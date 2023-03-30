Как новая валюта России поможет в противостоянии с Западом

Финансист объяснила преимущества цифрового рубля

Россия запускает пилотное использование цифрового рубля. На первый взгляд, особой разницы с привычным безналичным рублем нет. Однако в реальности цифровой рубль вобрал в себя как все достоинства безналичных расчетов, так и целый список дополнительных удобных и выгодных преимуществ. Причем не только для простых граждан, но и для всего государства в геополитическом плане. Как цифровой рубль поможет России в противостоянии с Западом?

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании у президента РФ Владимира Путина заявил, что введение цифрового рубля предполагается завершить уже в текущем году. А с 1 апреля в России начнется эксперимент с участием 13 банков по операциям с цифровым рублем для физлиц.

В апреле начнут тестировать такие операции, как открытие цифровых кошельков на платформе цифрового рубля и их пополнение, переводы между гражданами и отдельные смарт-контракты по ним, а также оплата товаров и услуг по QR-кодам.

Что такое цифровой рубль и чем он будет отличаться от других форм рубля? Что такое наличные и безналичные рубли, всем понятно. Первые можно потрогать руками, вторые – хранить на карте, переводить или оплачивать покупки, приложив карту к терминалу.

Цифровой рубль потрогать руками будет нельзя. В некоторой мере цифровой рубль по функциям похож на безналичный. Им можно будет также оплатить товар или услугу, перевести на другой счет, перевести на обычную карточку и снять в виде наличных (и в обратном порядке). Однако есть важные отличия от безналичного рубля. Это принцип хранения и учета.

«В отличие от безналичного фиатного (то есть не цифрового) рубля, цифровая валюта будет храниться только в самом Банке России, а не в коммерческом банке. Цифровой рубль будет храниться в специально открытом для каждого владельца электронном кошельке-токене», – рассказывает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Этот цифровой кошелек не является счетом в банке и существует только в системе ЦБ РФ. Операции выполняются на единой платформе ЦБ, поэтому вообще неважно клиентами каких банков являются отправитель и получатель цифровых денег. Это все про безопасность.

«У владельца цифровых рублей будет специальный код, обеспечивающий доступ к цифровым рублям. С помощью этого кода можно будет восстановить цифровые рубли в полном объеме, даже если они были потеряны в результате технического сбоя или взлома цифрового кошелька.

Вся история операций с каждым из цифровых рублей будет учитываться с помощью специальной технологии распределенных реестров (блокчейна) в ЦБ РФ», – говорит Мильчакова. Таким образом, рубли в цифре будут лучше защищены от потери или мошеннических операций.

Кроме того, чтобы пользоваться цифровым рублем, не надо больше ходить в отделения банков. Они исключаются из числа посредников, поэтому платить комиссии никому не надо будет – перевод цифрового рубля в цифру другому клиенту осуществляется без банка. Более того, любые операции с цифровым рублем можно осуществлять не только без банковской карты, но и без доступа к интернету. «То есть можно часть цифровых рублей из кошелька-токена скачать на свой смартфон, хранить их в нем и расплачиваться ими в офлайновом магазине даже при отсутствии интернета», – говорит Мильчакова.

Таким образом, государственный цифровой рубль получит новую, более совершенную и удобную форму существования, а в остальном он будет похож на обычный рубль, безналичный рубль, к которому все давно привыкли.

«Это значит, что обменный курс к валютам других стран, независимо от того, ходят там государственные цифровые валюты или нет, будет такой же, как у фиатного рубля, а цены в магазинах будут устанавливаться по-прежнему в рублях для любых товаров, независимо от того, какими рублями вы будете платить – фиатными или цифровыми. На практике цифровыми рублями можно будет расплатиться в будущем за любые товары или услуги, но пока цифровой рубль проходит тестирование, осуществлять оплату цифровыми рублями можно будет только в тех магазинах или предприятиях сферы услуг, которые принимают участие в тестировании», – объясняет собеседница.

Цифровой рубль может быть выгоден не только простым гражданам, но и в целом России с геополитической точки зрения.

Цифровые валюты помогут быстрее уничтожить диктатуру доллара в мировой экономике.

«С помощью цифрового рубля Россия сможет более убедительно мотивировать другие страны – например, страны БРИКС и другие дружественные страны – переходить на расчеты в национальных валютах», – говорит Мильчакова. Из-за атаки Запада Россия еще сильнее наращивает торговлю с Китаем и Индией.

В Китае цифровой юань уже свободно обращается более чем в половине регионов страны, а в Пекине был успешно протестирован во время зимних Олимпийских игр 2022 года и приобрел большую популярность. России после введения государственного цифрового рубля будет проще осуществлять расчеты с Китаем не просто в национальных валютах, а в государственных цифровых валютах, считает эксперт.

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Особенно такой механизм будет актуален для торговли с Индией, где законодательство запрещает вывозить нынешнюю фиатную рупию из страны.

«Если цифровую рупию запустит Индия, то России будет проще рассчитываться в нацвалютах. У цифровых валют такой проблемы с вывозом из страны уже не будет. Государственные цифровые валюты, и это не только цифровые рубль и юань, могут сыграть в будущем важную роль», – заключает Мильчакова.