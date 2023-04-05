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5 апреля, среда  |  Последнее обновление — 11:16  |  vz.ru
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Какой рубль нужен России сейчас

Рубль приблизился к психологически важной отметке в 80 за доллар EPA/TASS
Рубль во вторник обновил апрельские минимумы к доллару. Эксперты с содроганием ждут, что доллар сможет перешагнуть психологически важную отметку в 80 рублей. Тогда остановить падение будет сложнее. Государство в прошлом году показало, что может укрепить рубль. Однако сейчас оно в этом не заинтересовано. Почему России выгоден слабый рубль и какой курс его ждет?  Подробности...
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США используют Украину как оружие против Китая

Той властью, с которой товарищ Си должен обсуждать урегулирование на Украине, необязательно должен быть Зеленский Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский позволил Вашингтону втянуть себя в коалицию, направленную против еще одной сверхдержавы – Китая. Чем нищая Украина может помочь США в сдерживании КНР? И как это вяжется с давлением Запада на председателя Си Цзиньпина, который по-прежнему отказывается от телефонного разговора с Зеленским?  Подробности...
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Киев вербует «мясной фарш» среди оппозиции в России и Белоруссии

Подготовленные спецслужбами Украины россияне планировали подрыв генконсульства в Гродно Евгений Биятов/РИА Новости
По подозрению в подготовке терактов в Гродно задержан россиянин Алексей Куликов и белорус Вадим Паценко. Их целью были военкомат, воинская часть, нефтебаза и генконсульство России. По данным КГБ Белоруссии, оба были завербованы через российского оппозиционера, а руководил операцией сотрудник ГУР МО Украины. Как украинским спецслужбам удается вербовать русских и белорусов?  Подробности...
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Зачем Китай изменил позицию по Курилам

С начала 1950-х годов на картах КНР Курильские острова обозначались как советские Юрий Смитюк/ТАСС
Впервые со времен Мао Цзэдуна китайцы поменяли свою позицию по Курилам, пишет японская пресса. До сих пор они поддерживали Токио и на своих картах изображали острова как «оккупированные» Россией. Судя по всему, теперь Пекин в угоду Москве займет нейтральную позицию. Стоит ли ждать полного признания Китаем суверенитета Москвы над островами, как это, кстати, и было до середины 1960-х годов? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Все успехи ЛГБТ держатся на тактике морального давления

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди, которые любого, кто как-то их заденет, могут вышибить с работы, подвергнуть судебным преследованиями или даже посадить на огромный срок, громко жалуются на то, что они являются угнетенным и замученным меньшинством. Подробности...

Сохранить работу смогут лишь узкие специалисты

Сергей Анисимов
Сергей Анисимов, председатель комитета по труду и занятости Московского отделения «Опоры России»
На одно место юриста сегодня девять претендентов. И все потому, что юрист общей практики сегодня заменяется компьютерными программами, которые способны создавать тексты договоров не хуже выпускника вуза. Подробности...
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О чем думали финны, когда шли в НАТО

Максим Климов
Максим Климов, Капитан 3 ранга в запасе
Это просто холодный и простой военный расчет – такой порт и логистический узел с такими возможностями, как Хельсинки, просто не может не быть объектом поражения. А с учетом подавляющего превосходства НАТО над Россией в обычных вооружениях – ядерного поражения. Подробности...
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    Какой рубль нужен России сейчас

    Рубль приблизился к психологически важной отметке в 80 за доллар
    		  
    5 апреля 2023, 11:16
    Фото: EPA/TASS
    Текст: Ольга Самофалова

    Рубль во вторник обновил апрельские минимумы к доллару. Эксперты с содроганием ждут, что доллар сможет перешагнуть психологически важную отметку в 80 рублей. Тогда остановить падение будет сложнее. Государство в прошлом году показало, что может укрепить рубль. Однако сейчас оно в этом не заинтересовано. Почему России выгоден слабый рубль и какой курс его ждет?

