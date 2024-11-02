Украину могут застроить западными военными базами даже без ее вступления в ЕС и НАТО. Ее дерусифицируют и превратят в пропагандистский центр по борьбе с Россией. Да еще и мигрантов с Ближнего Востока и из Африки могут туда переселить, чтобы они портили нам жизнь еще больше.3 комментария
Немецкий депутат назвал отказ от российской энергии «выстрелом в ногу»
Штеффен Котре из АдГ заявил об ущербе от отказа закупок дешевой энергии в России
Отказ Германии от закупок российской энергии, по мнению депутата Штеффена Котре, негативно сказывается на кошельках населения и конкурентоспособности немецких компаний.
Депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре выразил мнение, что отказ правительства ФРГ закупать дешевую энергию в России является «выстрелом в ногу», передает ТАСС. Политик подчеркнул, что санкционная политика наносит значительный ущерб населению страны. Он отметил, что многие немцы сейчас осознают последствия такого решения, которые выражаются в росте цен и снижении конкурентоспособности компаний.
Котре также упомянул, что «Светофорная коалиция» (в которую входят СДПГ, «Зеленые» и СвДП) своим отказом от закупок российской нефти ставит под угрозу благосостояние граждан. «Совершенно бессмысленно давать Индии дополнительные деньги за российскую нефть, когда Германия может закупать ее напрямую у России», – заявил он.
В свете последних опросов, проведенных движением против санкций Stoppt die Sanktionen, индекс санкционной усталости в Германии достиг нового максимума – 8,1 пункта из 10. При этом 65% жителей заявили о снижении качества жизни, а 77% отметили ухудшение психологического состояния после введения санкций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек признал, что его страна слишком зависима от российского газа и китайского рынка. Немецкий депутат Бундестага Штеффен Котре подчеркнул возможность и необходимость восстановления «Северных потоков», отметив, что без российского газа немецкая промышленность испытывает серьезные трудности.