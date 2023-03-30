Как новая валюта России поможет в противостоянии с Западом

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30 марта, четверг  |  Последнее обновление — 23:29  |  vz.ru
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Немцы помогли России довести «Ласточку» до совершенства

Немцы ушли, а «Ласточки» остались Maksim Konstantinov/Global Look Press
Уход Siemens из России в прошлом году поставил под вопрос возможности выпуска электропоезда «Ласточка». Однако Россия смогла сделать полностью отечественные поезда, которые поставят на рельсы во втором полугодии. Это значит, что пассажиры в Москве, Сочи и других регионах страны продолжат передвигаться в современных комфортных «Ласточках». Как России удалось всего за год полностью заместить импортные комплектующие в поездах «Ласточка»? Подробности...
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«Политическая близорукость» Пашиняна грозит Армении потерей ориентации

Никол Пашинян еще несколько лет назад добился полной управляемости Конституционного суда Vahram Baghdasaryan/Photolure/REUTERS
Пророссийские силы в Армении обвинили правительство Никола Пашиняна в «политической слепоте» – после того, как Ереван получил «черную метку» из Москвы. Скандал начался с того, что власти Армении на прошлой неделе запустили процесс подключения к работе Гаагского суда. Любопытно, они действительно не заметили, что такое решение оскорбительно для Москвы, или Пашинян нарочно пошел на провокацию? Подробности...
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Зеленский стал главным разрушителем украинской церкви

Прихожане не намерены отдавать Зеленскому Киево-Печерскую лавру Sergei Chuzavkov/Global Look Press
Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры вновь обострилась. Верующие отказались отдать раскольникам святыню. Более того, наместник лавры в своем обращении к «своре Зеленского» отметил, что «Господь не простит» ему изгнание священнослужителей. В итоге миряне не пропустили представителей раскольников на территорию храма, и туда приехала полиция с автоматами. Чем закончится противостояние канонической УПЦ и офиса Зеленского?  Подробности...
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США поссорились с главным союзником на Ближнем Востоке

Джо Байден заявил, что не будет приглашать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом «в ближайшее время» Reuters
Судебная реформа в Израиле привела не только к митингам внутри страны, но и к острой критике извне. Масла в огонь подлил Джо Байден, отказавшись приглашать Биньямина Нетаньяху в Белый дом. В ответ еврейские политики напомнили Вашингтону о том, что Израиль – суверенная страна, «а не еще одна звезда на флаге США». К каким последствиям может привести эта перепалка и почему России стоит внимательно присмотреться к этому конфликту?  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Какую модель мира способен предложить Китай

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Мы в России уже решили жить своим умом и идти своим путем, учась у соседей по планете, но не пытаясь никого копировать. Поэтому восход Поднебесной Россия встречает со спокойным оптимизмом. Подробности...

Как Финляндия докатилась до прибалтийской русофобии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Одним из итогов последнего года стало обрушение отношений России с соседом и многолетним важным партнером – Финляндией. К этому шло давно, и Страна тысячи озер по степени неприятия России и всего русского почти превратилась во вторую Эстонию. Подробности...
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Гонения властей на УПЦ ставят мировых лидеров перед выбором

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Репутация человека честного и принципиального – отнюдь не бесполезное украшение. Это важный ресурс. Для политиков (и особенно международных организаций) важна репутация людей, которые всерьез привержены принципам права и морали – например, принципу свободы вероисповедания. Подробности...
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МИД Украины меняет тактику

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Как новая валюта России поможет в противостоянии с Западом

    Финансист объяснила преимущества цифрового рубля
    В России стартует эксперимент по новой валюте
    		  
    30 марта 2023, 22:25
    Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Россия запускает пилотное использование цифрового рубля. На первый взгляд, особой разницы с привычным безналичным рублем нет. Однако в реальности цифровой рубль вобрал в себя как все достоинства безналичных расчетов, так и целый список дополнительных удобных и выгодных преимуществ. Причем не только для простых граждан, но и для всего государства в геополитическом плане. Как цифровой рубль поможет России в противостоянии с Западом?

    Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании у президента РФ Владимира Путина заявил, что введение цифрового рубля предполагается завершить уже в текущем году. А с 1 апреля в России начнется эксперимент с участием 13 банков по операциям с цифровым рублем для физлиц.