    Рубль во вторник обновил апрельские минимумы к доллару, юаню и евро. Курс доллара вырос до 79,52 рубля, юаня – до 11,5 рубля, евро – до 86,81 рубля. Эксперты с содроганием ждут, что доллар сможет переступить психологически важную отметку в 80 рублей. Это важно, потому что рубль, преодолев этот рубеж, может девальвировать быстрее к 85-90 за доллар.

    Что же случилось? Есть явные, так сказать фундаментальные причины, и неявные. «Рубль снижается на фоне падения экспортных доходов бюджета РФ и увеличения объемов импорта, из-за чего спрос на валюту увеличивается», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Российская экспортная нефть в марте продавалась по 47,85 доллара за баррель (данные Минфина), что почти в два раза ниже, чем год назад, тогда как доллар год назад стоил дороже – выше 83 рублей, отмечает эксперт. Плюс вероятно снижение физических объемов из-за эмбарго ЕС.

    Вторая причина – это отмена многих валютных ограничений, в первую очередь отмена правила об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. «В результате экспортеры занимают выжидательную позицию и начинают удерживать валюту для более выгодной ее конвертации в будущем», – говорит начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

    Есть еще неявные причины ослабления рубля – это отток капитала. «На прошлой неделе СМИ сообщали, что около 2000 иностранных компаний ждут разрешения российской правительственной комиссии на продажу своих российских активов. Видимо, такие сделки участились. Во вторник стало известно, что «Новатэку» разрешили купить долю иностранной Shell в проекте «Сахалин-2» за 95 млрд рублей. После этих новостей рубль закрепится на уровне 80 рублей за доллар», – считают эксперты SberCIB Investment Research.

    Эксперты отмечают, что, судя по действиям властей, которые продолжили снимать валютные ограничения, они не намерены препятствовать ослаблению рубля и тоже заинтересованы в этом. «Но если на рынках начнется паника по примеру прошлого года, то какие-то ограничительные меры могут последовать», – считает Чернов.

    Прошлый год показал, как правительство РФ может сдерживать падение рубля и даже заставить его расти. Для этого надо ввести целый ряд валютных ограничений и обязать экспортеров переводить часть валютной выручки в рубли. «Однако из-за дефицита доходов бюджета сильный рубль теперь невыгоден правительству.

    Россия является экспортно ориентированной страной и продает экспортные товары за валюту. Подорожание валюты приводит к увеличению поступлений доходов в бюджет. Поэтому государству выгодно ослабление рубля. Вероятно, рубль продолжит во втором квартале торговаться в диапазоне 75–80 за доллар, что позволит сократить дефицит бюджета и снизить объемы продаж юаней из ФНБ», – объясняет Чернов.

    С другой стороны, слишком дорогой рубль тоже не нужен. Кроме того, что это убивает импорт, еще более важным для властей остается сдерживание инфляции.

    «Слабый рубль генерирует повышенный уровень инфляции, что чревато усилением рисков для финансовой и экономической стабильности. Неконтролируемая девальвация несет в себе больше рисков, чем преимуществ. А вот умеренное ослабление рубля не выглядит угрожающим», – говорит Евстифеев.

    Поэтому власти, скорее всего, будут помогать рублю оставаться преимущественно в пределах 80 за доллар.

    Если доллар преодолеет психологически важную отметку в 80 рублей, то курс нацелится на следующий рубеж – 90 рублей за доллар, говорит Чернов. Однако, по его мнению, для этого пока нет предпосылок благодаря росту стоимости мировых цен на нефть из-за неожиданного сокращения добычи ОПЕК+.

    «При сохранении цен на российскую нефть около 60 долларов за баррель, курс доллара может остаться в пределах 77-82 рублей»

    – считает Владимир Евстифеев. А вот снижение цен на нефть до 40-50% может привести к ослаблению рубля темпами 3-5% в месяц. Второй вариант пока менее вероятен. 

    Импульс ослабления рубля близок к своему завершению, считает Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций». Потому что рост цен на нефть через время должен транслироваться в укрепление рубля. Плюс во второй половине апреля будет налоговый период, что поддержит рубль. «В течение месяца пара доллар-рубль установится в районе 76-77, евро – 83-84, юань – 10,9-11», – ожидает Бахтин.
     
     
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