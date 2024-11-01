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Вице-канцлер ФРГ назвал российский газ наркотиком для Германии
Хабек признал зависимость Германии от российского газа и китайского рынка
Вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек признал, что его страна слишком зависима от российского газа и китайского рынка.
Как сообщает Газета.Ru, Хабек сравнил такую зависимость с употреблением наркотиков, подчеркнув, что Германия стала полагаться на дешевые энергоресурсы из России и большой рынок Китая, как на допинг.
По словам вице-канцлера, такая «чрезмерная зависимость» серьезно ударила по конкурентоспособности Германии. Он отметил, что стране необходимо обновить свою экономическую политику, чтобы снизить зависимость от китайского рынка. Берлин намерен активно расширять свои инвестиции в другие рынки и направления, чтобы уменьшить влияние этих факторов на экономику.
Это заявление Хабека подчеркивает необходимость диверсификации экономики, чтобы избежать негативных последствий зависимости от отдельных стран. Вице-канцлер также указал на важность разработки стратегий, направленных на укрепление экономической устойчивости Германии в долгосрочной перспективе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Штеффен Котре отметил, что без российского газа немецкая промышленность испытывает серьезные трудности, и подчеркнул необходимость восстановления «Северных потоков». Сообщалось, что в США заявили о скорой «независимости» Европы от российских энергоресурсов.