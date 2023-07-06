Реки стали новым геополитическим инструментом России

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6 июля, четверг  |  Последнее обновление — 18:45  |  vz.ru
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Рубль подстроился под новые задачи экономики

Российскому бюджету нужен еще более слабый рубль Светлана Денисова/ТАСС
Доллар стоит уже почти 93 рубля, евро – около 101 рубля. Резко подорожала и китайская валюта – до 12,8 рубля. Последний раз рубль был так слаб весной прошлого года. Однако на этот раз ждать поддержки неоткуда, резкого разворота не будет. Российскому бюджету нужен еще более слабый рубль. Так экономика подстраивается к изменению структуры экспорта и импорта. Подробности...
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Генсек НАТО остается для второй попытки «контрнаступа ВСУ»

Йенс Столтенберг и Урсула фон дер Ляйен ключевые менеджеры конфликта со стороны Запада Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Вопреки прежним планам и заявлениям, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг официально объявил о продлении своих полномочий еще на год – до октября 2024 года. Перемены в его судьбе явно связаны с провалом «контрнаступа ВСУ». Теперь он в «спайке» с Урсулой фон дер Ляйен вынужден готовить еще одну операцию, но уже с истребителями.  Подробности...
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Для борьбы с беспилотниками создаются зенитные комплексы будущего

Так выглядит образец новой зенитной установки на базе БТР-82А t.me/bmpd_cast
Российские беспилотники – особенно барражирующие боеприпасы – стали одним из самых мощных средств поражения бронетехники ВСУ в небе спецоперации. Однако такие же аппараты, причем нового поколения, активно создаются на Западе. Эта угроза, похоже, вполне осознана, и в стране создаются специальные зенитные комплексы для борьбы с ними. Как они выглядят и как их можно сделать еще лучше? Подробности...
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Антироссийские санкции задушили транспорт Прибалтики

Очереди грузовиков на границе – результат антироссийских санкций REUTERS/Vasily Fedosenko
На литовско-белорусской границе выстроились очереди из сотен грузовиков. Литву «ждет самый большой кризис в истории транспортного сектора», пророчат специалисты. Но парадокс в том, что кризис этот устроил Прибалтике Запад, и связан он с антироссийскими санкциями. Более того, это лишь часть куда более масштабной картины бедствий транспортной системы Прибалтики. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Франция качается, но может и утонуть

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если бы Франция по-прежнему была восходящей (или, по крайней мере, устойчиво сохраняющей свои позиции) страной, нынешние буйства, чинимые инородцами, можно было бы рассматривать, как политический триппер. Но Франция устойчиво стагнирует. Подробности...
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Зерновая сделка может быть продлена лишь по одной причине

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Оснований для продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля, сейчас нет. Об этом заявил российский МИД. И под этим заявлением, пожалуй, подпишется абсолютное большинство российских экспертов и международников. Подробности...
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Многодетная семья должна стать новой социальной элитой

Джомарт Алиев
Джомарт Алиев, первый проректор РГСУ
Рождение третьего ребенка должно быть знаком перехода в «высшую лигу» с целым комплексом преференций как материального, так и нематериального характера. Подробности...
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Сколько Запад потратил на Украину

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Подростки и арабы сжигают Францию

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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

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    Реки стали новым геополитическим инструментом России

    Мэр Собянин подвел первые итоги эксплуатации в Москве нового вида транспорта
    Новые речные трамваи Москвы уже пользуются большой популярностью
    		  
    6 июля 2023, 18:25
    Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Скворцов

    Всего за две недели уже десятки тысяч пассажиров опробовали новый вид московского транспорта – электрические речные трамваи. Это лишь небольшой пример того, насколько важно для России речное судоходство. Речь идет не только о перевозке людей или грузов, но и о военной и геополитической составляющей.

    «Реками, водохранилищами, каналами насыщена вся территория нашей страны. Они играют огромную роль в пассажирских и грузовых перевозках, в гидроэнергетике, в сельском хозяйстве, в обеспечении работы жилищно-коммунального комплекса. Совершенствование воднотранспортной системы во многом влияет на общий экономический рост в стране, на развитие промышленности, туризма, других отраслей». Эти слова Владимира Путина прозвучали на прошедшем не так давно совещании, посвященном развитию речного судоходства.

