Канцлер ФРГ Шольц вновь отверг поставки ракет Taurus Украине и удары по РФ

Tекст: Максим Попов

Сообщается, что канцлер Германии Олаф Шольц повторно выступил против поставок немецких ракет Taurus Украине, а также против нанесения ударов с помощью немецкого оружия вглубь российской территории. Такое заявление он сделал на фоне приближающихся дебатов в Бундестаге по вопросу вотума доверия правительству, передает ТАСС.

Шольц отверг позицию консервативного кандидата от ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который настаивает на передаче Украине ракет и снятии ограничений на их использование. Канцлер подчеркнул, что Германия не даст разрешения на использование дальнобойного оружия для атак на территорию РФ, отметив, что его позиция остается неизменной.

Киев давно требует от Берлина ракеты Taurus, которые являются аналогом британских Storm Shadow, уже поставленных Украине. Однако, дальность германо-шведских ракет Taurus составляет около 500 км, что больше, чем у британских аналогов. Шольц неоднократно заявлял, что передача таких систем вооружения может привести к серьезной эскалации, особенно после решения США поддержать удары с территории Украины вглубь РФ с использованием ракет ATACMS.

До этого сообщалось, что канцлер ФРГ Шольц исключил передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.