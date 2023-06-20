Эксперт: У электрического речного флота большие перспективы в России

Политолог Асафов: Электрические речные трамваи ждут не только для развлекательных прогулок, но и для транспортных перевозок

Речные перевозки с применением новых технологий – это очень перспективное направление, которое позволяет расширять логистические и транспортные возможности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Во вторник в столице при участии президента Владимира Путина открылся первый в мире регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта.

«Запуск речного электротранспорта в нынешних условиях – это технологический шаг вперед», – считает Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты (ОП). Он напомнил, что советский речной флот в бывших республиках был уничтожен под давлением лоббизма, связанного с авто- и железнодорожными перевозками. Оставить речной флот предлагалось лишь в виде некоего прогулочного аттракциона.

«Речные перевозки с применением новых технологий – это очень перспективное направление, которое позволяет расширять логистические и транспортные возможности», – пояснил политолог. Асафов особо отметил слова президента России Владимира Путина о необходимости возрождать речной транспорт. «При развитии нашего технологического суверенитета и промышленности речной транспорт обладает массой преимуществ экономического и логистического ряда», – добавил собеседник.

Он добавил также, что люди ждали появления в Москве электрических речных трамваев. «Как руководитель экспертного совета по социологическим исследованиям Общественной палаты города Москвы, я неоднократно общался с аудиторией на эту тему. Люди ждут эти трамваи не только для прогулочного развлечения, но и в транспортных целях», – подчеркнул Асафов.

Эксперт считает, что у речного флота большие перспективы во многих регионах России, особенно с применением новых технологических достижений, в частности – перехода на электрическую тягу. «У этого транспорта есть свой потребитель, он будет им пользоваться», – уверен член ОП.

Во вторник Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение первого речного электротрамвая в столице. Этот проект не имеет аналогов в мире.

Глава государства также провел совещание по вопросам развития речного судоходства. Президент предложил расширить программу выпуска отечественных речных судов и поставил задачу развития водного пассажирского транспорта для перевозок не только между регионами, но и между соседними населенными пунктами страны и внутри городов.

Кроме того, Путин заявил, что реконструкцию канала имени Москвы необходимо начать не позднее 2025 года. По его словам, канал обеспечивает судоходство и водоснабжение в Центральной России и уже нуждается в модернизации.