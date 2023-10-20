В НИУ ВШЭ представили концепцию развития «Великого Волжского пути»

«Волга всегда была одной из главных хозяйственных артерий нашей страны: на территории проекта находятся мощные индустриальные центры и 9 из 16 городов-миллионников РФ. Потенциал этой территории огромен, но на сегодняшний день используется не до конца. В нашем проекте предложены решения и инструменты для восстановления речного флота и роста пассажиро- и грузопотоков, увеличения турпотока, оздоровления водоемов и повышения качества городской среды регионов», – отметил директор центра СИТИ, декан Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко

Он подчеркнул, что реализация проекта «Великий Волжский путь» даст мощный синергетический эффект, позволит регионам стать технологическими лидерами, обеспечит рост экономики и социального самочувствия населения, говорится на сайте центра СИТИ.

По заданию рабочей группы Госсовета факультет разработал концепцию проекта для обеспечения комплексного социально-экономического развития территории «Великий Волжский путь». Для проекта предложены акватории Единой глубоководной системы Европейской России от Беломоро-Балтийского канала и Финского залива до выходов в Каспийское и Черное моря; 24 региона проекта выбраны специалистами ФГРР.

Для разработки проекта эксперты факультета провели анализ текущего социально-экономического состояния включенных в программу регионов, собрали и проанализировали 567 предложений от самих субъектов РФ, общественных, государственных и коммерческих организаций. 30 проектов было предложено командой ФГРР. В результате был подготовлен комплексный документ, предлагающий решения и инструменты для развития «Великого Волжского пути» по семи направлениям: транспорт; туризм; инновационное судостроение; создание цифровой среды социально-экономического развития; рыбоводство и рыболовство; организация межрегионального взаимодействия; экология.

Концепция программы «Великий Волжский путь» будет вынесена на рассмотрение и одобрение Президиума Государственного Совета.