Штеффен Котре из АдГ заявил об ущербе от отказа закупок дешевой энергии в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре выразил мнение, что отказ правительства ФРГ закупать дешевую энергию в России является «выстрелом в ногу», передает ТАСС. Политик подчеркнул, что санкционная политика наносит значительный ущерб населению страны. Он отметил, что многие немцы сейчас осознают последствия такого решения, которые выражаются в росте цен и снижении конкурентоспособности компаний.

Котре также упомянул, что «Светофорная коалиция» (в которую входят СДПГ, «Зеленые» и СвДП) своим отказом от закупок российской нефти ставит под угрозу благосостояние граждан. «Совершенно бессмысленно давать Индии дополнительные деньги за российскую нефть, когда Германия может закупать ее напрямую у России», – заявил он.

В свете последних опросов, проведенных движением против санкций Stoppt die Sanktionen, индекс санкционной усталости в Германии достиг нового максимума – 8,1 пункта из 10. При этом 65% жителей заявили о снижении качества жизни, а 77% отметили ухудшение психологического состояния после введения санкций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек признал, что его страна слишком зависима от российского газа и китайского рынка. Немецкий депутат Бундестага Штеффен Котре подчеркнул возможность и необходимость восстановления «Северных потоков», отметив, что без российского газа немецкая промышленность испытывает серьезные трудности.