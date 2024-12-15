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    Трамп решил взяться за Зеленского всерьез
    Онуфриенко: Масштабного продвижения в Запорожской области в ближайшее время ожидать не стоит
    Зеленский собрался наладить поставки украинского зерна в Сирию
    Эксперт назвал три главных темы для немецкого избирателя
    Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе
    Российские войска освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР
    ВС России уничтожили четыре пусковые установки ЗРК Patriot ВСУ
    Кадыров пообещал удары по ВСУ после атаки дрона по Грозному
    Каладзе назвал Зурабишвили «врагом Грузии»
    Мнения
    Александр Разуваев Александр Разуваев Какой путь в экономике прошла Россия за 25 лет

    Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.

    26 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как остаться своим среди своих

    Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечет».

    22 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    9 комментариев
    15 декабря 2024, 17:56 • Новости дня

    Рар: Правящие партии Германии недооценивают уровень экономических потрясений

    Политолог Рар: ХДС готов принести экономику ФРГ в жертву политическим амбициям

    Рар: Правящие партии Германии недооценивают уровень экономических потрясений
    @ Christian Spicker/ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Немецкие партии не обладают четким видением решения текущих экономических проблем ФРГ. В настоящий момент предложения каждой фракции выглядят однобоко, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась загнана в угол.

    «Системные партии недооценивают уровень экономических потрясений в Германии. Они считают, что все проблемы решатся благодаря простому перераспределению имеющихся в бюджете средств. «Зеленые», например, и вовсе настаивают на взятии новых долгов и вложении капитала в экологические проекты», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «По их мнению, зеленая экономика в скором времени заменит традиционную, благодаря чему Берлин сможет экспортировать во многие страны собственные наработки в данной сфере. Представители СДПГ же твердят, что социально-рыночная экономика в ФРГ продолжает работать, поэтому все расходы на общество необходимо подкрепить кредитами, а сверхбогатых вновь предстоит «подоить», – акцентирует он.

    «Свободная демократическая партия (СвДП) бьет тревогу по поводу деиндустриализации страны и Европы, но в левых СМИ их предпочитают «топить», называя паникерами. Христианско-демократический союз (ХДС) в этой ситуации все не может найти себя: с одной стороны, он хочет показаться представителем интересов и бедных, и богатых», – считает собеседник.

    «С другой – лидер партии Фридрих Мерц, видимо, хочет создать будущее правительство в коалиции с «зелеными», тем самым оставив Хебека министром экономики. Если это случится, то обновление экономики будет поставлено в жертву политической тактике», – заключил Рар.

    Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась загнана в угол. В интервью изданию Bild он подчеркнул, что Германия до сих пор остается «экспортной» страной, которая нуждается в открытых рынках. Между тем США и КНР постепенно водят протекционистские меры, что мешает развитию Берлина.

    Хабек добавил, что китайские электромобили представляют угрозу для немецкой автомобильной промышленности, а отсутствие инвестиций в инфраструктуру и квалифицированных работников привело к негативным последствиям. При этом он выразил неудовлетворенность действующими налоговыми условиями.

    Напомним, экономическая стагнация в Германии продолжается уже пять лет, а согласно прогнозу Института экономики ФРГ, в этом году ВВП страны сократится на 0,1% с учетом инфляции. Исследование компании YouGov показало, что подавляющее большинство немцев недовольны текущим положением дел, называя его «плохим». При этом улучшений ожидает лишь малый процент населения.

    14 декабря 2024, 19:36 • Новости дня
    ВС Украины признали использование иностранного оружия сбитым у Херсона летчиком

    Tекст: Мария Иванова

    На Украине подтвердили, что сбитый российскими ПВО у Херсона украинский летчик 299-й бригады тактической авиации применял средства поражения иностранного производства, однако не уточнили их наименование.

    Украина признала, что сбитый у Херсона летчик тактической авиации применял иностранные средства поражения, сообщает ТАСС.

