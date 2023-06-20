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Эксперт: У электрического речного флота большие перспективы в России
Политолог Асафов: Электрические речные трамваи ждут не только для развлекательных прогулок, но и для транспортных перевозок
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Речные перевозки с применением новых технологий – это очень перспективное направление, которое позволяет расширять логистические и транспортные возможности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Во вторник в столице при участии президента Владимира Путина открылся первый в мире регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта.
«Запуск речного электротранспорта в нынешних условиях – это технологический шаг вперед», – считает Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты (ОП). Он напомнил, что советский речной флот в бывших республиках был уничтожен под давлением лоббизма, связанного с авто- и железнодорожными перевозками. Оставить речной флот предлагалось лишь в виде некоего прогулочного аттракциона.
«Речные перевозки с применением новых технологий – это очень перспективное направление, которое позволяет расширять логистические и транспортные возможности», – пояснил политолог. Асафов особо отметил слова президента России Владимира Путина о необходимости возрождать речной транспорт. «При развитии нашего технологического суверенитета и промышленности речной транспорт обладает массой преимуществ экономического и логистического ряда», – добавил собеседник.
Он добавил также, что люди ждали появления в Москве электрических речных трамваев. «Как руководитель экспертного совета по социологическим исследованиям Общественной палаты города Москвы, я неоднократно общался с аудиторией на эту тему. Люди ждут эти трамваи не только для прогулочного развлечения, но и в транспортных целях», – подчеркнул Асафов.
Эксперт считает, что у речного флота большие перспективы во многих регионах России, особенно с применением новых технологических достижений, в частности – перехода на электрическую тягу. «У этого транспорта есть свой потребитель, он будет им пользоваться», – уверен член ОП.
Во вторник Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение первого речного электротрамвая в столице. Этот проект не имеет аналогов в мире.
Глава государства также провел совещание по вопросам развития речного судоходства. Президент предложил расширить программу выпуска отечественных речных судов и поставил задачу развития водного пассажирского транспорта для перевозок не только между регионами, но и между соседними населенными пунктами страны и внутри городов.
Кроме того, Путин заявил, что реконструкцию канала имени Москвы необходимо начать не позднее 2025 года. По его словам, канал обеспечивает судоходство и водоснабжение в Центральной России и уже нуждается в модернизации.
Российский Т-90М «Прорыв» провел бой против трех украинских танков
Российский Т-90М «Прорыв» провел бой против трех танков ВСУ в ходе штурма опорного пункта на Краснолиманском направлении
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Экипаж танка Т-90М «Прорыв» под командованием старшего лейтенанта Центрального военного округа с позывным Жених успешно противостоял трем танкам ВСУ в ходе штурма опорного пункта врага на Краснолиманском направлении, за проявленное мужество и героизм офицера наградили орденом Мужества, сообщили в Минобороны.
В военном ведомстве сообщили, что танк под командованием старшего лейтенанта не раз уничтожал опорные пункты, выполняя обходной маневр. В одном из боев экипаж танка одновременно противостоял трем танкам ВСУ, при этом Жених получил ранение, но продолжил сражаться. В результате танкистам удалось взять в плен брошенных командирами на поле боя украинских военных.
«За проявленное мужество и героизм командир взвода был награжден орденом Мужества», – сообщили РИА «Новости» в оборонном ведомстве.
Сам Жених рассказал, что его подразделение специализируется на наступательных действиях, но попал он в него не сразу, сначала ему дали время оценить ситуацию на фронте. «Началась спецоперация, мы все рвались, все выпускники, … не зря нас учили. Мы видели, кого именно защищали, – бабушек, детей, поэтому страха не было», – рассказал старший лейтенант.
Жених также рассказал, что перед боем с тремя танками его командир был ранен и получил команду эвакуироваться. «Я дал ему команду на эвакуацию, остался один. И на нас выкатилось три танка, один против трех. Мы оставались там, пока наши подразделения не зашли, не захватили укрепрайон. Один танк подбили, два уехали», – рассказал о бое военный, добавив, что всего на счету его танкового взвода пять уничтоженных украинских танков.
Ранее российское разведывательное подразделение зафиксировало на видео уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО на Авдеевском направлении в постоянно обстреливаемой зоне.
