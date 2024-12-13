WSJ: Падение режима Асада повысило значимость Украины для России

WSJ: Падение режима Асада увеличило важность украинского вопроса для России

Tекст: Елизавета Шишкова

Это событие негативно повлияло на статус России как геополитического игрока, вызывая вопросы о будущем роли Москвы в мировых делах, пишет издание. Эксперты считают, что в условиях потери Асада Москва будет уделять больше внимания Украине, передает Lenta.ru.

Старший аналитик по России в International Crisis Group Олег Игнатов отметил, что «если случай с Сирией что-то значит, то он только увеличивает важность Украины для президента России Владимира Путина».

Издание также подчеркивает, что ситуация в Сирии может отразиться на возможных переговорах по Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом. Некоторые аналитики полагают, что Москва усилит давление на Украину, чтобы продемонстрировать свою решимость и способность защищать свои интересы в регионе.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что произошедшее в Сирии потрясло не только Россию, но и весь мир.

Газета ВЗГЛЯД подробно подробно анализировала, насколько серьезно затронуты российские интересы в Сирии, какие наибольшие риски и вызовы стоят перед Россией и как это может повлиять на проведение специальной военной операции на Украине.