    В апреле начнут тестировать такие операции, как открытие цифровых кошельков на платформе цифрового рубля и их пополнение, переводы между гражданами и отдельные смарт-контракты по ним, а также оплата товаров и услуг по QR-кодам.

    Что такое цифровой рубль и чем он будет отличаться от других форм рубля? Что такое наличные и безналичные рубли, всем понятно. Первые можно потрогать руками, вторые – хранить на карте, переводить или оплачивать покупки, приложив карту к терминалу.

    Цифровой рубль потрогать руками будет нельзя. В некоторой мере цифровой рубль по функциям похож на безналичный. Им можно будет также оплатить товар или услугу, перевести на другой счет, перевести на обычную карточку и снять в виде наличных (и в обратном порядке). Однако есть важные отличия от безналичного рубля. Это принцип хранения и учета.

    «В отличие от безналичного фиатного (то есть не цифрового) рубля, цифровая валюта будет храниться только в самом Банке России, а не в коммерческом банке. Цифровой рубль будет храниться в специально открытом для каждого владельца электронном кошельке-токене», – рассказывает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

    Этот цифровой кошелек не является счетом в банке и существует только в системе ЦБ РФ. Операции выполняются на единой платформе ЦБ, поэтому вообще неважно клиентами каких банков являются отправитель и получатель цифровых денег. Это все про безопасность.

    «У владельца цифровых рублей будет специальный код, обеспечивающий доступ к цифровым рублям. С помощью этого кода можно будет восстановить цифровые рубли в полном объеме, даже если они были потеряны в результате технического сбоя или взлома цифрового кошелька.

    Вся история операций с каждым из цифровых рублей будет учитываться с помощью специальной технологии распределенных реестров (блокчейна) в ЦБ РФ», – говорит Мильчакова. Таким образом, рубли в цифре будут лучше защищены от потери или мошеннических операций.

    Кроме того, чтобы пользоваться цифровым рублем, не надо больше ходить в отделения банков. Они исключаются из числа посредников, поэтому платить комиссии никому не надо будет – перевод цифрового рубля в цифру другому клиенту осуществляется без банка. Более того, любые операции с цифровым рублем можно осуществлять не только без банковской карты, но и без доступа к интернету. «То есть можно часть цифровых рублей из кошелька-токена скачать на свой смартфон, хранить их в нем и расплачиваться ими в офлайновом магазине даже при отсутствии интернета», – говорит Мильчакова.

    Таким образом, государственный цифровой рубль получит новую, более совершенную и удобную форму существования, а в остальном он будет похож на обычный рубль, безналичный рубль, к которому все давно привыкли.

    «Это значит, что обменный курс к валютам других стран, независимо от того, ходят там государственные цифровые валюты или нет, будет такой же, как у фиатного рубля, а цены в магазинах будут устанавливаться по-прежнему в рублях для любых товаров, независимо от того, какими рублями вы будете платить – фиатными или цифровыми. На практике цифровыми рублями можно будет расплатиться в будущем за любые товары или услуги, но пока цифровой рубль проходит тестирование, осуществлять оплату цифровыми рублями можно будет только в тех магазинах или предприятиях сферы услуг, которые принимают участие в тестировании», – объясняет собеседница.

    Цифровой рубль может быть выгоден не только простым гражданам, но и в целом России с геополитической точки зрения.

    Цифровые валюты помогут быстрее уничтожить диктатуру доллара в мировой экономике.

    «С помощью цифрового рубля Россия сможет более убедительно мотивировать другие страны – например, страны БРИКС и другие дружественные страны – переходить на расчеты в национальных валютах», – говорит Мильчакова. Из-за атаки Запада Россия еще сильнее наращивает торговлю с Китаем и Индией.

    В Китае цифровой юань уже свободно обращается более чем в половине регионов страны, а в Пекине был успешно протестирован во время зимних Олимпийских игр 2022 года и приобрел большую популярность. России после введения государственного цифрового рубля будет проще осуществлять расчеты с Китаем не просто в национальных валютах, а в государственных цифровых валютах, считает эксперт.

    Особенно такой механизм будет актуален для торговли с Индией, где законодательство запрещает вывозить нынешнюю фиатную рупию из страны.

    «Если цифровую рупию запустит Индия, то России будет проще рассчитываться в нацвалютах. У цифровых валют такой проблемы с вывозом из страны уже не будет. Государственные цифровые валюты, и это не только цифровые рубль и юань, могут сыграть в будущем важную роль», – заключает Мильчакова.

     
     
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