После удара по складам ВСУ в Запорожье началась детонация боеприпасов
Рогов: В контролируемом Киевом Запорожье после российского удара началась детонация боеприпасов
Российские силы в ночь на вторник ударили по местам расположения вооруженных сил Украины, складам с техникой и боеприпасами в контролируемом Киевом Запорожье, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Российские военные в ночь на вторник нанесли не менее семи ударов по объектам, используемым ВСУ в городе Запорожье для ведения войны, местам расположения украинских военных, а также складам техники и боеприпасов.
Как указал Рогов в Telegram, после этого начался долгий пожар и детонация на месте одного из прилетов.
Ранее Рогов сообщил, что активные бои продолжаются на Времевском выступе и в районе города Орехова. ВС РФ применяют артиллерию и ВКС для отражения атак противника. Все больше украинских солдат начинают сдаваться в плен.
Один из членов экипажа пропавшего у «Титаника» батискафа вышел на связь
Находящийся в пропавшем у «Титаника» батискафе ирландский исследователь Голден вышел на связь
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Один из членов экипажа батискафа, пропавшего во время экспедиции к обломкам «Титаника», ирландский исследователь Рори Голден вышел на связь в Facebook (признана в РФ экстремистской), пишет ирландская газета Irish Sun.
Голден сообщил, что он в порядке, и попросил не гадать, кто еще находится на борту батискафа, поскольку это «очень нетактично». Исследователь также сообщил, что его возможности по выходу в интернет ограничены, поскольку команда подводного аппарата сейчас сосредоточена на ожидании спасателей, передает РИА «Новости».
По данным Irish Sun, Голден был первым из ирландских дайверов, который спустился к обломкам «Титаника» в 2000 году.
Поиски батискафа, пропавшего во время экспедиции к обломкам «Титаника», проходят в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США. Соединенные Штаты и Канада отправили самолеты для обнаружения подводного аппарата.
В береговой охране сообщили, что в батискафе находятся пять человек. В их числе может быть британский миллиардер Хэмиш Хардинг. Запаса кислорода в батискафе хватит на 72 часа.
Шойгу предостерег Киев от ударов ракетами HIMARS и Storm Shadow по Крыму
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Руководство вооруженных сил Украины (ВСУ) намерено ударить по территории России, в том числе по Крыму, ракетами HIMARS и Storm Shadow, заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.
Министр подчеркнул, что применение ракет HIMARS и Storm Shadow вне зоны спецоперации повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине и будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт, передает ТАСС.
Говоря о ходе СВО, Шойгу также сообщил, что Киев продолжает попытки атак на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, задействуя элитные соединения, обученные специалистами Североатлантического альянса. Так, с 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки российских позиций, но все они были отражены, и противник не достиг целей.
Днем ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства.
МИД назвал дату завершения зерновой сделки
МИД: Россия считает, что 18 июля станет днем завершения зерновой сделки
Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
При этом он подчеркнул, что Москва не исключает возможности нового раунда консультаций с ООН по зерновой сделке, передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Россия думает над выходом из зерновой сделки, так как большая часть украинского зерна все равно идет в благополучные страны Евросоюза, а не в развивающиеся страны.
Ранее Россия согласилась продлить зерновую сделку до 18 июля.
В ООН признали невозможность выполнить требования Москвы по зерновой сделке
Представители ООН во время консультаций в Женеве признали, что ничего не могут сделать для решения ключевых требований Москвы в рамках зерновой сделки, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
Вершинин напомнил о требованиях России восстановить поставки аммиака на рынок удобрений, снять ограничения на поставки запчастей для техники и переподключить Россельхозбанк к SWIFT, передает РИА «Новости».
Он отметил, что в ООН заявили, что не могут ничего сделать сейчас и в будущем.
Ранее в МИД назвали дату завершения зерновой сделки.
Читателей Die Welt разозлила оскорбившая переселенцев из арабских стран беженка с Украины
Читатели Die Welt осудили украинскую беженку за оскорбление переселенцев из арабских стран
Читателей немецкой газеты Die Welt возмутили комментарии украинки, приехавшей в Германию после начала спецоперации на Украине и отказавшейся сравнивать себя с мигрантами из арабских государств.
