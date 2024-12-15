Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.38 комментариев
Стало известно о планах СДПГ исключить поставки ракет Taurus Киеву
Социал-демократы Германии включили отказ от поставок ракет Taurus в программу
Социал-демократическая партия Германии намерена прописать в предвыборной программе отказ от поставок Украине ракет Taurus, поддерживая решение канцлера Олафа Шольца.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), представленная канцлером Олафом Шольцем, намерена включить в свою предвыборную программу отказ от поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, сообщает ТАСС. Этот шаг будет прописан в программе партии к федеральным выборам. Решение обусловлено стремлением избежать вовлечения Германии и НАТО в текущий конфликт.
СДПГ, несмотря на поддержку Украины в целом, считает, что поставки вооружения, в частности ракет Taurus, могут привести к тому, что Германия станет непосредственным участником конфликта. В проекте программы партии подчеркивается, что поддержка Украины не должна идти в ущерб безопасности самой Германии. В связи с этим, социал-демократы выступают за продолжение курса, выбранного канцлером Олафом Шольцем, который ранее отказался от поставок этих ракет из запасов Бундесвера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц за два дня до дебатов в Бундестаге подтвердил свое несогласие с передачей ракет Taurus Украине и использованием их для ударов по российской территории, несмотря на давление со стороны оппозиции.До этого сообщалось, что канцлер ФРГ Шольц
исключил передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.