     «Пилоты тактической авиации Воздушных сил работают на грани возможностей, используя все средства поражения иностранного производства», – заявили в Воздушных силах ВСУ. Однако информации о конкретных типах оружия и модели сбитого самолета предоставлено не было.

    Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что самолет был сбит российскими силами противовоздушной обороны севернее Херсона. Также ранее губернатор области Владимир Сальдо объявил об авиационной опасности на территории и перевел оперативные службы в режим повышенной готовности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы противовоздушной обороны смогли сбить украинский самолет тактической авиации в небе над Херсонской областью.

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    14 декабря 2024, 18:35 • Новости дня
    Командир рассказал о прорыве обороны ВСУ на кураховском элеваторе «хоккеистами»
    Командир рассказал о прорыве обороны ВСУ на кураховском элеваторе «хоккеистами»
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группа подрывников ВС России, именуемая «хоккеистами», успешно прорвала оборону ВСУ на кураховском элеваторе, используя противотанковые мины ТМ-62.

    Прорыв обороны ВСУ на кураховском элеваторе был осуществлен группой подрывников ВС России, сообщает РИА «Новости».

    Командир батальона 5-й гвардейской бригады 51-й армии с позывным «Узбек» рассказал, что этот отряд военнослужащие называют «хоккеистами» из-за формы используемых ими противотанковых мин ТМ-62, схожих с хоккейными шайбами.

    «Впереди всех идет у нас подрывная группа, называем мы их ласково «хоккеисты». Почему «хоккеисты»? Потому, что ТМ-62 похожа на шайбу. Чтобы завуализировать подслушку, просто говорили: группа «хоккеистов», – объяснил «Узбек». Он добавил, что «хоккеисты» идут впереди штурмовой группы, прокладывая основные проходы через массивные бетонные плиты элеватора.

    Командир отметил, что благодаря использованию мин ТМ-62 удалось дестабилизировать противника и вызвать у него шок. После подрыва мины в здание заходила штурмовая группа для зачистки восточной части элеватора, где противник оказывал сильное сопротивление. В условиях непосредственного контакта с противником мины использовались для ликвидации врага, так как применение реактивного пехотного огнемета «Шмель» было невозможно.

    «В дальнейшем они («хоккеисты») в штурмах не принимают участие, они основную часть своей работы, такой специфической, самой сложной, выполнили», – заключил командир.

    Напомним, в субботу российские войска заняли здание городского совета в Курахово в ДНР и водрузили на нем российский флаг.

    Ранее врайоне села Успеновка к югу от Курахово в ДНР украинская группировка оказалась заблокированной в созданном российскими силами огневом мешке протяженностью более четырех километров. Вооруженные силы Украины также оказались заблокированы на территории Кураховской ТЭС, где они ранее оборудовали огневые позиции.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    14 декабря 2024, 21:12 • Новости дня
    Кадыров рассказал о судьбе отказавшихся сдаться в плен украинских военных

    Кадыров заявил о ликвидации украинских бойцов, отказавшихся сдаться в плен

    Tекст: Вера Басилая

    На юге Часова Яра бойцы спецназа «Ахмат» ликвидировали двух украинских военнослужащих, отказавшихся сдаться в плен, такая же судьба ждет всех, кто продолжит сопротивляться, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Лидер Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о ликвидации двух украинских военнослужащих. По его словам, это произошло в южном направлении Часова Яра, где штурмовики 4-й бригады 3-й общевойсковой армии ЮВО ВС РФ, возглавляемые командиром батальона с позывным «Шустрый», успешно обезвредили бойцов, отказавшихся сдаться в плен.

    Кадыров отметил, что сопротивление украинских военных привело к их ликвидации. Он подчеркнул, что такая участь ждет каждого, кто «осмелится сопротивляться».

    ГлаваЧечни добавил, что сдача в плен является единственным шансом для украинских военных сохранить свои жизни.

    Ранее Кадыров отменил приказ бойцам спецназа «Ахмат» «не брать пленных», гарантируя безопасность военнослужащим ВСУ, которые пожелают сдаться.

