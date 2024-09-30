Штеффен Котре заявил о необходимости восстановления «Северных потоков»

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, восстановление «Северных потоков» возможно и оправдано, передает РИА «Новости». Котре добавил, что без российского газа сильно страдает промышленность Германии. Он выразил уверенность, что восстановительные работы не потребуют значительных инвестиций по сравнению с постройкой нового газопровода.

Котре отметил, что каждый газопровод, доставляющий газ в Германию и Европу, оправдывает вложенные усилия. Он подчеркнул, что отсутствие поставок российского газа является «одним из нескольких гвоздей в гроб» немецкой промышленности. «Нынешняя ситуация, когда цены на газ на бирже выросли вдвое или втрое, приводит к беспрецедентной деиндустриализации», – заявил депутат.

Котре добавил, что Германия может получить дешевый газ только из России, что является важным фактором для стабильности и развития промышленного сектора страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблее ООН потребовал расследования обстоятельств диверсий на газопроводах «Северные потоки» и провокации в Буче. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подрыв газопроводов вряд ли могла совершить «группа частников», и указал на причастность крупных государств. В свою очередь, Служба внешней разведки России сообщила о получении новых данных, подтверждающих причастность англосаксов к этим диверсиям.