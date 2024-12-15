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Экономику Германии принесли в жертву досрочным выборам
Упадок экономики ФРГ должен был стать главным вопросом парламентских выборов в Германии. Однако системные партии страны до сих пор не могут сформулировать планы борьбы с нарастающим кризисом и предпочитают фокусировать внимание избирателей на украинском конфликте. Почему немецких политиков проблемы украинцев заботят больше, чем сложности немцев?
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась загнана в угол. В интервью изданию Bild он подчеркнул, что Германия остается «экспортной» страной, которая нуждается в открытых рынках. Между тем США и КНР постепенно водят протекционистские меры, что мешает развитию германской промышленности.
Хабек добавил, что китайские электромобили представляют угрозу для немецких автопроизводителей, а отсутствие инвестиций в инфраструктуру и квалифицированных работников привело к негативным последствиям. При этом он выразил неудовлетворенность действующими налоговыми условиями.
Напомним, экономическая стагнация в Германии продолжается уже пять лет, а согласно прогнозу Института экономики ФРГ, в этом году ВВП страны сократится на 0,1% с учетом инфляции. Исследование компании YouGov показало, что подавляющее большинство немцев недовольны текущим положением дел, называя его «плохим». При этом улучшений ожидает лишь малый процент населения.
Экономические проблемы ФРГ значительно усугубились в 2022 году, когда страна практически полностью отказалась от закупки российских энергоресурсов. Данное решение привело к тому, что уже в 2023 стоимость электричества в Германии стала одной из самых высоких не только в Европе, но и во всем мире (девятая позиция в рейтинге), сообщал ресурс Verivox.
Подобное положение дел привело к заметному удорожанию производства внутри страны. По данным DeStatis, в период с 2022 по 2023 объем новых промышленных заказов в ФРГ снизился на 10,5%. Данная тенденция продолжается и сегодня. Все больше проявляется падение показателей экспорта и общих трат граждан.
На этом фоне наблюдается и тяжелое положение «гигантов» немецкой экономики. Так, один из мировых лидеров автопрома Volkswagen в октябре принял решение о закрытии трех заводов на территории Германии. Этот шаг компания объяснила необходимостью сокращения расходов. Кроме того, фирма резко сокращает количество рабочих мест, что противоречит законодательным нормам страны.
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Данные экономические вызовы станут одной из важнейших тем обсуждения на предстоящих выборах в Бундестаг, которые в этот раз будут внеочередными. Необходимость их проведения вызвана распадом «светофорной» коалиции. Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, лидера Свободной демократической партии (СвДП) и автора программного документа по экономике, обсуждение которого обострило отношения его фракции с социал-демократами (СДПГ) и «Зелеными».
Затем ключевые партии ФРГ договорились о проведении досрочных парламентских выборов 23 февраля 2025 года. Примечательно, что предложенную организациями дату утвердил и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Однако до проведения электоральной кампании необходимо организовать еще две важные процедуры: вынести вотум недоверия Олафу Шольцу и распустить действующее правительство.
«Системные партии недооценивают уровень экономических потрясений в Германии.
Они считают, что все проблемы решатся благодаря простому перераспределению имеющихся в бюджете средств. «Зеленые», например, и вовсе настаивают на взятии новых долгов и вложении капитала в экологические проекты», – сказал германский политолог Александр Рар.
«По их мнению, зеленая экономика в скором времени заменит традиционную, благодаря чему Берлин сможет экспортировать во многие страны собственные наработки в данной сфере. Представители СДПГ же твердят, что социально-рыночная экономика в ФРГ продолжает работать, поэтому все расходы на общество необходимо подкрепить кредитами, а сверхбогатых вновь предстоит «подоить», – акцентирует он.
«Свободная демократическая партия (СвДП) бьют тревогу по поводу деиндустриализации страны и Европы, но в левых СМИ их предпочитают «топить», называя паникерами. Христианско-демократический союз (ХДС) в этой ситуации все не может найти себя: с одной стороны, он хочет показаться представителем интересов и бедных, и богатых», – считает собеседник.
«С другой – лидер партии Фридрих Мерц, видимо, хочет создать будущее правительство в коалиции с «Зелеными», тем самым оставив Хебека министром экономики. Если это случится, то обновление экономики будет поставлено в жертву политической тактике», – добавляет Рар.
В Германии происходит активизация политической жизни, отмечает Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований. «Все ведущие партии страны начинают подготовку к досрочным выборам в Бундестаг. Разумеется, организации пытаются достучаться до избирателей с помощью наиболее понятных для них тем.
В настоящий момент – это проблема экономического упадка ФРГ.
Немецкие граждане ощущают удорожание целого ряда привычных товаров, видят неблагоприятное состояние промышленности страны. Конечно, главная причина подобного развития событий – отсутствие дешевых энергоносителей. Раньше данную потребность восполняла Россия, но в настоящий момент Берлин сам отказался от сотрудничества с Москвой», – акцентирует он.
«Конечно, мейнстримовые партии не смогут даже на риторическом уровне признать данную ошибку. В этом плане преимущество принадлежит оппозиции, например, «Альтернативе для Германии». Однако даже внутри Христианско-демократического союза (ХДС) имеются некоторые политики, выступающие за возобновление закупок газа у России», – добавляет эксперт.
«Тем не менее тема торговых отношений с Москвой в настоящий момент для многих партийных деятелей ФРГ является токсичной. Неосторожные высказывания могут привести к тому, что в институтах коллективного Запада их заклеймят в качестве «сторонников Путина».
Однако избежать экономических вопросов в ходе предвыборной кампании не удастся.
В настоящий момент немецкого избирателя преимущественно волнуют три проблемы: общество недовольно общим упадком финансовой системы, кроме того, граждан не устраивает действующая миграционная политика и, что примечательно, сохраняется интерес к внешней сфере деятельности Берлина, в частности к его вовлеченности в конфликт на Украине», – полагает он.
«Все эти вопросы тесно взаимосвязаны. Отделить один от другого практически невозможно. Соответственно, и позиции партий должны носить комплексный характер. Поэтому сейчас многие политики обеспокоены вопросом: каким именно образом можно совместить все перечисленные проблемы в рамках единой позиции», – напоминает эксперт.
«Тем более подобное внимание к международной политике в преддверии выборов для ФРГ скорее не типично. На этом фоне, например, лидер ХДС Фридрих Мерц также пытается представить свою позицию в более-менее умеренном ключе. Он не раз делал громкие антироссийские заявления, от которых позже открещивался. Такова логика предвыборной борьбы», – заключил Соколов.