    Также Кадыров сообщил о гибели пленных солдат ВСУ из-за атаки украинского дрона.

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    15 декабря 2024, 13:46 • Новости дня
    Онуфриенко: Масштабного продвижения в Запорожской области в ближайшее время ожидать не стоит
    Онуфриенко: Масштабного продвижения в Запорожской области в ближайшее время ожидать не стоит
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Оборона ВСУ в Запорожской области сосредоточена вокруг Великой Новоселки и Гуляйполя. Потеря данных населенных пунктов заметно осложнит положение противника на этом участке фронта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее командование ВСУ запретило личному составу покидать Великую Новоселку.

    «Боевые действия на Запорожском направлении сохраняют относительно спокойный характер. Тем не менее российские войска продолжают медленное продвижение от Работино к Орехову. Это вынуждает противника удерживать на данном участке фронта значительные силы, не давая ВСУ сосредоточить усилия на более важных горячих точках», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Имеются значимые успехи в Великой Новоселке. Наступающие российские подразделения постепенно подходят к населенному пункту с юга. С востока мы атакуем Новый Комар, что делает снабжение противника с севера невозможным. В украинской армии сложившееся положение оценивают как критическое», – отмечает он.

    «ВСУ понимают значимость Великой Новоселки. В случае ее освобождения, они столкнутся с угрозой потери всего участка фронта, вплоть до Гуляйполя. Оба населенных пункта – значимые укрепрайоны, вокруг которых у противника выстроена вся стратегия региональной обороны. Ситуация для Украины осложняется и отсутствием крупных резервов», – считает собеседник.

    «На этом фоне власти страны начинают эвакуацию из прифронтовых поселений. Так, например, стало известно о принудительном вывозе населения из Малой Токмачки. Тем не менее интерпретировать данные действия как подготовку к сдаче не стоит. Здесь стоит вспомнить пример Сумской области», – акцентирует эксперт.

    «Здесь украинские власти регулярно инициируют процедуры эвакуации. Однако наступления России в этом регионе в ближайшее время не предвидится. В целом масштабного продвижения в Запорожской области ожидать не стоит. Конечно, Орехов и Гуляйполе – важные со стратегической точки зрения пункты, но в настоящий момент у нас имеются более важные направления фронта», – заключил Онуфриенко.

    Ранее командование ВСУ запретило личному составу покидать Великую Новоселку. Данное решение было принято на фоне участившейся тенденции к сдаче в плен военных, присутствующих на данном участке. До этого российские войска успешно провели зачистку Нового Комара и Благодатного, расположенных неподалеку от населенного пункта.

    Кроме того, власти Украина объявили о принудительной эвакуации жителей села Малая Токмачка. По словам председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова, вывоз населения носит срочный характер и связан он с резким ухудшением ситуации на Запорожском направлении.

    Он добавил, что российская армия постепенно приближается к окраинам села. Местные жители передают бойцам координаты размещения украинских сил, чтобы ускорить процесс освобождения региона. Помимо этого, продвижение наблюдается в районе села Белогорье, расположенного юго-восточнее Малой Токмачки.

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    15 декабря 2024, 13:52 • Новости дня
    Венгрия получила от Киева «некультурный отказ» от разговора Орбана с Зеленским
    Венгрия получила от Киева «некультурный отказ» от разговора Орбана с Зеленским
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев отказал в просьбе об организации телефонного разговора между премьером Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Сийярто, как сообщает РИА «Новости», заявил о некультурном отказе Киева в организации телефонного разговора между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским. Сийярто пояснил, что после разговора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, он проинформировал об этом украинских коллег и попросил устроить возможность для беседы Орбана с Зеленским. Однако Венгрия получила отказ, что, по словам Сийярто, является беспрецедентным случаем в дипломатии.

