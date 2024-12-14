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Шольц вновь отказался поставлять Украине дальнобойное оружие
Канцлер ФРГ Шольц исключил передачу Украине дальнобойных ракет Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о нежелании поставлять Украине дальнобойное оружие, включая ракеты Taurus, из-за риска эскалации конфликта.
Олаф Шольц, канцлер Германии, вновь выступил против поставок Украине дальнобойного оружия, передает ТАСС.
На встрече с представителями Социал-демократической партии Германии в Потсдаме он заявил: «Было бы неправильно говорить: мы хотим, чтобы война велась таким образом, чтобы поставляемое нами оружие попадало глубоко в тыл».
Шольц подчеркнул, что намерен добиваться мирного решения конфликта на Украине. Он отметил, что дальнейшая помощь не должна ущемлять социальные инвестиции в Германии, такие как дороги и пенсии. Канцлер также акцентировал внимание на предстоящих выборах и важности принятия решения, которое позволит одновременно обеспечивать безопасность Германии и финансировать социальные программы.
Шольц неоднократно отвергал возможность передачи Киеву ракет Taurus с дальностью полета около 500 км, подчеркивая риск эскалации конфликта. В отличие от него, Фридрих Мерц, кандидат от оппозиционного блока ХДС/ХСС, поддерживает поставки дальнобойных систем вооружения Украине.
Канцлер направил запрос в Бундестаг о вотуме доверия, чтобы расчистить путь для досрочных выборов, запланированных на 23 февраля 2025 года. Дебаты по вопросу доверия пройдут 16 декабря.