Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.4 комментария
Украинские власти объявили принудительную эвакуацию населения из Великой Новоселки
На Украине анонсировали принудительную эвакуацию семей с детьми из Волновахского района
На подконтрольной Киеву территории Волновахского района ДНР объявлена обязательная эвакуация семей с детьми из 16 населенных пунктов, включая Великую Новоселку и Зеленый Кут.
Как передает РИА «Новости», украинские власти приняли решение об обязательной эвакуации детей и их семей из Великоновоселковской поселковой территориальной общины Волновахского района. Данное решение предусматривает принудительный характер эвакуации.
Полный список включает 16 населенных пунктов, таких как Великая Новоселка, Андреевка, Богатырь, Времевка, Зеленый Кут, Золотая Нива, Константинополь, Новый Комар, Новоукраинка, Отрадное, Алексеевка, Петропавловка, Разлив, Славянка, Улаклы, Шевченково.
Дата начала эвакуации и дальнейшие действия по размещению эвакуированных пока не уточняются.
Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что внутренне перемещенные граждане Украины возвращаются на неподконтрольные Киеву территории из-за социально-экономических трудностей на новом месте.
В октябре начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил об обязательной эвакуации из Купянска в связи с ухудшающейся военной ситуацией.