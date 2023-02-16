У рубля не осталось причин для укрепления

Российская валюта продолжает ослабление и уже ушла до апрельских уровней прошлого года. Эксперты уверены, что это не временное явление, а долгосрочный тренд. Для роста курса рубля причин не видно. Что изменилось по сравнению с прошлым годом, когда рублю удавалось, казалось, невозможное – оставаться чересчур крепким? Какой курс станет реальностью этого года?

Доллар с утра превысил 74 рубля и остается выше этой отметки впервые с апреля 2022 года, курс евро на торгах Московской биржи превысил 80 рублей. Эксперты уверены, что это не просто разовое ослабление, а уже твердый курс, который взял рубль.

«Продолжается тренд на ослабление национальной валюты. Для роста национальной валюты в настоящее время причин нет: импорт растет, в отличие от первого полугодия прошлого года, когда он резко сократился на фоне санкций, сейчас работает программа параллельного импорта. Также ЦБ давно отменил действующие ограничения на продажу иностранной валюты, что тоже в прошлом году укрепило рубль. Бюджетные проблемы из-за падения экспорта становятся определяющими для курса. Нужно ждать уже в ближайшее время доллар выше 75 рублей, евро – дороже 80 рублей за единицу. Такой курс мы сможем увидеть до конца февраля или в начале марта», – ожидает Федор Сидоров, частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования».

Вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов в конце прошлого года говорил, что оптимальным для российских экспортеров является курс рубля в 70–80 рублей за доллар. То есть укрепление рубля, которого может хотеть население, ни экспортеров, ни правительство не устраивает.

«Сейчас на рубль воздействуют именно те факторы, которые его ослабляют, а не укрепляют. Хотя в краткосрочном периоде возможны коррекции рубля вверх, но общая долгосрочная тенденция может остаться без изменений: коридор для колебаний рубля уже задан – от 70 до 80 рублей за доллар.

По нашему мнению, в феврале рубль может торговаться в рамках 71–75 рублей, евро – в рамках 75–80 рублей, а до конца первого квартала доллар может дойти до 75–77 рублей, евро – до 80–82 рублей. Однако с этих уровней может начаться коррекция рубля вверх, так как уже сегодня он выглядит сильно перепроданным. Если только цена на нефть Brent не опустится опять в район 50–60 долларов за баррель», – делает прогноз ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Что же давит на рубль и ослабляет его? Это целый ряд факторов. Во-первых, на рубль давит высокий профицит рублевой ликвидности в 4,8 трлн рублей – это очередной рекорд. Избыток рублевой ликвидности наверняка в данный момент направляется на покупку иностранной валюты, отмечает Сидоров.

Во-вторых, определенным шоком стали данные падения экспорта за январь. В прошлом году высокий экспорт и небольшой импорт помогли рублю укрепиться. Теперь экспорт падает, а импорт растет. Это привело к тому, что дефицит бюджета в январе составил 1,7 трлн рублей при плане на весь год в 2,9 трлн рублей,

отмечает эксперт. Сейчас, когда введено эмбарго на российские нефтепродукты, перспективы на сокращение экспортной выручки еще больше выросли, говорит Сидоров.

«Мы полагаем, что рубль падает прежде всего потому, что участники рынка опасаются, что в связи с рекордным ростом дефицита госбюджета РФ, произошедшим в январе, правительство и ЦБ РФ будут финансировать дефицит либо за счет скрытой эмиссии денег, что вновь разгонит инфляцию, либо за счет увеличения налоговой нагрузки на бизнес, из-за чего придется пожертвовать слабой возможностью экономического роста в этом году»,

– говорит Мильчакова. Хотя, по ее мнению, вероятность скрытой эмиссии за счет предоставления Центробанком кредитов банкам на покупку гособлигаций невелика, монетарная политика ЦБ РФ является достаточно сдерживающей инфляцию, а налоговая нагрузка пока затрагивает наиболее успешный нефтяной бизнес. Однако ни рубль, ни фондовый рынок пока не спешат прекращать обвал.

Остановке обвала мешает также падение цен на нефть до около 84 долларов за баррель против 86 долларов на прошлой неделе. Это реакция на очень резкое увеличение коммерческих запасов нефти в США. И в целом доллар и евро дорожают по отношению к валютам развивающихся стран, поскольку ФРС и ЕЦБ продолжают придерживаться «ястребиной» денежно-кредитной политики и повышать процентные ставки.

«Нефть также пока не имеет высоких шансов на рост, так как перспективы мировой экономики крайне туманны. Рынки надеялись на увеличение спроса со стороны Китая после снятия ковидных ограничений в начале года, однако этого не происходит. В глобальном плане высоки риски рецессии, а Венгрия уже вошла в техническую рецессию, так как ее ВВП падает два квартала подряд», – говорит Сидоров.

Еще один фактор – это ожидание введения очередного, десятого, пакета санкций со стороны ЕС. Рубль реагирует остро.

По словам Сидорова, рубль может укрепиться на короткое время на следующей неделе, когда экспортеры будут продавать валютную выручку и перечислять налоги и акцизы в бюджет. «Но как показал опыт декабря и января, даже этот фактор не приводит к сильному росту рубля против доллара и евро – перспективы сокращения экспорта и роста дефицита бюджета перевешивают», – считает эксперт.

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Поддержку рублю по идее оказывает продажа валюты в рамках нового бюджетного правила. «Однако по большей части бюджетное правило лишь удерживает рубль от более быстрого ослабления. Во-первых, объем таких операций хотя и вырос почти в три раза к предыдущему месячному периоду, остается относительно небольшим в сравнении даже с дневным торговым оборотом одной пары юань – рубль, через которую и реализуется бюджетное правило. Во-вторых, оно как раз и заключается в том, что объем продаваемой валюты напрямую связан с количеством выпадающих нефтегазовых доходов, сокращение которых имеет для рубля более серьезные и долгосрочные негативные последствия. Тем более что размер ФНБ, из которого продается валюта, не безграничен, а ситуация на нефтяном рынке может оставаться негативной намного дольше», – объясняет Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».