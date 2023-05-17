Стратегический транспортный коридор решит две важнейшие задачи России

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17 мая, среда  |  Последнее обновление — 21:41  |  vz.ru
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Кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией

Россия открыла Грузию для туристов Пивов/РИА Новости
Первые прямые авиабилеты в Тбилиси уже появились в продаже. Это дает надежду на восстановление туристического потока из России в Грузию. Четыре года назад грузинское направление для отдыха сильно выстрелило среди россиян, были достигнуты рекордные результаты. Получится ли у Грузии вернуть былую славу и доходы?  Подробности...
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Что стоит за фантазиями Зеленского о захвате российских городов

Зеленский хотел «захватить» приграничные российские города Yves Herman/AP/ТАСС
Зеленский в частном порядке обсуждал планы захвата российских приграничных городов, а также хотел подорвать нефтепровод «Дружба», пишет американская пресса. Сам же президент Украины приехал в Берлин и пожаловался на отсутствие технической возможности реализовать эти идеи. Что на самом деле скрывается за сообщениями о намерении Киева атаковать регионы России? Подробности...
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Как американская ПВО проиграла дуэль с «Кинжалом» в Киеве

«Кинжал» поражает на Украине только самые приоритетные цели Алексей Куденко/РИА Новости
В ходе массированного ракетного удара по Киеву был уничтожен ЗРК Patriot. По мнению экспертов, это нанесло серьезный ущерб создаваемой странами НАТО системе ПВО на Украине. Данный ЗРК считается одной из самых совершенных в мире систем ПВО с мощными РЛС и элементами управления. Как российской ракете «Кинжал» удалось победить в этой дуэли?  Подробности...
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Главу Минобороны Польши накрыло обломками «российской ракеты»

Как утверждается, так выглядит место падения ракеты в польском лесу REUTERS/Kacper Pempel
«Дело очень серьезное, потому что в течение пяти месяцев в польском лесу лежала ракета, способная нести ядерный боезаряд». Такими словами польская оппозиция описывает суть крупного политического скандала, разразившегося в стране. О какой именно ракете идет речь и почему ее обломки в итоге угрожают похоронить политическую карьеру главы польского Минобороны? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Не надо делать из маргиналов мучеников

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Уголовное преследование за русофобию придает маргинальным мнениям значение, которого они не заслуживают. Лучше оставить их маргинальными. А для начала проследить за тем, чтобы русофобия не получала государственного финансирования, не проникала в образовательные и культурные учреждения. Подробности...
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Есть ли перспективы у единой валюты БРИКС

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Китай, на который приходится почти половина объединенного ВВП БРИКС, может настаивать на использовании юаня как главной расчетной единицы БРИКС. Но в таком случае для остальных участников объединения одна зависимость – долларовая – меняется на другую – юаневую, что противоречит исходной цели. Подробности...

Главное, чтобы в Турции не разразилась гражданская война

Игорь Виттель
Игорь Виттель, журналист
В России традиционно принято считать, что Эрдоган нам друг, и, следовательно, хорошо бы, чтобы именно он победил на выборах. Никакой дружбы в человеческом ее понимании между странами быть не может. А прагматические отношения при правильных дипломатических усилиях мы достигнем с любым турецким правительством. Подробности...
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Боррель угрожает Китаю

НАТО меняет генсека

Выборы в Турции: устоит ли Эрдоган?

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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
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    Стратегический транспортный коридор решит две важнейшие задачи России

    Вице-премьер Александр Новак: Строительство последнего участка МТК «Север – Юг» начнется в 2024 году
    Подписание российско-иранского соглашения о сотрудничестве по созданию в Иране железной дороги
    		  
    17 мая 2023, 21:41
    Фото: Алексей Большов/ТАСС
    Текст: Дмитрий Скворцов

    Иран и Россия подписали важнейшее соглашение – по достройке железнодорожного участка, который должен обеспечить полное функционирование транспортного коридора «Север – Юг». О масштабе события говорит участие в нем президентов двух стран. Данный железнодорожный отрезок имеет для России колоссальное значение с геополитической и с экономической точек зрения.

    Уже в следующем, 2024-м году Россия и Иран могут начать строительство последнего железнодорожного участка транспортного маршрута «Север – Юг». Об этом заявил вице-премьер Александр Новак по итогам церемонии подписания соответствующего межправительственного соглашения.

    Участок железной дороги Решт – Астара длиной в 162 км должен соединить железнодорожную сеть Ирана с азербайджанской и российской сетями железных дорог. Это даст возможность прямого грузового железнодорожного сообщения от Петербурга (и побережья Балтийского моря) до побережья Персидского залива и Индийского океана.

    «Это большое событие для региона, для всей мировой транспортной инфраструктуры, для наших стран», –  сказал участвовавший в церемонии по видеосвязи президент России Владимир Путин. Расширение пропускной способности транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» имеет важнейшее значение. Санкции ЕС против России практически заблокировали экспорт страны в западном направлении. Морской экспорт через балтийские порты тоже сталкивается с проблемами. Поэтому прямой выход в Индийский океан (особенно с учетом переориентации российской внешней торговли на восток) становится для России принципиально важным.

    Официально коридор был запущен еще двадцать лет назад,  в мае 2002 года. Однако фактически до настоящего момента полноценным образом он не работает.

    Все дело в том, что у коридора имеется узкое место. Между Россией и Ираном нет прямого железнодорожного сообщения. Грузы перегружают на суда и через Каспийское море переправляют в иранские порты, откуда железной дорогой контейнеры следуют на юг.

    Иранские порты на Каспийском море не связаны с железнодорожной сетью страны, а имеющиеся вблизи портов железнодорожные ветки являются однопутными, неэлектрифицированными и с большими уклонами. Это существенно ограничивает провозную способность транспортной инфраструктуры Ирана, повышает стоимость транспортировки и увеличивает время доставки грузов.

