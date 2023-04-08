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8 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 09:55  |  vz.ru
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Куда валютная паника заведет рубль

Лучшая валюта в мире превратилась в худшую Алексей Сухоруков/РИА Новости
Прошедшая неделя для российский валюты выдалась нервной. Рубль перестал быть лучшей валютой в мире и перешел в совсем иную лигу. Причина в том, что бюджету России нужен более слабый рубль, чем был в прошлом году, так как нефтегазовые доходы упали почти вдвое из-за снижения цены и сокращения экспорта. Чтобы восполнить потери бюджета, рубль должен стоить 100 за доллар. Вмешаются ли власти в происходящее и когда? Подробности...
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Путин определил новым регионам главные задачи развития

Россия близка к решению проблемы водоснабжения Донбасса Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Владимир Путин провел рабочие встречи с главами новых регионов страны. Контекст переговоров заметно отличался от встреч президента с руководителями других субъектов. Речь шла не только о вопросах безопасности и защите мирных жителей, но и о запуске масштабных инфраструктурных проектов. Так, в ДНР постепенно решается проблема водоснабжения, а Херсонская область готовится стать новой житницей России.  Подробности...
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ВСУ и Пентагон лгут про контрнаступление

В планируемом контрнаступлении Украины особая роль отводится западной бронетехнике Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS
В США на высшем уровне подтвердили планы Украины перейти в контрнаступление. В офисе Зеленского рассчитывают захватить Крым, искоренив там «все русское», и хотят снести Крымский мост. На этом фоне в Сети появились секретные данные о состоянии ВСУ, из-за чего Пентагон начал служебное расследование. Как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов?  Подробности...
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Китай дал Макрону шанс исправиться

Как бы ни старались администрации Макрона и фон дер Ляйен, от их поездки в Пекин запомнится только стол Zhai Jianlan/Global Look Press
Визит президента Франции и главы Еврокомиссии в Пекин стал провальным с точки зрения заявленных целей. Хуже того, Урсуле фон дер Ляйен устроили подчеркнуто холодный прием, как явному клеврету США. А вот на Эммануэля Макрона китайцы продолжают надеяться. Как показывает российская практика – зря.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Владислав Исаев, политолог
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Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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Джомарт Алиев, первый проректор РГСУ
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    Куда валютная паника заведет рубль

    Лучшая валюта в мире превратилась в худшую
    		  
    8 апреля 2023, 09:25
    Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Прошедшая неделя для российский валюты выдалась нервной. Рубль перестал быть лучшей валютой в мире и перешел в совсем иную лигу. Причина в том, что бюджету России нужен более слабый рубль, чем был в прошлом году, так как нефтегазовые доходы упали почти вдвое из-за снижения цены и сокращения экспорта. Чтобы восполнить потери бюджета, рубль должен стоить 100 за доллар. Вмешаются ли власти в происходящее и когда?

    Падение рубля стало внушительным. Он не только преодолел психологическую отметку в 80 за доллар, но в моменте приближался к 85. По евро рубль пробил барьер в 91 рубль. В конце рабочей недели валюты немного укрепились до 81 за доллар и 89 за евро. Однако пока это не означает окончания ослабления рубля.

    Из самой лучшей в мире валюты по итогам прошлого года рубль превратился в одну из самых худших валют в 2023-м. Согласно расчетам Reuters, рубль зафиксировал третье худшее движение валюты в мире с начала года до настоящего времени после египетского фунта и аргентинского песо.

    Если в прошлом году действовали жесткие валютные ограничения, то в этом году они отменены. Если в 2022 году экспорт из России показывал исторический рекорд, а импорт – историческое падение, то в 2023 году экспорт провалился вдвое, а импорт, наоборот, начал восстанавливаться и расти. «Эти изменения связаны с увеличением импорта или с сокращением экспортных процедур», – объяснил движения рубля министр финансов Антон Силуанов.

    Важную роль сыграл начавшийся процесс распродажи иностранных компаний своего бизнеса в России, что вызывает рост оттока капитала. «Власти начали разрешать нерезидентам продавать российский бизнес, покупать валюту и выводить ее за рубеж. Правительственная комиссия разрешила вывести из России более 1 млрд долларов британской Shell за долю в проекте «Сахалин-2», а также одобрила продажу российских активов испанскому ретейлеру одежды Inditex. Прежние владельцы могут выйти из РФ только по завышенному валютному курсу», – говорит Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам». По сообщениям СМИ, еще 2 тыс. компаний стоят в очереди на разрешения вывести таким образом свои средства.

    По его словам, низкий курс стал также следствием слабых цен на нефть в начале года. «Кроме того, новой валюты в стране нет и не будет. Чем меньше валюты, тем выше курс на нее. Еще один фактор – спекулятивный спрос россиян на валюту. Ведь доходность от простой покупки валюты значительно опередила ту, что можно получить в рублях по депозитным вкладам в российских банках», – говорит Потавин.

