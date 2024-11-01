Хабек признал зависимость Германии от российского газа и китайского рынка

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает Газета.Ru, Хабек сравнил такую зависимость с употреблением наркотиков, подчеркнув, что Германия стала полагаться на дешевые энергоресурсы из России и большой рынок Китая, как на допинг.

По словам вице-канцлера, такая «чрезмерная зависимость» серьезно ударила по конкурентоспособности Германии. Он отметил, что стране необходимо обновить свою экономическую политику, чтобы снизить зависимость от китайского рынка. Берлин намерен активно расширять свои инвестиции в другие рынки и направления, чтобы уменьшить влияние этих факторов на экономику.

Это заявление Хабека подчеркивает необходимость диверсификации экономики, чтобы избежать негативных последствий зависимости от отдельных стран. Вице-канцлер также указал на важность разработки стратегий, направленных на укрепление экономической устойчивости Германии в долгосрочной перспективе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Штеффен Котре отметил, что без российского газа немецкая промышленность испытывает серьезные трудности, и подчеркнул необходимость восстановления «Северных потоков». Сообщалось, что в США заявили о скорой «независимости» Европы от российских энергоресурсов.