Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.38 комментариев
Избранный президент Грузии призвал ЕС к взаимному уважению
Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили подтвердил стремление страны в Евросоюз, отметив при этом неоднократные оскорбления в адрес Тбилиси со стороны евробюрократии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы планируем стать частью Евросоюза, это четкий и долгосрочный процесс, – сказал он телекомпании «Имеди» в первом после избрания интервью. – Несмотря на неоднократные оскорбительные или даже унизительные резолюции или действия по отношению к нам».
«Мы открыты к дискуссиям, но в то же время у нас есть свои национальные интересы», – подчеркнул избранный президент.
«Процесс интеграции должен быть здоровым, основанным на взаимном уважении, без двойных стандартов, – сказал Михаил Кавелашвили. – Мы ищем точки соприкосновения».
Он также заявил, что «готов к дискуссиям с имеющими противоположные правительству точки зрения для завершения внутриполитической поляризации».
«Политическая среда в Грузии нуждается в оздоровлении, без выполнения заказов извне»,- отметил он.
По его словам, Грузия ожидает улучшения ситуации по отношению к ней после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа и завершении военных действий на Украине.