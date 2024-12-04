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Путин заявил о крушении планов Запада нанести стратегическое поражение России
Путин: России хотели нанести стратегическое поражение, но эти планы потерпели крах
Президент РФ Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» отметил, что в 2022 году некоторые страны проявили себя как ненадежные партнеры, разрушив производственные и логистические цепочки. России хотели нанести стратегическое поражение, в том числе в экономике, но эти планы потерпели провал.
«Мы часто слышим и в политической сфере, и в военной, и в экономической, что этими странами была поставлена задача нанести России стратегическое поражение, в том числе и на экономическом, и технологическом направлении, кардинально ослабить промышленность, финансы, сферу услуг нашей страны, создать на нашем рынке непреодолимый дефицит товаров, дестабилизировать рынок труда, снизить уровень жизни наших граждан. Очевидно, что эти планы потерпели крах, поражение», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Форум «Россия зовет!» проводится с 2009 года и традиционно становится площадкой для обсуждения макроэкономических трендов и укрепления финансового суверенитета. Мероприятие собирает представителей госструктур, руководителей компаний и инвесторов.