Die Welt опубликовала статью о проблемах, с которыми украинцы сталкиваются при устройстве на работу в Германии. В материале также приводится комментарий женщины по имени Ольга, которая в прошлом году приехала из Киева в Берлин с девятилетним сыном. Она пожаловалась, что украинцы не могут найти высокооплачиваемую работу, а из-за учебы сына в школе женщина может работать лишь три-четыре часа в день по ставке 12 евро.
«Немцы не осознают, что украинцы – не беженцы-арабы. У нас дома была нормальная работа, мы не хотим драить полы за 12 евро в час», – заявила женщина, передает РИА «Новости».
Эти слова возмутили читателей Die Welt. Многие из них заявили, что украинцы и так ведут себя в стране неподобающим образом.
«Вижу, как они паркуются на платных стоянках и подтасовывают время прибытия и убытия, чтобы платить меньше или вообще не платить… Но это заявление – просто верх наглости. Как понимать слова о «беженцах-арабах»? Почему украинцы должны обладать большей ценностью, чем арабы из бедных стран? Это расизм!» – возмутился Marc Mu.
«Почему вы считаете, что украинцы для нас лучше тех, кто приехал из арабской страны? Для меня важно, не откуда вы приехали, а как себя ведете!» – указал Double A. Он напомнил, что Германия обеспечила украинцам безопасность, но вместо благодарности получила претензии.
Комментатор Rudiger A. рассказала о своей знакомой украинке, которая после года жизни в Германии так и не выучила немецкий язык, английский она также не знает, а в Германии «прекрасно живет на пособие по безработице».
«Если кто-то не платит тут налоги, то он с удовольствием будет получать пособие по безработице, и работать ему не имеет смысла», – добавил Peter D.
По данным немецких властей, число получивших убежище в Германии украинцев составляет более 1 млн человек.
Министр обороны Украины назвал русский язык «трофейным»
Министр обороны Украины Резников назвал русский язык «трофейным»
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Министр обороны Украины Алексей Резников признался, что общается с иностранными союзниками по-русски, когда им сложно изъясняться на английском, и предложил считать русский язык «трофейным».
Резников дал интервью телеканалу «Настоящее время» (организация, выполняющая функции иностранного агента в России) на русском языке, объяснив, что его коллеги из других государств, «которым сложно на английском», предлагают перейти на «язык агрессора». Сам украинский министр, по его словам, предлагает называть русский «трофейным» и соглашается на переговоры на русском, передает РИА «Новости».
Последние годы киевский режим активно борется с русским языком. Так, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял недавно, что русский язык «должен быть искоренен» в стране. Он также призывал «зачистить» «недобитков», которые говорят по-русски.
Москва неоднократно подчеркивала, что Евросоюз потакает националистической политике киевских властей, а следовательно, несет ответственность за продолжающееся на Украине масштабное и агрессивное ущемление прав и свобод русскоязычного населения.
«Солнцепеки» уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Минобороны: Расчеты «Солнцепеков» уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
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Расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» уничтожили под Красным Лиманом опорный пункт ВСУ, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
Савчук сообщил, что экипажи систем «Солнцепек» подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр» применили термобарические снаряды и уничтожили опорный пункт противника, передает ТАСС.
Он сообщил также, что подразделения ВСУ при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад пытались атаковать российские позиции в районах населенных пунктов Торское и Серебрянского лесничества. Вертолеты Ка-52 и Ми-35 при поддержке артиллерии группировки войск «Центр» нанесли удары, в результате которых ВСУ понесли значительные потери, указал Савчук.
На прошлой неделе Вооруженные силы России при помощи тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» отразили наступление украинских войск в районе Новодонецкого в Волновахском районе ДНР.
Маск поддержал статью о провале наступления ВСУ
Маск поддержал мнение инвестора Сакса о провале наступления ВСУ и роли Запада на Украине
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Американский предприниматель Илон Маск поддержал мнение бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса, который высказался о провале украинского контрнаступления.
В статье Сакса, размещенной в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), констатируется, что украинское контрнаступление «не достигает ни одной из первоначально заявленных целей», передает РИА «Новости».
