Социал-демократы Германии включили отказ от поставок ракет Taurus в программу

Tекст: Ольга Иванова

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), представленная канцлером Олафом Шольцем, намерена включить в свою предвыборную программу отказ от поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, сообщает ТАСС. Этот шаг будет прописан в программе партии к федеральным выборам. Решение обусловлено стремлением избежать вовлечения Германии и НАТО в текущий конфликт.

СДПГ, несмотря на поддержку Украины в целом, считает, что поставки вооружения, в частности ракет Taurus, могут привести к тому, что Германия станет непосредственным участником конфликта. В проекте программы партии подчеркивается, что поддержка Украины не должна идти в ущерб безопасности самой Германии. В связи с этим, социал-демократы выступают за продолжение курса, выбранного канцлером Олафом Шольцем, который ранее отказался от поставок этих ракет из запасов Бундесвера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц за два дня до дебатов в Бундестаге подтвердил свое несогласие с передачей ракет Taurus Украине и использованием их для ударов по российской территории, несмотря на давление со стороны оппозиции.До этого сообщалось, что канцлер ФРГ Шольц

исключил передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.