    Совещание было приурочено к демонстрации запуска в Москве электрического речного трамвайчика. И вот теперь 6 июля мэр Москвы подвел первые итоги эксплуатации в Москве этого вида транспорта, полностью интегрированного в транспортную систему столицы. Всего за две недели восемь судов на первом маршруте по Москве-реке перевезли свыше 22 тысяч пассажиров.

    Конечно, значение водного транспорта в стране важнее и шире речных трамваев. О масштабе говорит хотя бы количество речных судов, которые эксплуатируются в России прямо сейчас – 12 700. 1289 из них – пассажирские, более 10 тысяч – грузовые (включая буксиры). Кроме того, на реках работают более тысячи вспомогательных судов.

    При этом средний возраст речного флота достаточно большой. Ежегодно списываются около 150 судов. Потребность в строительстве нового флота до 2035 года оценивается более чем в 500 единиц. О каких кораблях и маршрутах идет речь в первую очередь?

    Прогулочный и городской транспорт

    Работа в Москве экологичных электрических речных трамваев ледового класса «Экобас» на 80 пассажиров – уже привычное для России явление. Так, головное пассажирское электрическое судно проекта «Экокруизер» приступило к навигации на Енисее. Еще четыре таких прогулочных катамарана будут курсировать в Нижнем Новгороде, Перми, Санкт-Петербурге и Самаре. Сообщалось, что речные пассажирские перевозки на электросудах могут быть запущены сразу в 18 регионах страны.

    Параллельно ведется строительство причальных комплексов с зарядной инфраструктурой. Это позволит расширять линейку экологически чистого водного транспорта, не забывая про другие перспективные виды топлива.

    В частности, уже разработан однопалубный теплоход на сжиженном природном газе. Сейчас при поддержке Минпромторга реализуется проект прогулочного судна на водороде и заправочной станции для него. Для более дальних расстояний разработано гибридное круизное речное судно «Байкал» пассажировместимостью 44 человека и автономностью плавания 7 суток.

    Впрочем, и прогулочные суда с традиционными двигателями строятся в немалом количестве. Здесь с пополнением экскурсионного флота проблем нет: туркомпании заказывают новые места, если есть спрос со стороны туристов.

    Скоростной межрегиональный водный пассажирский транспорт

    Следующий вид водного транспорта – пассажирское сообщение между городами и регионами. Для этого требуется иной тип судов – со скоростью до 60–65 километров в час. И они должны работать на развитой сети маршрутов с регулярным сообщением и достаточным количеством рейсов.

    Например, в Нижегородской области существует целая флотилия скоростных судов на подводных крыльях. Ее рейсы охватывают пять регионов, а в текущую навигацию распространятся на девять регионов.

    И проект этот может быть расширен – по подсчетам нижегородского губернатора Глеба Никитина, чтобы обеспечить скоростное сообщение по всей Волге от Рыбинска до Астрахани (с перевозкой за одну навигацию более 1,5 млн пассажиров), необходимо как минимум 76 судов, включая 51 «Валдай» (вместимостью 45 мест) и 25 «Метеоров» (120 мест).

    Помимо этих судов, в России выпускаются мореходные «Кометы» (вместимостью 120 мест) и катамараны на подводных крыльях для Байкала (вместимостью 150 человек). Основная проблема с развитием скоростного водного транспорта в дотациях, наподобие тех, что предоставляются авиакомпаниям для обеспечения доступности авиабилетов.

    Круизный пассажирский речной флот

    Круизный речной флот России, если рассматривать крупные трех- и четырехпалубные суда, насчитывает сегодня 129 единиц. Их средний возраст – 51 год. Через несколько лет предстоит решать задачу обновления этого флота или смириться с массовым списанием судов и сокращением количества круизных лайнеров.

    Обстоятельства диктуют необходимость озаботиться не только заменой выбывающих судов, но и расширением флота. В условиях закрытия многих направлений выездного туризма внутренний туризм начал приобретать популярность. И речные круизы могут стать одним из перспективных сегментов растущего спроса. Причем путешествие по реке означает посещение лежащих по пути городов. То есть в выигрыше оказываются не только перевозчики.

