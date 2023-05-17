Путин назвал преимущества строительства железнодорожного участка Решт – Астара

Железнодорожный участок Решт – Астара позволит наладить бесшовное сообщение по маршруту Север – Юг, заявил президент Владимир Путин на церемонии подписания межправительственного соглашения России и Ирана о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок для создания этого участка железной дороги.

Глава российского государства уточнил, что между иранскими городами Рештом и Астарой будет проложена железнодорожная ветка протяженностью 162 километра. Ее ввод в эксплуатацию позволит наладить прямое и бесшовное железнодорожное сообщение по всей протяженности маршрута Север – Юг, приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Также этот железнодорожный участок позволит диверсифицировать глобальные транспортные потоки, а также сократить время и затраты на их доставку.

«Перевозки по новому коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами», – указал Путин.

В качестве примера он привел доставку грузов из Санкт-Петербурга в Мумбаи, которая по новому маршруту займет около 10 суток, по другим маршрутам груз доставлялся за 30-45 суток.

Российский президент на церемонии подписания соглашения, которая прошла в формате видеосвязи, поблагодарил президента Ирана Эбрахима Раиси за личное участие в реализации проекта.

«Это, действительно, большое событие для региона, для всей мировой транспортной инфраструктуры, для наших стран», – указал глава государства.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, какие выгоды принесет России новый транспортный коридор «Север – Юг».