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16 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 11:45  |  vz.ru
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У рубля не осталось причин для укрепления

Продолжается тренд на ослабление национальной валюты Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС
Российская валюта продолжает ослабление и уже ушла до апрельских уровней прошлого года. Эксперты уверены, что это не временное явление, а долгосрочный тренд. Для роста курса рубля причин не видно. Что изменилось по сравнению с прошлым годом, когда рублю удавалось, казалось, невозможное – оставаться чересчур крепким? Какой курс станет реальностью этого года? Подробности...
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Россия закрыла Курилы для Японии

В том, что Россия не хочет больше обсуждать с Токио курильский вопрос, виноваты сами японцы Юрий Смитюк/ТАСС
Тема обсуждения мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом напомнили в МИД России. Однако в Токио по-прежнему хотят заключить мирный договор и разрешить «курильский вопрос». Создают ли подобные желания японцев риски для России и при каких обстоятельствах Москва согласится вернуться за стол переговоров?  Подробности...
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Борьба с украинскими диверсантами потребует нетривиальных подходов

По мнению экспертов, российские силовики должны действовать на опережение и предотвращать диверсии ФСБ РФ/РИА Новости
ФСБ задержала украинца за диверсии на Московской железной дороге. Мужчина был завербован СБУ и проходил подготовку в Польше. В Россию диверсант попал из Латвии под видом беженца. Как отмечают эксперты, среди нескольких миллионов беженцев с Украины есть «серьезная прослойка» тех, кто завербован украинскими и западными спецслужбами. Как бороться с этой угрозой и какие меры необходимо предпринимать?  Подробности...
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Подрыв «Северных потоков» обернулся новой проблемой для НАТО

В НАТО решили создать координационную группу по защите подводной инфраструктуры Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press
В НАТО озаботились безопасностью своей подводной инфраструктуры. Инициатива по ее защите появилась одновременно с расследованием журналиста Сеймура Херша о подрыве «Северных потоков». Как взаимосвязаны эти события и какие коммуникации НАТО в бассейне Атлантического океана наиболее уязвимы?  Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Как Красная армия провела работу над ошибками и прорвала линию Маннергейма

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
16 февраля 1940 года советские войска окончательно прорвали линию Маннергейма. Ширина участка прорыва, достигшая двенадцати километров, не оставляла никаких шансов обороняющимся. Противник продолжал отчаянно упираться, но судьба его уже была решена. Подробности...
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Уехавшие из России делятся на четыре разные группы

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Единство российских граждан перед лицом испытаний, которое переживает сегодня Отечество, – ключевое условие нашей грядущей победы. Именно поэтому мы не должны отказываться от уехавших. Подробности...
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Зачем Джо Байден посмотрел наверх

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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    У рубля не осталось причин для укрепления

    Продолжается тренд на ослабление национальной валюты
    		   16 февраля 2023, 11:10
    Фото: Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Российская валюта продолжает ослабление и уже ушла до апрельских уровней прошлого года. Эксперты уверены, что это не временное явление, а долгосрочный тренд. Для роста курса рубля причин не видно. Что изменилось по сравнению с прошлым годом, когда рублю удавалось, казалось, невозможное – оставаться чересчур крепким? Какой курс станет реальностью этого года?

    Доллар с утра превысил 74 рубля и остается выше этой отметки впервые с апреля 2022 года, курс евро на торгах Московской биржи превысил 80 рублей. Эксперты уверены, что это не просто разовое ослабление, а уже твердый курс, который взял рубль.

    «Продолжается тренд на ослабление национальной валюты. Для роста национальной валюты в настоящее время причин нет: импорт растет, в отличие от первого полугодия прошлого года, когда он резко сократился на фоне санкций, сейчас работает программа параллельного импорта. Также ЦБ давно отменил действующие ограничения на продажу иностранной валюты, что тоже в прошлом году укрепило рубль. Бюджетные проблемы из-за падения экспорта становятся определяющими для курса. Нужно ждать уже в ближайшее время доллар выше 75 рублей, евро – дороже 80 рублей за единицу. Такой курс мы сможем увидеть до конца февраля или в начале марта», – ожидает Федор Сидоров, частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования».

    Вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов в конце прошлого года говорил, что оптимальным для российских экспортеров является курс рубля в 70–80 рублей за доллар. То есть укрепление рубля, которого может хотеть население, ни экспортеров, ни правительство не устраивает.