    А ведь коридор «Север-Юг» конкурирует с традиционным морским маршрутом вокруг Европы, через Средиземное море и Суэцкий канал, а затем вокруг Аравийского полуострова. И эту конкуренцию он пока проигрывает — потому что перегрузка контейнеров увеличивает время пути. А стоимость железнодорожных перевозок всегда выше, чем перевозок по морю.

    Региональные противоречия

    После Второй Карабахской войны Азербайджан (в обмен на обещание сохранить свободный транспортный коридор между Арменией и Карабахом) добился права на организацию Зангезурского сухопутного транспортного коридора. Это – путь между собственно Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой – азербайджанским эксклавом, отделенным землями Сюникской области Республики Армения. Для Азербайджана Зангезурский коридор важен и связью между двумя частями государства, и открытием прямого сообщения с Турцией (которая имеет общую границу с Нахичеваньской автономной республикой).

    Кстати, заинтересованность России в коридоре «Север-Юг» и одновременно союзные отношения с Арменией делает Россию идеальным посредником в этом клубке противоречий. Но у России на этом пути есть и партнеры, и даже соперники.

    16 декабря 2021 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заявили о достижении договоренности о строительстве железной дороги Ерасх – Джульфа – Ордубад – Мегри – Горадиз от пограничного армянского города Ерасх через всю территорию Нихичевани, а затем по армянской территории до расположенного в Азербайджане Горадиза. Маршрут органично подключается к существующим железнодорожным магистралям Азербайджана и Турции.

    Продлению на юг меридианального железнодорожного пути Самур–Баку–Астара создание Зангезурского коридора помешать не должно было. Но это с российской точки зрения. Западные кураторы Турции и Азейрбаджана пытались с помощью широтного коридора отсечь Россию от Ирана.

    Политическое сближение Азербайджана с Турцией и Израилем рассматривается в Тегеране как враждебное Ирану (Израиль наносил удары по объектам на территории Ирана и проводил диверсионные операции). В ответ Иран поддерживает Армению в ее противостоянии Азербайджану.

    В этом контексте разговоры о возможной экстерриториальности Зангезурского коридора и обеспечении этой экстерриториальности турецкими войсками фактически означают, что Армения будет отрезана от Ирана. Тегеран неоднократно заявлял, что не допустит такого развития событий. В подкрепление своих заявлений он сосредоточил вблизи границы крупную группировку своих вооруженных сил.

    Три маршрута вокруг/через Каспий

    На данный момент коридор «Север-Юг» функционирует в ограниченном масштабе. Перевозка грузов осуществляется по трем маршрутам: транскаспийскому (через порты Астрахань, Оля, Махачкала морем до иранских портов), восточному (железнодорожное сообщение через Казахстан, Узбекистан и Туркмению с выходом на железнодорожную сеть Ирана) и западному (Астрахань – Махачкала – Самур, далее по территории Азербайджана до иранской границы).

    «РЖД Логистика», предоставляя сервис по перевозке контейнерных поездов из России в Индию по восточной ветке сухопутного коридора «Север – Юг» с использованием транспортной инфраструктуры России, Казахстана, Туркменистана, Ирана и Индии, гарантирует доставку грузов за 37 дней. Западная ветка вообще предполагает перевозки лишь автомобильным транспортом по Ирану, поскольку иранская железнодорожная сеть не соединена с железными дорогами Азербайджана.

    Увеличение грузопотока по коридору «Север-Юг» в 2022 году заставило Иран заняться модернизацией своей железнодорожной сети и логистического хозяйства. В результате, по сообщению Al Jazeera, минимальный срок доставки контейнеров из России в Индию (в порт Нхава-Шева на Аравийском море) в июне 2022 года составлял 25 дней.

    Но пропускная способность коридора остается недостаточной. Росту грузооборота мешает недостаток мощностей каспийских портов России и Ирана. Автомобильный грузопоток по маршруту, обходящему Каспий с востока, тоже невысок из-за недостаточно хороших дорог и неразвитости инфраструктуры.

    «Последняя миля»

    Кардинально решить вопрос с повышением пропускной способности всего МТК «Север-Юг» как раз и должно строительство железной дороги от самой южной азербайджанской станции Астара до Решта — конечного пункта идущей вдоль южного побережья Каспия иранской железной дороги.

    Россия выделяет на это строительство кредит в размере 1,5 млрд долларов. Российская часть кредита пойдет так же на электрификацию линии Гармсар-Инче-Бурун длиной 495 километров. После завершения этих работ пропускная способность транспортного коридора увеличится и составит 30 миллионов тонн грузов в год. Срок доставки грузов из Мумбаи в Санкт-Петербург снизится до 10 дней, в то время как маршрут через Суэцкий канал занимает 30-45 суток.

    Геополитическая задача России состоит в том, чтобы Азербайджан стал выгодоприобретателем от увеличения грузооборота по МТК «Север-Юг». Это не заставит Баку отказаться от создания совместно с Турцией Зангезурского коридора, но переведет Азербайджан от навязываемой ему с Запада логики «или-или» (с выбором с кем дружить и против кого) к логике «и-и» и учету интересов всех своих соседей.

    Но самое важное — маршрут «Север-Юг» даст возможность наращивать российский экспорт, несмотря на внешнее противодействие. Экспорт не сможет быть заблокирован недружественными европейскими странами и позволит России беспрепятственно наращивать торговлю со странами Азии и Африки. В частности, осуществлять поставки российского зерна, которым до сих пор чинят на Западе всевозможные препятствия, несмотря на так называемую «Зерновую сделку».
     
     
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