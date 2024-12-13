Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?0 комментариев
WSJ: Падение режима Асада повысило значимость Украины для России
WSJ: Падение режима Асада увеличило важность украинского вопроса для России
Крах режима Башара Асада в Сирии усилил внимание России к украинскому конфликту, что может сказаться на переговорах с США, пишет издание The Wall Street Journal (WSJ).
Это событие негативно повлияло на статус России как геополитического игрока, вызывая вопросы о будущем роли Москвы в мировых делах, пишет издание. Эксперты считают, что в условиях потери Асада Москва будет уделять больше внимания Украине, передает Lenta.ru.
Старший аналитик по России в International Crisis Group Олег Игнатов отметил, что «если случай с Сирией что-то значит, то он только увеличивает важность Украины для президента России Владимира Путина».
Издание также подчеркивает, что ситуация в Сирии может отразиться на возможных переговорах по Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом. Некоторые аналитики полагают, что Москва усилит давление на Украину, чтобы продемонстрировать свою решимость и способность защищать свои интересы в регионе.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что произошедшее в Сирии потрясло не только Россию, но и весь мир.
Газета ВЗГЛЯД подробно подробно анализировала, насколько серьезно затронуты российские интересы в Сирии, какие наибольшие риски и вызовы стоят перед Россией и как это может повлиять на проведение специальной военной операции на Украине.