпотока.

«За четыре месяца наблюдается снижение турпотока на 10%. Это можно считать уже чисто рыночным падением, которое обусловлено и политическими событиями, и ожиданиями экономических проблем», – считает глава «Дельфина».

Одним страшно летать сегодня на юг, а другие решили в этом году сберечь деньги. «Мы много раз видели, что в кризис люди режут свои расходы, в первую очередь именно на отдых. Согласно опросу ВЦИОМ, который вышел на прошлой неделе, выросло число людей, которые не планируют брать отпуск», – говорит Сергей Ромашкин.

Согласно этому опросу, 52% россиян планируют провести летний отпуск дома, еще 34% – на даче. В другой город поедут отдыхать 13% россиян, столько же намерены отправиться на курорты Черноморского побережья Кавказа и еще 8% – в Крым. Только 9% россиян планируют побывать за границей.

Не на пользу российским южным курортам в этом году играет погода. «Май был катастрофичным по погоде, было дождливо, холодно. Это формирует ожидания у туристов на плохую погоду летом», – не исключает собеседник.

Однако есть и хорошие новости. Некоторые регионы показывают прирост туристов. Например, Кавказские Минеральные Воды нарастили турпоток на 30%.

«Здесь сыграл фактор отложенного спроса. Аудитория Кавказских Минеральных Вод – это 55 плюс. Доля таких туристов – около половины. Для сравнения: в Анапе средний возраст туристов – 35 лет. Возрастные туристы в 2020-2021 годах в условиях пандемии оказались под серьезным психологическим давлением, власти говорили им сидеть дома ради безопасности. Многие два года пропускали санаторное лечение, а теперь они возвращаются к обычной жизни из-за снятия ковидных ограничений», – поясняет Ромашкин.

Также после ковида восстанавливается турпоток в Москву и Санкт-Петербург. «Рост турпотока составляет где-то 10-15%. Это хорошее начало года для обеих столиц после грустных сезонов в последние два года. Цены здесь выросли на 15%, однако когда сравнили с ценами 2019 года, мы обнаружили, что в 2020-2021 годах цены так сильно снижались, чтобы компенсировать потери турпотока, что в этом году лишь на 5% превышают уровень цен 2019 года. Поэтому туристы с удовольствием едут в столицы», – рассказывает собеседник.

Ромашкин считает, что стоит еще облегчить дорогу в Крым на автобусах и личном автотранспорте. «Я предложил властям Крыма сделать автопробег из Москвы до Крыма для всех желающих на личных автомобилях. Лет двадцать назад такой автопробег устраивал мэр Сочи – и это сработало», – говорит он.

Что касается цен, то в Крыму началось их движение вниз. «Мы фиксируем пока падение цены на 6% к 2021 году. Но я думаю, что это только начало. Потому что снижение цены способно сгенерировать новых туристов. Но насколько надо снизить цены – можно установить только экспериментально», – говорит глава туроператора. По его словам, Крым и Сочи предлагают сегодня за номер в трехзвездочном отеле в районе 3-4 тыс. рублей в сутки, в четырехзвездочном – 4-7 тыс. рублей, в пятизвездочном – от 12-15 тысяч в сутки.

По данным АТОР, средний чек организованного тура в Сочи составляет 50 тыс. рублей на двоих без перелета, в Крым – 43 тыс. рублей, четырехдневный отдых в Карелии и Петербурге будет стоить в среднем 25 и 37 тыс. рублей.

По словам эксперта, падение турпотока в Крыму и Анапе к концу года может оказаться сопоставимым с падением в 2020 году во время пандемии (на 30%). Однако экономическое положение туроператоров и местных отелей может оказаться хуже, чем тогда.

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«Сравнивать 2020 и 2022 годы, когда в один год три месяца курорты были закрыты и когда целый год курорты работали, но не работал аэропорт – некорректно. Это разные типы экономики. Например, когда отели закрылись на три месяца, не было прибыли, но и расходы резко сократились, остались лишь затраты на персонал. А сейчас отели открылись в мае, а туристов нет. Затраты генерируются каждый день, потому что отель работает. Считается, что отель выходит в ноль при загрузке 40-50%. Сейчас большое количество отелей не имеет такой загрузки, следовательно, они каждый день имеют маленький, но убыток», – объясняет Сергей Ромашкин.

Однако в целом за год падения турпотока внутри России не ожидается. «Скорее всего, рынок выйдет на прошлогодний показатель за счет растущих регионов, которые компенсируют падение в Крыму и других частях. Мой прогноз по рынку в целом – будет примерно нулевой прирост турпотока внутри страны», – заключает собеседник.

Небольшая часть россиян отправится отдыхать этим летом в Турцию. Но даже в Турции ожидается падение турпотока из России на 25-30% по сравнению с 2021 годом, когда сезон и так был не блестящим. Это связано с ограничением перелетов из-за санкций. Цены в Турцию также выросли. Если в прошлом году стоимость тура на двоих была 90-100 тыс. рублей, то в этом году – от 137 тыс. рублей, отмечает Ромашкин. По данным АТОР, средний чек на летний тур в Турцию составляет 160-210 тыс. рублей на двоих.