    Сийярто сообщил, что обращение было сделано украинскому коллеге Андрею Сибиге и главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. По его словам, отказ был выражен в напряженной и некультурной форме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия предложила Украине рождественское перемирие и обмен пленными с Россией, но Владимир Зеленский отказался от этой инициативы. ФСБ передала Венгрии список для обмена пленными с Украиной. Кремль поддержал усилия Орбана по обмену пленными.

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    14 декабря 2024, 21:20 • Новости дня
    Киев отложил сделку по полезным ископаемым с США до инаугурации Трампа

    Украина отложила договор с США о полезных ископаемых до инаугурации Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Украина перенесла подписание соглашения с США в области полезных ископаемых до инаугурации Дональда Трампа, стремясь наладить с ним отношения и избежать возможных финансовых и военных потерь, сообщила газета The New York Times (NYT).

    Киев решил отложить подписание договора о сотрудничестве с Вашингтоном в сфере полезных ископаемых до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Такое решение обусловлено опасениями украинских властей, что после вступления в должность Трамп может прекратить поддержку Украины в виде финансовой помощи и поставок оружия, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

    Издание отмечает, что украинские чиновники стараются всеми возможными способами наладить отношения с Трампом, стремясь представить поредстоящий договор как раннюю победу его администрации.

    Киев уже дважды откладывал подписание соглашения, надеясь, что это поможет избежать негативных последствий для страны и привлечет внимание Трампа к выгодам сотрудничества в области полезных ископаемых. Власти Украины видят в этом стратегический шаг по улучшению отношений с будущей администрацией США, пишет газета.

    Ранее The Washington Post сообщала, что политики Киева пытались убедить Дональда Трампа оказать военную помощь, предлагая взамен энергоресурсы и полезные ископаемые, включая литий.

    До этого Владимир Зеленский предложил Западу сразиться с Россией за стратегические ресурсы Украины, включая литий, уран, титан и графит, стоимость которых оценивается в триллионы долларов.

    Между тем, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский признал необходимость переговоров Украины с Россией.

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    15 декабря 2024, 11:26 • Новости дня
    Вице-канцлер ФРГ заявил, что немецкие предприятия загнаны в угол
    Вице-канцлер ФРГ заявил, что немецкие предприятия загнаны в угол
    @ Kira Hofmann/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-канцлер и министр экономики Германии от партии «Зеленые» Роберт Хабек заявил, что немецкие предприятия столкнулись с серьезными трудностями из-за экономической политики страны.

    Хабек в интервью Bild отметил, что бизнес-модель Германии, зависящая от экспорта, оказалась в тупике на фоне закрытия рынков США и Китая. «Наша бизнес-модель в любом случае действительно загнана в угол. Германия – экспортная страна, нам нужны открытые рынки», – добавил он Хабек, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что китайские электромобили представляют угрозу для немецкой автомобильной промышленности, а отсутствие инвестиций в инфраструктуру, налоговые условия и квалифицированных работников привело к негативным последствиям. Так Хабек ответил на вопрос о том, перестала ли работать немецкая бизнес-модель без дешевого российского газа.

    Экономическая стагнация в Германии продолжается уже пять лет, и, согласно прогнозу Института экономики Германии, в этом году ВВП страны сократится на 0,1% с учетом инфляции. Исследование компании YouGov показало, что подавляющее большинство немцев недовольны текущим экономическим положением и считают его «плохим», при этом лишь немногие ожидают улучшения в ближайшие десятилетия.

    В ноябре немецкие промышленники выразили стремление вернуться к ведению бизнеса в России при поддержке нового правительства в Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Бундестага Штеффен Котре назвал отказ от российской энергии «выстрелом в ногу» для Германии, отметив, что такие шаги наносят значительный вред экономике страны. До этого Роберт Хабек признал, что его страна слишком зависима от российского газа и китайского рынка.

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    15 декабря 2024, 04:31 • Новости дня
    Администрация Курахово отказала в помощи русскоязычным жителям

    Tекст: Максим Попов

    В Кураховской городской администрации отказывали в гуманитарной помощи жителям, писавшим заявления на русском языке, согласно утверждениям бывшей сотрудницы администрации Алины.