    «Сейчас на рубль воздействуют именно те факторы, которые его ослабляют, а не укрепляют. Хотя в краткосрочном периоде возможны коррекции рубля вверх, но общая долгосрочная тенденция может остаться без изменений: коридор для колебаний рубля уже задан – от 70 до 80 рублей за доллар.

    По нашему мнению, в феврале рубль может торговаться в рамках 71–75 рублей, евро – в рамках 75–80 рублей, а до конца первого квартала доллар может дойти до 75–77 рублей, евро – до 80–82 рублей. Однако с этих уровней может начаться коррекция рубля вверх, так как уже сегодня он выглядит сильно перепроданным. Если только цена на нефть Brent не опустится опять в район 50–60 долларов за баррель», – делает прогноз ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

    Что же давит на рубль и ослабляет его? Это целый ряд факторов. Во-первых, на рубль давит высокий профицит рублевой ликвидности в 4,8 трлн рублей – это очередной рекорд. Избыток рублевой ликвидности наверняка в данный момент направляется на покупку иностранной валюты, отмечает Сидоров.

    Во-вторых, определенным шоком стали данные падения экспорта за январь. В прошлом году высокий экспорт и небольшой импорт помогли рублю укрепиться. Теперь экспорт падает, а импорт растет. Это привело к тому, что дефицит бюджета в январе составил 1,7 трлн рублей при плане на весь год в 2,9 трлн рублей,

    отмечает эксперт. Сейчас, когда введено эмбарго на российские нефтепродукты, перспективы на сокращение экспортной выручки еще больше выросли, говорит Сидоров.

    «Мы полагаем, что рубль падает прежде всего потому, что участники рынка опасаются, что в связи с рекордным ростом дефицита госбюджета РФ, произошедшим в январе, правительство и ЦБ РФ будут финансировать дефицит либо за счет скрытой эмиссии денег, что вновь разгонит инфляцию, либо за счет увеличения налоговой нагрузки на бизнес, из-за чего придется пожертвовать слабой возможностью экономического роста в этом году»,

    – говорит Мильчакова. Хотя, по ее мнению, вероятность скрытой эмиссии за счет предоставления Центробанком кредитов банкам на покупку гособлигаций невелика, монетарная политика ЦБ РФ является достаточно сдерживающей инфляцию, а налоговая нагрузка пока затрагивает наиболее успешный нефтяной бизнес. Однако ни рубль, ни фондовый рынок пока не спешат прекращать обвал.

    Остановке обвала мешает также падение цен на нефть до около 84 долларов за баррель против 86 долларов на прошлой неделе. Это реакция на очень резкое увеличение коммерческих запасов нефти в США. И в целом доллар и евро дорожают по отношению к валютам развивающихся стран, поскольку ФРС и ЕЦБ продолжают придерживаться «ястребиной» денежно-кредитной политики и повышать процентные ставки.

    «Нефть также пока не имеет высоких шансов на рост, так как перспективы мировой экономики крайне туманны. Рынки надеялись на увеличение спроса со стороны Китая после снятия ковидных ограничений в начале года, однако этого не происходит. В глобальном плане высоки риски рецессии, а Венгрия уже вошла в техническую рецессию, так как ее ВВП падает два квартала подряд», – говорит Сидоров.

    Еще один фактор – это ожидание введения очередного, десятого, пакета санкций со стороны ЕС. Рубль реагирует остро. 

    По словам Сидорова, рубль может укрепиться на короткое время на следующей неделе, когда экспортеры будут продавать валютную выручку и перечислять налоги и акцизы в бюджет. «Но как показал опыт декабря и января, даже этот фактор не приводит к сильному росту рубля против доллара и евро – перспективы сокращения экспорта и роста дефицита бюджета перевешивают», – считает эксперт.

    Поддержку рублю по идее оказывает продажа валюты в рамках нового бюджетного правила. «Однако по большей части бюджетное правило лишь удерживает рубль от более быстрого ослабления. Во-первых, объем таких операций хотя и вырос почти в три раза к предыдущему месячному периоду, остается относительно небольшим в сравнении даже с дневным торговым оборотом одной пары юань – рубль, через которую и реализуется бюджетное правило. Во-вторых, оно как раз и заключается в том, что объем продаваемой валюты напрямую связан с количеством выпадающих нефтегазовых доходов, сокращение которых имеет для рубля более серьезные и долгосрочные негативные последствия. Тем более что размер ФНБ, из которого продается валюта, не безграничен, а ситуация на нефтяном рынке может оставаться негативной намного дольше», – объясняет Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
     
     
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