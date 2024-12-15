Избранный президент Грузии призвал ЕС к взаимному уважению

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Мы планируем стать частью Евросоюза, это четкий и долгосрочный процесс, – сказал он телекомпании «Имеди» в первом после избрания интервью. – Несмотря на неоднократные оскорбительные или даже унизительные резолюции или действия по отношению к нам».

«Мы открыты к дискуссиям, но в то же время у нас есть свои национальные интересы», – подчеркнул избранный президент.

«Процесс интеграции должен быть здоровым, основанным на взаимном уважении, без двойных стандартов, – сказал Михаил Кавелашвили. – Мы ищем точки соприкосновения».

Он также заявил, что «готов к дискуссиям с имеющими противоположные правительству точки зрения для завершения внутриполитической поляризации».

«Политическая среда в Грузии нуждается в оздоровлении, без выполнения заказов извне»,- отметил он.

По его словам, Грузия ожидает улучшения ситуации по отношению к ней после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа и завершении военных действий на Украине.