    Бывшая сотрудница Кураховской городской администрации Алина рассказала РИА «Новости» о случаях отказа в гуманитарной помощи жителям, которые подавали заявления на русском языке.

    Она сообщила, что такие указания давались начальником военной администрации в период активных боевых действий. «Ранее я работала в городе Курахово, в Кураховской городской администрации. Мы занимались там разными направлениями. Во время активных боевых действий начальник военной администрации давал нам указания в выдаче гуманитарной помощи населению мирным, в том числе были бабушки, маломобильные люди. Если люди писали заявление на русском языке, было указание от руководства отказывать им в помощи, ничего не выдавать», – заявила она.

    Алина уточнила, что среди пострадавших от такой практики были и пожилые люди, и маломобильные граждане, которые особенно нуждались в поддержке.

    Ранее сообщалось, что российские войска подняли флаг над зданием горсовета в Курахово.

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    15 декабря 2024, 15:40 • Новости дня
    Эксперт назвал три главных темы для немецкого избирателя перед досрочными выборами

    Политолог Соколов: Накануне выборов немцев интересуют экономические проблемы, миграционная и внешняя политика ФРГ

    Эксперт назвал три главных темы для немецкого избирателя перед досрочными выборами
    @ Valentin Wolf/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Политическим партиям Германии в преддверии выборов предстоит представить населению решения сразу нескольких принципиально важных проблем. Участникам электоральной кампании необходимо объяснить людям, как именно они справятся с экономическим кризисом в ФРГ, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Артем Соколов. Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась загнана в угол.

    «В Германии происходит активизация политической жизни. Все ведущие партии страны начинают подготовку к досрочным выборам в Бундестаг. Разумеется, организации пытаются достучаться до избирателей с помощью наиболее понятных для них тем. В настоящий момент – это проблема экономического упадка ФРГ», – отмечает Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

    «Немецкие граждане ощущают удорожание целого ряда привычных товаров, видят неблагоприятное состояние промышленности страны. Конечно, главная причина подобного развития событий – отсутствие дешевых энергоносителей. Раньше данную потребность восполняла Россия, но в настоящий момент Берлин сам отказался от сотрудничества с Москвой», – акцентирует он.

    «Конечно, мейнстримовые партии не смогут даже на риторическом уровне признать данную ошибку. В этом плане преимущество принадлежит оппозиции, например, «Альтернативе для Германии». Однако даже внутри Христианско-демократического союза (ХДС) имеются некоторые политики, выступающие за возобновление закупок газа у России», – добавляет эксперт.

    «Тем не менее тема торговых отношений с Москвой в настоящий момент для многих партийных деятелей ФРГ является токсичной. Неосторожные высказывания могут привести к тому, что в институтах коллективного Запада их заклеймят в качестве «сторонников Путина». Однако избежать экономических вопросов в ходе предвыборной кампании не удастся», – говорит собеседник.

    «В настоящий момент немецкого избирателя преимущественно волнуют три проблемы: общество недовольно общим упадком финансовой системы, кроме того, граждан не устраивает действующая миграционная политика и, что примечательно, сохраняется интерес к внешней сфере деятельности Берлина, в частности к его вовлеченности в конфликт на Украине», – полагает он.

    «Все эти вопросы тесно взаимосвязаны. Отделить один от другого практически невозможно. Соответственно, и позиции партий должны носить комплексный характер. Поэтому сейчас многие политики обеспокоены вопросом: каким именно образом можно совместить все перечисленные проблемы в рамках единой позиции», – напоминает эксперт.

    «Тем более подобное внимание к международной политике в преддверии выборов для ФРГ скорее не типично. На этом фоне, например, лидер ХДС Фридрих Мерц также пытается представить свою позицию в более-менее умеренном ключе. Он не раз делал громкие антироссийские заявления, от которых позже открещивался. Такова логика предвыборной борьбы», – заключил Соколов.

    Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась загнана в угол. В интервью изданию Bild он подчеркнул, что Германия до сих пор остается «экспортной» страной, которая нуждается в открытых рынках. Между тем США и КНР постепенно водят протекционистские меры, что мешает развитию Берлина.

    Хабек добавил, что китайские электромобили представляют угрозу для немецкой автомобильной промышленности, а отсутствие инвестиций в инфраструктуру и квалифицированных работников привело к негативным последствиям. При этом он выразил неудовлетворенность действующими налоговыми условиями.

    Напомним, экономическая стагнация в Германии продолжается уже пять лет, а согласно прогнозу Института экономики ФРГ, в этом году ВВП страны сократится на 0,1% с учетом инфляции. Исследование компании YouGov показало, что подавляющее большинство немцев недовольны текущим положением дел, называя его «плохим». При этом улучшений ожидает лишь малый процент населения.

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    14 декабря 2024, 20:35 • Новости дня
    ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области

    Украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Запорожской области

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Украины осуществили атаку на школьный автобус в Запорожской области с помощью беспилотника.

    ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области с помощью беспилотника, передает ТАСС. Инцидент произошел в Пологовском округе. Пострадавших нет: на момент атаки автобус был пуст, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Автобус, который попал под прицел дрона, обслуживает школу в селе Шевченково и обычно перевозит около 70 детей из соседних сел, таких как Тарасовка, Басань, Ульяновка и Романовское.

    Губернатор Балицкий выразил возмущение инцидентом, подчеркнув, что эта атака является террористическим актом, направленным против мирных граждан, и свидетельствует о готовности атакующих на любые действия, невзирая на моральные нормы.

    Балицкий добавил, что такие действия подрывают основы гуманности и не оставляют сомнений в намерениях агрессоров.

    Ранееатака дронов-камикадзе на пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области привела к гибели трех человек. А обстрел украинских войск Новой Каховки в Херсонской области повредил многоквартирные дома и привел к ранению ребенка.

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    14 декабря 2024, 18:59 • Новости дня
    Politico: Зеленский обсудит мирные планы с лидерами ЕС в Брюсселе

    Politico: Зеленский встретится с лидерами ЕС и НАТО для обсуждения мирных планов

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский встретится с руководителями стран ЕС и НАТО в Брюсселе для обсуждения мирных инициатив и размещения миротворческих сил на Украине, сообщило издание Politico.

    Украинский президент Владимир Зеленский в среду, 18 декабря, примет участие во встрече с лидерами стран Европейского Союза и НАТО в Брюсселе, передает Ura.Ru со ссылкой на Politico.

    Главной темой встречи станут возможные пути мирного разрешения конфликта на Украине.

    «Европейские лидеры планируют встретиться в среду вечером в Брюсселе с лидером Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить мирные планы», – говорится в сообщении издания.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с предложением о размещении миротворцев на Украине для обеспечения безопасности на период конфликта.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.

    Германия также исключила отправку европейских войск для перемирия на Украине.

    Между тем, избранный президент России Дональд Трамп заявил, что Зеленский признал необходимость переговоров Украины с Россией.

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    15 декабря 2024, 05:03 • Новости дня
    «Грады» уничтожили технику и силы ВСУ

    Расчеты «Град» группировки «Запад» поразили бронетехнику и орудия ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    Российские расчеты РСЗО «Град» успешно атаковали украинскую бронетехнику и артиллерию, используя точные данные беспилотников для поражения целей, сообщили в Минобороны.

    Как отметили военные, в ходе выполнения боевых задач артиллерийский полк гвардейской танковой армии уничтожил боевую бронетехнику, артиллерийские орудия и скопление живой силы противника.

    «В этот раз в ходе выполнения боевых задач расчеты РСЗО „Град“ артиллерийского полка гвардейской танковой армии группировки войск „Запад“ уничтожили боевую бронированную технику, артиллерийские орудия и скопление живой силы ВСУ в зоне проведения СВО», – говорится в сообщении Минобороны.

