Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.0 комментариев
Киев начал принудительную эвакуацию из Малой Токмачки в Запорожской области
Киевские власти начали эвакуацию жителей Малой Токмачки в Запорожской области
Киевские власти объявили о принудительной эвакуации жителей села Малая Токмачка, расположенного в Ореховском направлении Запорожской линии фронта, из-за продвижением российских войск к окраинам населенного пункта, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил о начале принудительной эвакуации из села Малая Токмачка. Он отметил, что эвакуация проводится силами полиции и нацгвардии Украины, передает РИА «Новости».
Рогов сообщил, что российские войска постепенно приближаются к окраинам села, и эвакуация осуществляется не из-за заботы о местных жителях. Он подчеркнул, что местные жители передают российской армии координаты размещения украинских военных, чтобы ускорить освобождение территории от «нацистской оккупации».
Ранее Рогов сообщал о продвижении российских войск в село Белогорье, находящееся юго-восточнее Малой Токмачки. Малая Токмачка расположена вблизи города Орехов, где действует крупный командный и логистический пункт Вооруженных сил Украины.
Ранее в Минобороны сообщили, что на подконтрольной ВСУ части Запорожской области зафиксировали 268 взрывов.
До этого украинские власти объявляли принудительную эвакуацию населения из Великой Новоселки.