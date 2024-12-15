Снегопады привели к январским сугробам в Москве

Стал известен максимальный снежный покров начала зимы в Московской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Москве зафиксированы январские сугробы, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. Высота снежного покрова в некоторых районах столицы достигла 26 сантиметров. Всего за прошедшие сутки в Москве выпало 5 миллиметров осадков, что составляет 10% от месячной нормы.

По словам Тишковца, январские сугробы отмечены на шести метеостанциях региона. На базовой метеостанции ВДНХ высота сугробов составляет 19 сантиметров, на Балчуге – 16 сантиметров, в МГУ – 18 сантиметров, в Тушино – 26 сантиметров. В Подмосковье самые высокие сугробы зафиксированы в Волоколамске и Клину – 29 сантиметров, Дмитрове – 27 сантиметров.

Синоптик также отметил, что наименьший снежный покров наблюдается на юге и востоке Московской области. Ожидается, что в течение следующих 36 часов снегопады продолжатся, что приведет к увеличению снежного покрова еще на 2-5 сантиметров. На данный момент 99% территории России покрыто снегом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, снежный покров в Москве за сутки достиг 13 см, что стало рекордом для декабря. Роскосмос показал снимок циклона над Москвой, который стал причиной обильных снегопадов в регионе. Снег покрыл почти всю территорию России, за исключением некоторых южных регионов.