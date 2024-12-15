Вице-канцлер ФРГ заявил, что немецкие предприятия загнаны в угол

Tекст: Дарья Григоренко

Хабек в интервью Bild отметил, что бизнес-модель Германии, зависящая от экспорта, оказалась в тупике на фоне закрытия рынков США и Китая. «Наша бизнес-модель в любом случае действительно загнана в угол. Германия – экспортная страна, нам нужны открытые рынки», – добавил он Хабек, передает РИА «Новости».

Он добавил, что китайские электромобили представляют угрозу для немецкой автомобильной промышленности, а отсутствие инвестиций в инфраструктуру, налоговые условия и квалифицированных работников привело к негативным последствиям. Так Хабек ответил на вопрос о том, перестала ли работать немецкая бизнес-модель без дешевого российского газа.

Экономическая стагнация в Германии продолжается уже пять лет, и, согласно прогнозу Института экономики Германии, в этом году ВВП страны сократится на 0,1% с учетом инфляции. Исследование компании YouGov показало, что подавляющее большинство немцев недовольны текущим экономическим положением и считают его «плохим», при этом лишь немногие ожидают улучшения в ближайшие десятилетия.

В ноябре немецкие промышленники выразили стремление вернуться к ведению бизнеса в России при поддержке нового правительства в Германии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Бундестага Штеффен Котре назвал отказ от российской энергии «выстрелом в ногу» для Германии, отметив, что такие шаги наносят значительный вред экономике страны. До этого Роберт Хабек признал, что его страна слишком зависима от российского газа и китайского рынка.