Сакс отметил также, что на переговорах в Стамбуле между Россией и Украиной могли быть достигнуты договоренности, украинский конфликт мог завершиться, однако этого не произошло.
Автор публикации сравнил происходящее на Украине с Афганистаном, когда американцев «в течение двух десятилетий уверяли», что США одерживают там победу. Похоже, Вашингтон приближается к аналогичному финалу и на Украине, резюмировал Сакс, задавшись вопросом, как долго президент Джо Байден будет в состоянии поддерживать свою «прокси-войну», которую легко можно было бы избежать.
В комментарии под публикацией Сакса Илон Маск написал: «Хорошо сказано».
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ключ к решению украинского конфликта находится у Запада, который должен прекратить поставки вооружений и техники Киеву.
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Ветеран ЦРУ посоветовал Западу не ждать, пока российские войска «дойдут до Польши»
Ветеран ЦРУ Макговерн посоветовал начать переговоры и не ждать, пока российские войска «дойдут до Польши»
Администрация американского президента Джо Байдена зря не позволяет Киеву приступить к мирным переговорам с Россией, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что сейчас власти США не хотят переговоров, однако их мнение может измениться «через две-три недели», когда «русские будут на том берегу Днепра», передает РИА «Новости».
Тогда, съязвил ветеран американской спецслужбы, «[президент России Владимир] Путин спросит: «Как вам эффект? А сейчас момент для переговоров лучше? Или нам до Польши дойти?».
Как отмечал ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, ассигнования на вооружения для Киева свидетельствуют, что США не собираются искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.
Первый российский военный получил 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard
Российский военнослужащий Андрей Кравцов получил 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard
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Сенатор Александр Карелин вручил российскому военнослужащему Андрею Кравцову сертификат на 1 млн рублей за уничтожение в ходе спецоперации немецкого танка Leopard, сообщает Минобороны России.
«Российскому военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему в ходе боя танк Leopard, вручена денежная премия в размере 1 млн рублей», – сообщило Минобороны в Telegram, уточнив, что премия учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири».
Сертификат Кравцову, который находится в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. Вишневского, передал сенатор от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.
«Эти замечательные доплаты для тех, кто наносит ощутимый урон противнику, плюсом к тому, что делает государство. Именно плюсом. Ни в коей мере не взамен. У нас договоренности. Мы в координации с министерством обороны делаем это по согласованным представлениям», – отметил Карелин.
В Минобороны также подчеркнули, что данные выплаты военнослужащим являются дополнительными к выплачиваемым оборонным ведомством за личное уничтожение или захват военной техники противника.
На прошлой неделе звезды российского шоу-бизнеса массово поддержали идею премировать бойцов за уничтожение переданных Украине танков Leopard. Певцы Николай Басков и Григорий Лепс заявили, что готовы платить по 1 млн рублей за них. После этого Минобороны огласило выплаты за уничтожение украинской военной техники.
Союз предпринимателей «Забота Сибири» объединил всех, кто вышел с инициативой создать из личных средств фонд для дополнительного поощрения военнослужащих, участвующих в СВО, за уничтожение тяжелой военной техники противника западного производства.
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Названа возможная причина пропажи батискафа у «Титаника»
Контр-адмирал Пэрри: Пропавший батискаф OceanGate мог застрять в обломках «Титаника»
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Батискаф компании OceanGate Expedition, пропавший в районе крушения «Титаника», мог столкнуться с «катастрофической аварией», предположил британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри.
Пэрри заявил газете Mirror, что расчеты по запасу кислорода на борту судна вызывают «большое беспокойство», он назвал ситуацию «очень тревожной». Оптимистичным вариантом эксперт считает потерю связи батискафа с поверхностью, при этом само судно остается исправным.
Вместе с тем, Пэрри не исключает, что на глубине мог произойти несчастный случай. Британский контр-адмирал полагает, что батискаф мог застрять в обломках «Титаника», что могло привести к «катастрофической аварии», передает РИА «Новости».
В свою очередь бывший капитан аварийно-спасательного корабля Шон Тортора заявил, что батискаф вряд ли смогут найти «вовремя». Он напомнил, что кислорода на аппарате хватит только до 8.00 мск четверга. Спасение на глубине Тортора считает маловероятным.