    Но пассажирские суда должны предоставлять и современный уровень комфорта. Новые суда, соответствующие этим требованиям, уже строятся. Первый современный теплоход «река – море» вместимостью 300 пассажиров проекта PV300 «Мустай Керим» в 2022 году открыл свою первую навигацию. На заводе «Красное Сормово» строится второе судно этого проекта «Петр Великий». Планируется строительство еще трех аналогичных судов меньшего размера. Лайнеры смогут эксплуатироваться как в Черном, Каспийском, Белом морях и акватории Финского залива, так и на внутренних водных путях.

    Всего в постройке сейчас находятся 65 пассажирских судов. Весной было заложено первое из трех судов нового проекта «Карелия» на 180 человек. Столько же вмещает созданный для Нижнего Новгорода колесный теплоход, еще один строится. Для круизов по Енисею строятся суда на 150 мест.

    Грузоперевозки по внутренним водным путям

    Но главный потенциал российских рек – не пассажирское сообщение, а грузовое. Уже сегодня в навигационный период речным транспортом перевозятся объемы, равные 80 процентам грузооборота автомобильного коммерческого транспорта. При этом существует дефицит железнодорожных провозных способностей. В то же время внутренние водные пути позволяют обеспечить дополнительную перевозку 200 млн тонн в год.

    В советские годы было построено основное ядро сегодняшнего грузового речного флота. Это сотни единиц сухогрузов «река – море» типа «Волго-Дон».

    Сегодня средний возраст этих судов составляет порядка 50 лет. За последние десять лет 30 процентов этого флота уже было утилизировано. Через пять-шесть лет эти сухогрузы начнут массово списывать. Если не построить взамен новые суда, на автотранспорт и железнодорожный транспорт ляжет необходимость перевозить дополнительно 80 млрд тонно-километров.

    Поэтому еще в 2016 году была запущена программа обновления грузового флота. С тех пор на российских верфях построили более 209 грузовых и 66 пассажирских и грузопассажирских судов. По всем обозначенным типам сформированы планы строительства до 2035 года, они предполагают передачу эксплуатантам 525 речных судов и класса «река – море». Почти половину этого количества планируется построить до 2027 года. Стартовая серия из 10 сухогрузов будет поставлена заказчику уже до конца следующего года.

    Узкие места водной транспортной сети

    Ряд узких мест снижают пропускную способность водных путей. «Важно обеспечить гарантированные глубины для движения судов... Это позволит нарастить темпы развития речного судоходства, даст возможность расширить маршруты перевозки пассажиров и транспортировки грузов», – подчеркнул Владимир Путин. Глава государства назвал в числе первоочередных Багаевский и Городецкий гидроузлы, от которых зависит судоходство по Волге и Дону.

    Эти сооружения должны решить целый ряд важнейших задач, а главное – обеспечить подъем уровня воды. По данным маршрутам сможет проходить крупнотоннажный флот. Планируется, что пуск первого комплекса низконапорной плотины на Волге в 2024 году позволит увеличить пропускную способность гидротехнических сооружений на участке между Городцом и Нижним Новгородом с 3,6 до 10,8 млн тонн. Завершение строительства Багаевского гидроузла на Дону увеличит пропускную способность Нижнего Дона с 8,6 до 27,6 млн тонн.

    Все это, в свою очередь, крайне необходимо для роста транзитного судоходства в рамках транспортного коридора «Север – Юг». После начала санкционной войны Запада против российского судоходства развитие этого коридора (причем не только в части железнодорожного сообщения, но и в части водных перевозок) стало для России абсолютным приоритетом.

    Еще одной мерой по увеличению пропускной способности речных перевозок в Азово-Черноморском направлении является продление навигационного периода до 11 месяцев. Для этого необходимо будет провести реконструкцию и модернизацию 19 судоходных гидротехнических сооружений и построить четыре дизельных ледокола. Это не только увеличит пропускную способность на данных направлениях по грузоперевозкам, но и даст возможность оперативно перебрасывать суда Каспийской флотилии в Азовское и Черное море.
     
     
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