    По его словам, в совокупности эти факторы привели к полноценному валютному кризису, когда курс сильно отклонился от фундаментально обоснованного уровня.

    «Как правило, просчитать ценовые уровни остановки девальвации рубля в таких случаях почти невозможно. Например, в марте 2022 года никто не мог поверить, что пара доллар/рубль может взлететь до 121,5 рублей и потом резко развернуться вниз»,

    – говорит Потавин. Однако он предполагает, что на этот раз курс доллара завершит повышение в районе 83-84 рублей – это уже значительное отклонение от среднесрочного тренда.

    Будут ли Минфин и ЦБ предпринимать меры для того, чтобы сбить курс доллара и укрепить рубль, как это было сделано в 2022 году?

    Проблема заключается в том, что на этот раз бюджету (как и экспортерам) выгоден более слабый курс. По официальным данным, в первом квартале 2023 года нефтегазовые доходы бюджета упали на 45% в сравнении с тем же периодом прошлого года. В бюджет собрано лишь 1,635 трлн рублей против 2,974 трлн годом ранее. Из-за низких цен на Urals (менее 50 долларов за баррель) сократились сборы как НДПИ, так и экспортной пошлины. 

    В бюджете на 2023 год заложена цена нефть в 70,1 доллар за баррель, а в марте Urals стоила лишь 47,85 долларов, в феврале – 49,56 долларов. 

    «Компании РФ продают нефть и газ за твердую валюту, и неважно, за какую именно. Эта сумма упала почти вдвое, и налоги, получаемые с экспорта, упали сопоставимо. Бюджет собирает налоги в рублях, поэтому Минфин и экспортеры заинтересованы в том, чтобы рубль падал против доллара, евро и юаня», – объясняет Валерий Емельянов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

    Какой же курс нужен бюджету и властям? «В бюджет заложена стоимость барреля около 70 долларов при курсе доллара около 70 рублей, то есть примерно 4900 рублей за бочку», – говорит эксперт. Проблема в том, что российская нефть продается не по 70, а менее чем за 60 долларов. Плюс Россия несет дополнительные затраты из-за удорожания перевозки.

    Получается, по словам эксперта, чтобы бюджету получить заложенные 4900 рублей за бочку при более низкой цене на нефть в 60 долларов, то доллар должен стоить чуть дороже 80 рублей, то есть так, как сейчас. Это оптимистичный сценарий.

    «Если смотреть пессимистично, то реальный выхлоп от дальней перевалки нефти по морю будет приносить только 50 долларов за баррель, тогда доллар должен подняться примерно до 100»,

    – говорит Емельянов.

    Однако у властей есть и другие возможности для закрытия бюджетных дыр. Это выпуск облигаций, получение разовых налогов, заимствования и т.д. Поэтому арифметика для бюджета будет в итоге, конечно, лучше. «И не стоит забывать о Центробанке, который отвечает за инфляцию, а она неизбежно вырастет после такого ослабления рубля. Так что откаты вниз по рублю еще будут. Власти будут искать баланс между бюджетом и нагрузкой на население», – считает Емельянов.

    Поэтому эксперты ждут, что власти все-таки не оставят падающий рубль совсем без внимания. Самый быстрый способ – могут последовать словесные интервенции, чтобы успокоить панику на валютном рынке. Минфин может выходить с небольшими интервенциями, распродавая запасы из ФНБ, но он в любом случае будет это делать, поскольку надо как-то закрывать дефицит, говорит Емельянов. «В долгосрочном плане Минфин и ЦБ ничего сделать не могут: эмбарго действует, потолок цен тоже, и для их снятия нужна геополитическая оттепель. То есть валюта РФ будет падать в ближайшие годы и месяцы любом случае. Но ЦБ может сгладить эффект, например, снова подняв ключевую ставку. Это вызовет временный переток капитала в рублевые активы (облигации, вклады), и доллар на время снова откатится вниз», – рассуждает эксперт.

    Курс доллара завершит повышение в районе 83-84 рублей, а в перспективе лета курс доллара/евро/юаня должен опуститься на 6-8% от текущих уровней благодаря восстановлению стоимости нефти, делает прогноз Потавин.

    «Учитывая то, как быстро подняли курсы, далее мы можем увидеть медленное долгое остывание рынка, и в течение полугода вполне вероятно увидеть 75 долларов. К зиме, когда бюджет снова надо будет закрывать, скорее всего, случится новая волна падения рубля. Это почти сезонное явление, которое часто повторяется. Так что прямо сейчас бежать за валютой я бы не советовал, лучше подождать. Но в целом сбережения лучше хранить в твердой валюте, докупая в те месяцы, когда она дешевеет», – заключает Емельянов.

     
     
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