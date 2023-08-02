Российские туристы следят за модой и безопасностью

Tекст: Ольга Самофалова

Летний туристический сезон в самом разгаре, однако туроператоров он в этом году не сильно радует.

«Этот год для туризма оказался довольно нетипичным. Первый квартал был абсолютно точно лучшим в истории, он показал рекордные продажи с приростом 35%. Люди начали покупать туры на отдых прямо 11 января, как только вышли с новогодних каникул. Февраль по продажам оказался лучше июня, во что сложно поверить, ведь июнь – это летний месяц, на него традиционно приходились огромные потоки продаж», – рассказывает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

После роста в первом квартале на 35% ожидания у туроператоров на весь год были самые оптимистичные. «Однако вся эта история начала вздуваться примерно с конца апреля – середины мая. Второй квартал оказался отрицательным по сравнению с первым, так как был прирост лишь 15%. Май мы прошли хуже, чем год назад. Июнь оказался еще хуже, чем год назад, июль – тоже», – отмечает Ромашкин.

Почему в мае общественные настроения россиян по поводу отдыха изменились? Точного ответа нет. Однако эксперты связывают это в первую очередь с обострением геополитического конфликта. «Если, например, где-то падают продажи «Кока-Колы», то комиссия из штаб-квартиры выезжает выяснять, не было ли какой-нибудь войны, смены президента или прихода к власти оппозиционеров – и обычно что-нибудь такое находят», – говорит собеседник.

Таким образом, геополитика и безопасность определенно сыграли свою роль. Например, по этой причине упал турпоток в Крым на 20-25%, что означает потерю примерно 1,5 млн туристов, говорит Ромашкин. Впрочем, по его словам, даже до подрыва Крымского моста отмечался спад турпотока, так как на мосту скопилась многочасовая пробка. Отсутствие аэропорта осложняет транспортную доступность в регион. И когда перед автомобилистами стоял выбор – стоять в пробке на Крымском мосту шесть часов и потом еще пять часов ехать до Ялты, или за час добраться до Анапы и уже начать отдыхать, то многие начали делать выбор в пользу Анапы.

Однако говорить о провале туристического сезона все же не приходится. Общий прирост внутренних поездок, по словам эксперта, ожидается на 8-9% по итогам года. Внутренние поездки вырастут с 65 млн в 2022 году до 70-72 млн поездок, говорит Ромашкин. Речь идет именно о поездках, а не туристах. Как правило, один турист совершает за год две туристические поездки: например, летнюю долгую на море и более короткую на майские в Санкт-Петербург.

Любопытно, что появляются необычные направления для внутреннего туризма. Например, особой популярностью пользуется Дагестан, который вырастет на целых 25% в этом году. «Есть такое понятие, как туристическая мода, вот сейчас сформировалась мода на Дагестан. При этом нельзя сказать, что Дагестан сильно круче, чем, например, Кабардино-Балкария или Северная Осетия, везде одни и те же горы и вкусная кавказская кухня. Но на Дагестан мода есть, а на другие регионы – нет», – поясняет Сергей Ромашкин. Однако мода может меняться, поэтому в следующем году может выстрелить другой регион.

Набирает спрос такой вид отдыха, как глемпинг, и даже появилась такая его разновидность, как избинг. Если глемпинг – это отдых в комфортном отеле на природе, то избинг – отдых в русских избах в небольших старинных городах, например, в Плесе. Причем ночь в большой избе в Плесе обойдется в 29 тыс. рублей на четырех человек, малая изба – на пять тысяч дешевле.

Появились даже грибные туры, причем не только по Подмосковью, но и в Крым и Краснодарский край.

«Надо понимать, что рост идет за счет мейнстрима – а это пляжи, так как люди хотят отдыхать на солнце с детьми в теплом море. А такие фишки, как глемпинг или избинг, говорят о том, что чудаков много как со стороны продавцов, так и со стороны покупателей, поэтому они находят друг друга. Учитывая цену, можно аплодировать либо хозяину, который сам занимается рекламой, либо маркетологу, который сумел раскрутить избушку за такую цену. Думаю, окупаемость проекта буквально пара недель», – говорит Ромашкин.

Что касается морских курортов, то Крым показал падение по понятным причинам, тогда как Краснодарский край и Анапа растут, хоть и не сильно. «В этом году на ухудшение результатов сказалась еще и погода. То там, то тут наводнения, в Алтае сразу три подряд аварии с туристами произошло – вертолетная и автомобильные. Все это влияет на общую картину прибытия туристов», – рассказывает собеседник.

Неожиданно всего до 5% прироста показал экскурсионный туризм. Три основных его форпоста – это Москва, Санкт-Петербург и Казань. Это невысокий показатель. «Почему люди расхотели ехать в эти города – непонятно. В прошлом году все три города сильно росли. Например, Питер вырос на 15%, а в этом году только на 5%», – говорит Ромашкин.

Удивил экстремальный активный туризм для адреналинового типа туристов – это сплавы, восхождения в горах и на вулканы и т. п.

«По активным турам везде отмечается небольшое снижение на 2-5%, а на Камчатке падение даже на 8%. То ли цена стала неподъемная, то ли вся молодежь разъехалась и осваивает теперь грузинские горы. Такие туры чаще интересны активным молодым людям до 30 лет без детей»,

– рассуждает собеседник.

С другой стороны, серьезный рост показывает круизный туризм. В Российским союзе туриндустрии ждут роста спроса на круизы на 10-12%. В том числе благодаря выходу в навигацию около 100 круизных теплоходов. Это максимально возможное число судов, которые могли выйти на туристические маршруты.

«Зарубежные круизы постепенно сдуваются. Ходить по Средиземному морю стало сложнее, так как нужен «шенген», а с ним возникают проблемы. Идет переориентация на Персидский залив со стартом в Дубае, но это не массовая история. Поэтому российские круизы стали более популярны. Например, компания «Донинтурфлот», которая долгие годы специализировалась на иностранцах, во время ковида удачно переориентировалась на российских туристов, имеет высокий класс судов и хорошую организацию питания.

При этом стоимость отдыха в России радует некоторым снижением цен. Кривая цены стала похожа на кривую спроса. В первом квартале года, когда был огромный спрос, цены начали уходить в космос. Мы видели удорожание и на 15%, и на 20%. Но когда спрос начал падать, и цены стали снижаться. Сейчас, по сути, мы видим шестипроцентное удорожание за семь месяцев, что ниже инфляции. Если спрос и в августе будет таким же вялым, то мы, возможно, увидим даже прошлогодние цены по ряду направлений», – делает прогноз эксперт.

«В целом ожидаемый рост туристической отрасли на 8-9% в этом году – это уже хорошо. Ведь какая другая отрасль в России растет такими темпами? Вклад туризма в ВВП России составляет 4% и имеет высокий мультипликативный эффект. Одно рабочее место в туризме создает еще четыре-пять рабочих мест в смежных отраслях, например, в транспорте, авиаперевозках, машиностроении и т. д», – говорит собеседник.