    Удар был нанесен после того, как реактивные системы заняли свои позиции. Точные попадания 122-мм осколочно-фугасных снарядов были подтверждены кадрами объективного контроля, полученными с беспилотников. Эти данные позволили убедиться в успешном поражении заданных районов.


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    15 декабря 2024, 00:37 • Новости дня
    ВСУ обстреляли ДНР 29 раз за сутки

    ВСУ обстреляли ДНР 29 раз, пострадали пять мирных жителей, повреждены дома и авто

    Tекст: Максим Попов

    Украинские силы совершили 29 обстрелов населенных пунктов ДНР, в результате чего пятеро мирных жителей получили ранения, повреждено 11 домов и три автомобиля.

    Как передает ТАСС, украинские войска в течение последних суток 29 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. В результате атак, по данным военного следственного управления СК России по региону, пострадали пять мирных жителей.

    В сообщении управления говорится: «29 фактов атак вооруженных формирований Украины зафиксировано за прошедшие сутки. Поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц».

    Всего вооруженные силы Украины выпустили 84 различных боеприпаса. В результате обстрелов повреждены 11 жилых домов, три автомобиля и два объекта гражданской инфраструктуры. Информация о других пострадавших или жертвах на данный момент отсутствует.

    До этого сообщалось, что украинские военные нанесли удар по Горловке беспилотником-камикадзе.

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    14 декабря 2024, 20:09 • Новости дня
    Губернатор сообщил о ликвидации последствий атаки на ТЭК в Орловской области

    Клычков: Атака ВСУ на объект ТЭК в Орле не сказалась на работе заправочных станций

    Tекст: Вера Басилая

    Атака БПЛА на топливный объект в Орловской области не отразилась на работе АЗС и инфраструктуры, ситуация под контролем, заявил губернатор Андрей Клычков.

    Андрей Клычков сообщил в своем Telegram -канале, что атака ВСУ на объект топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь в Орловской области не повлияла на работу заправочных станций и важных инфраструктурных объектов.

    Он подчеркнул, что ситуация на объекте находится под контролем, и происшествие никак не сказалось на функционировании критически важных узлов.

    По словам губернатора, ночью 11 беспилотных летательных аппаратов были уничтожены силами ПВО над Орловской областью. Однако в результате атаки на топливном объекте произошло возгорание. Местные оперативные службы продолжают работать над устранением последствий.

    Клычков также сообщил, что возгорание было локализовано, начата пенная атака и продолжается тушение. Проводится мониторинг состояния воздуха и окружающей территории. В настоящее время жителям рекомендовано не открывать окна и не покидать дома без необходимости до полного устранения угрозы.

    Губернатор добавил, что в случае опасной концентрации токсичных веществ в воздухе местные власти готовы организовать работу пунктов временного размещения, но в данный момент такой необходимости нет.

    Ранее российские ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над несколькими регионами России и акваторией Азовского моря в ночь на субботу.

    Кроме того, беспилотники атаковали объект инфраструктуры в Орловской области, в результате чего произошло возгорание топлива.

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    15 декабря 2024, 02:40 • Новости дня
    Украинские войска обстреляли Горловку снарядами 155 мм

    Вооруженные формирования Украины выпустили пять снарядов по Горловке в ДНР

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Горловке, сообщил СЦКК. В результате атаки пострадал Никитовский район города, что привело к серьезным разрушениям.

    Как пишет «РИА Новости», в ночь на понедельник украинские военные обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    Согласно данным, обстрел был зафиксирован в двух волнах. Первая из них произошла в 22:35, когда три снаряда были выпущены по направлению от населенного пункта Катериновка в сторону Горловки, Никитовского района. Позднее, в 23:40, последовали еще два снаряда из того же калибра и по тому же маршруту.

    До этого сообщалось, что ВСУ совершили 29 обстрелов населенных пунктов ДНР.

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