Напомним, компания OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего подводного аппарата, предназначенного для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера «Титаник». На борту, как сообщалось, находятся пять человек, включая британского миллиардера Хэмиша Хардинга.
Российская разведгруппа показала уничтоженную бронетехнику ВСУ
Российская разведгруппа показала уничтоженную на Авдеевском направлении бронетехнику ВСУ
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Российское разведывательное подразделение зафиксировало на видео уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО на Авдеевском направлении, в постоянно обстреливаемой зоне, сообщил офицер группировки ВС РФ «Юг» с позывным «Хохол».
Военный рассказал РИА «Новости», что на видео показана бронированная натовская военная техника, поставляемая ВСУ. Она была подбита российскими бронебойщиками и подорвана на российских минных заграждениях, пояснил он.
В частности, на кадры попала американская боевая машина пехоты M2 Bradley, а также несколько подбитых бронетранспортеров производства других стран НАТО.
Все бронированные иномарки, как рассказал военнослужащий, уничтожены российскими силами с начала лета, в период отражения украинского «контрнаступа».
Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что первые трофейные танки Leopard, поставленные вооруженным силам Украины странами Запада, доставлены в российский тыл.
Военный эксперт рассказал о ключевых боях за Белогоровку в ЛНР
Военный аналитик Онуфриенко: Для ВС РФ важно взять Белогоровку, чтобы открыть путь на Северск
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В ЛНР противник несет колоссальные потери. Российские войска постепенно продвигаются вперед, вытесняя ВСУ из стратегически важных районов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ситуацию на Луганском направлении.
«В настоящий момент наши войска постепенно продвигаются к Купянску. Важной точкой должна стать Синьковка, занятие которой существенно облегчит дальнейший выход к городу. Имеются небольшие успехи в районе Двуречья. Мы шаг за шагом выдавливаем противника, создавая плацдарм на правом берегу Оскола», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Южнее, недалеко от Серебрянского лесничества, также идут бои. ВС РФ пытаются занять участок напротив Григоровки и Белогоровки. Для выполнения данной задачи осуществляется продвижение в районе Тернов. Остается несколько километров, но пройти их будет непросто – противник осознает важность этих земель для контрнаступления», – отмечает эксперт.
«Наши военные наносят удары вглубь территории ВСУ – поражаются склады и базы. Известно, что противник несет колоссальный ущерб. Думаю, западным странам будет очень непросто восполнять потерянные Украиной вооружения», – подчеркивает Онуфриенко.
«На район Красного Лимана, что называется, опустился «туман войны», и пока обстановка не до конца ясна. Однако известно, что наши войска плавно движутся вперед. Основные бои в ЛНР ведутся за Белогоровку. Это село имеет ключевое значение для дальнейшего занятия Северска. В настоящий момент артиллерия наносит удары по местному гарнизону. Очень важно выйти к берегу Северского Донца, что позволит разрушить оборону ВСУ на данном участке фронта», – резюмирует Онуфриенко.
Ранее на Купянском направлении в районе населенного пункта Тимковка ВС РФ удалось пресечь деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом в Telegram-канале сообщает Министерство обороны. Общие потери за сутки составили до 45 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.
На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Кузьмино, Макеевка Луганской народной республики, а также в Серебрянском лесничестве.
На данном участке фронта подразделения ВСУ малыми группами пытаются зайти во фланги ВС РФ с целью прорвать линию обороны. Об этом изданию ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в районе Невского, Макеевки, Терны и Серебрянского лесничества отмечаются единообразные действия ВСУ.
Противник пытается отвлечь наши подразделения на основных направлениях удара, зайти малыми группами во фланги и отсечь часть российских войск. Офицер отметил, что такая тактика рассчитана не на продвижение вперед, а на нанесение максимального ущерба ВС РФ.
Кроме того, украинские военнослужащие на Купянском направлении приступили к дистанционному минированию для сдерживания российских солдат. Об этом Морочко рассказал изданию РИА «Новости». По его словам, противник использует немецкие мины АТ2. Отмечается, что заграждения выявлены в том числе и в окрестностях населенных пунктов, где проживают мирные граждане.