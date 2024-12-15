Экономику Германии принесли в жертву досрочным выборам

Tекст: Евгений Поздняков

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась загнана в угол. В интервью изданию Bild он подчеркнул, что Германия остается «экспортной» страной, которая нуждается в открытых рынках. Между тем США и КНР постепенно водят протекционистские меры, что мешает развитию германской промышленности.

Хабек добавил, что китайские электромобили представляют угрозу для немецких автопроизводителей, а отсутствие инвестиций в инфраструктуру и квалифицированных работников привело к негативным последствиям. При этом он выразил неудовлетворенность действующими налоговыми условиями.

Напомним, экономическая стагнация в Германии продолжается уже пять лет, а согласно прогнозу Института экономики ФРГ, в этом году ВВП страны сократится на 0,1% с учетом инфляции. Исследование компании YouGov показало, что подавляющее большинство немцев недовольны текущим положением дел, называя его «плохим». При этом улучшений ожидает лишь малый процент населения.

Экономические проблемы ФРГ значительно усугубились в 2022 году, когда страна практически полностью отказалась от закупки российских энергоресурсов. Данное решение привело к тому, что уже в 2023 стоимость электричества в Германии стала одной из самых высоких не только в Европе, но и во всем мире (девятая позиция в рейтинге), сообщал ресурс Verivox.

Подобное положение дел привело к заметному удорожанию производства внутри страны. По данным DeStatis, в период с 2022 по 2023 объем новых промышленных заказов в ФРГ снизился на 10,5%. Данная тенденция продолжается и сегодня. Все больше проявляется падение показателей экспорта и общих трат граждан.

На этом фоне наблюдается и тяжелое положение «гигантов» немецкой экономики. Так, один из мировых лидеров автопрома Volkswagen в октябре принял решение о закрытии трех заводов на территории Германии. Этот шаг компания объяснила необходимостью сокращения расходов. Кроме того, фирма резко сокращает количество рабочих мест, что противоречит законодательным нормам страны.

Данные экономические вызовы станут одной из важнейших тем обсуждения на предстоящих выборах в Бундестаг, которые в этот раз будут внеочередными. Необходимость их проведения вызвана распадом «светофорной» коалиции. Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, лидера Свободной демократической партии (СвДП) и автора программного документа по экономике, обсуждение которого обострило отношения его фракции с социал-демократами (СДПГ) и «Зелеными».

Затем ключевые партии ФРГ договорились о проведении досрочных парламентских выборов 23 февраля 2025 года. Примечательно, что предложенную организациями дату утвердил и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Однако до проведения электоральной кампании необходимо организовать еще две важные процедуры: вынести вотум недоверия Олафу Шольцу и распустить действующее правительство.

«Системные партии недооценивают уровень экономических потрясений в Германии.

Они считают, что все проблемы решатся благодаря простому перераспределению имеющихся в бюджете средств. «Зеленые», например, и вовсе настаивают на взятии новых долгов и вложении капитала в экологические проекты», – сказал германский политолог Александр Рар.

«По их мнению, зеленая экономика в скором времени заменит традиционную, благодаря чему Берлин сможет экспортировать во многие страны собственные наработки в данной сфере. Представители СДПГ же твердят, что социально-рыночная экономика в ФРГ продолжает работать, поэтому все расходы на общество необходимо подкрепить кредитами, а сверхбогатых вновь предстоит «подоить», – акцентирует он.

«Свободная демократическая партия (СвДП) бьют тревогу по поводу деиндустриализации страны и Европы, но в левых СМИ их предпочитают «топить», называя паникерами. Христианско-демократический союз (ХДС) в этой ситуации все не может найти себя: с одной стороны, он хочет показаться представителем интересов и бедных, и богатых», – считает собеседник.

«С другой – лидер партии Фридрих Мерц, видимо, хочет создать будущее правительство в коалиции с «Зелеными», тем самым оставив Хебека министром экономики. Если это случится, то обновление экономики будет поставлено в жертву политической тактике», – добавляет Рар.

В Германии происходит активизация политической жизни, отмечает Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований. «Все ведущие партии страны начинают подготовку к досрочным выборам в Бундестаг. Разумеется, организации пытаются достучаться до избирателей с помощью наиболее понятных для них тем.

В настоящий момент – это проблема экономического упадка ФРГ.

Немецкие граждане ощущают удорожание целого ряда привычных товаров, видят неблагоприятное состояние промышленности страны. Конечно, главная причина подобного развития событий – отсутствие дешевых энергоносителей. Раньше данную потребность восполняла Россия, но в настоящий момент Берлин сам отказался от сотрудничества с Москвой», – акцентирует он.

«Конечно, мейнстримовые партии не смогут даже на риторическом уровне признать данную ошибку. В этом плане преимущество принадлежит оппозиции, например, «Альтернативе для Германии». Однако даже внутри Христианско-демократического союза (ХДС) имеются некоторые политики, выступающие за возобновление закупок газа у России», – добавляет эксперт.

«Тем не менее тема торговых отношений с Москвой в настоящий момент для многих партийных деятелей ФРГ является токсичной. Неосторожные высказывания могут привести к тому, что в институтах коллективного Запада их заклеймят в качестве «сторонников Путина».

Однако избежать экономических вопросов в ходе предвыборной кампании не удастся.

В настоящий момент немецкого избирателя преимущественно волнуют три проблемы: общество недовольно общим упадком финансовой системы, кроме того, граждан не устраивает действующая миграционная политика и, что примечательно, сохраняется интерес к внешней сфере деятельности Берлина, в частности к его вовлеченности в конфликт на Украине», – полагает он.

«Все эти вопросы тесно взаимосвязаны. Отделить один от другого практически невозможно. Соответственно, и позиции партий должны носить комплексный характер. Поэтому сейчас многие политики обеспокоены вопросом: каким именно образом можно совместить все перечисленные проблемы в рамках единой позиции», – напоминает эксперт.

«Тем более подобное внимание к международной политике в преддверии выборов для ФРГ скорее не типично. На этом фоне, например, лидер ХДС Фридрих Мерц также пытается представить свою позицию в более-менее умеренном ключе. Он не раз делал громкие антироссийские заявления, от которых позже открещивался. Такова логика предвыборной борьбы», – заключил Соколов.