  • Новость часаГособвинение запросило пожизненное для актера Канахина и основателя РДК Капустина
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польша хочет создать в Европе новый агрессивный альянс
    Лавров: Вопрос о мирных переговорах будет решать не Зеленский
    Трамп предложил «фаворитку русских» на пост главы разведки США
    Шойгу заявил о превосходной работе истребителей Су-57 в зоне СВО
    Стало известно о продвижении российских войск в Запорожской области
    Лавров указал на условия легитимности выборов на Украине
    Байден и Трамп обсудили Украину
    Шольца высмеяли в Бундестаге за слова о бюджете Германии
    Россия победила Литву в борьбе за место в комитете ООН
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему у иноагентов не получается пропаганда

    Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия стала пустым местом Европы

    Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто станет новым президентом Украины, если Трамп отвергнет Зеленского

    ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков.

    10 комментариев
    14 ноября 2024, 11:05 • Новости дня

    Немецкие промышленники выразили желание возобновить деловые связи с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Немецкие промышленники выразили стремление вернуться к ведению бизнеса в России при поддержке нового правительства в Германии, сообщил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

    По его словам, промышленники ФРГ ждут возможности вернуться в Россию для ведения дел.

    Нимайер подчеркнул, что со стороны немецких промышленников оказывается давление на власти с целью восстановления связей с Россией. Некоторые компании уже пытаются вернуться в страну.

    «Я думаю, нам просто нужно новое немецкое правительство, которое сделает политикой то, что уже происходит в промышленности за кулисами. Они все уже встали и хотят прибежать назад», – заявил Нимайер.

    Эксперт также отметил, что многие немецкие компании неофициально рассматривают варианты возвращения на российский рынок. Это желание связано с выгодными условиями для бизнеса и долгосрочными перспективами сотрудничества между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Бундестага Штеффен Котре назвал отказ от российской энергии «выстрелом в ногу» для Германии, отметив, что такие шаги наносят значительный вред экономике страны. До этого вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек признал, что его страна слишком зависима от российского газа и китайского рынка.

    12 ноября 2024, 11:12 • Новости дня
    Германский эксперт объяснил угрозы Мерца предъявить России ультиматум

    Политолог Рар: Мерц пребывает в превратных иллюзиях по поводу силы армии России

    Германский эксперт объяснил угрозы Мерца предъявить России ультиматум
    @ Frederic Kern/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц – один из тех политиков, которые пребывают в превратных иллюзиях относительно Российской армии. Если в 2025 году политик возглавит правительство Германии, то он может пойти на эскалацию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее кандидат в канцлеры Германии пригрозил России ультиматумом по Украине.

    «В экспертных кругах Германии примерно с середины 2022 года сложились весьма опасные убеждения, будто Украина при массированной западной помощи может и должна победить Россию. Есть мнение, что Москва якобы блефует по поводу применения своего ядерного оружия, и НАТО, если захочет, расправится с Российской Федерацией», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    Он отметил, что председатель ХДС Фридрих Мерц – один из тех политиков, которые «пребывают в превратных иллюзиях». Собеседник также уточнил, что тем «немногим экспертам, которые пытаются говорить об обратном, затыкают рты». «Убедить Мерца в том, что Россия сдержанно воюет, чтобы ограничить жертвы, в царившей на Западе воинствующей атмосфере невозможно», – считает политолог.

    На этом фоне он обратил внимание, что США более трезво смотрят на ситуацию и не разрешают Владимиру Зеленскому использовать дальнобойное вооружение для атак вглубь российской территории. Кроме того, действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц исключает передачу ВСУ ракет Taurus, понимая последствия такого шага, добавил спикер.

    По мнению эксперта, Мерц в случае победы на выборах в 2025 году может пойти на эскалацию. Более того, поддержку он найдет среди европейских партнеров. «В этом отношении он не один. В отличие от США, лидеры Британии, Франции и Польши только и ждут, чтобы Берлин присоединился к их общей идее передать Украине наступательное вооружение. Они считают, что это позволит Киеву вернуть территории, которые перешли под контроль России», – заключил Рар.

    Ранее кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц пригрозил объявить России ультиматум. По словам председателя ХДС, в случае победы он предъявит Москве требование о прекращении в течение суток боевых действий. Если оно не будет выполнено, политик планирует передать Киеву крылатые ракеты Taurus и снять ограничения на использование переданных ВСУ вооружений.

    По мнению Мерца, подобные меры необходимы для обеспечения безопасности в Европе и поддержки Киева. По его словам, эти шаги помогут в быстром урегулировании конфликта и восстановлении мира в регионе. «Наша линия должна быть такой: Германия должна сделать все возможное, чтобы Украина была в состоянии успешно защищаться», – сказал политик в интервью журналу Stern.

    В то же время он выразил готовность провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Действующий канцлер Германии Олаф Шольц также заявлял, что «подходящее время» для телефонного разговора с президентом России скоро наступит. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял риторику Шольца желанием сохранить пост канцлера.

    На этом фоне Дмитрий Медведев подчеркнул, что поставка Киеву немецких ракет не поменяет ход боевых действий, но увеличит риск перехода конфликта «в самую опасную стадию». «Вообще говоря, просто удивительно, до какой степени нынешнее поколение европейских политиков хочет затащить войну на свою территорию. Причем к явной радости американцев и вопреки пожеланиям своих собственных народов. Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать. Опытные, да и просто умные лидеры Европы ушли в историю. Пришли ничтожества с завышенной самооценкой», – написал он в своем Telegram-канале.

    Коментарии (35)
    12 ноября 2024, 02:02 • Новости дня
    Кандидат в канцлеры Германии пригрозил России ультиматумом по Украине

    Stern: Кандидат в канцлеры Германии пригрозил России ракетами из-за боевых действий на Украине

    Кандидат в канцлеры Германии пригрозил России ультиматумом по Украине
    @ Frederic Kern/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Кандидат в канцлеры Германии от ХДС Фридрих Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум, требуя прекратить боевые действия на Украине, и пообещал поставки крылатых ракет Киеву в случае отказа, сообщил Stern.

    По информации журнала, Мерц подчеркнул, что если ультиматум не будет выполнен, Германия поставит Киеву крылатые ракеты Taurus и снимет запрет на использование дальнобойного оружия вглубь российских территорий, передает Ura.ru.

    Как отметил политик, подобные меры необходимы для обеспечения безопасности в Европе и поддержки Украины. По его словам, эти шаги должны помочь в быстром урегулировании конфликта и восстановлении мира в регионе, говорится в материале.

    Заявление Мерца подчеркивает его решительную позицию по отношению к текущей ситуации на Украине, а также стремление к активным действиям для достижения стабильности в Европе, уточнили немецкие обозреватели.

    Напомним, 10 ноября Мерц назвал действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца «хромой уткой».

    Коментарии (54)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    11 ноября 2024, 16:28 • Новости дня
    Названа новая версия смерти пресс-секретаря Shaman

    РИА «Новости»: Причиной смерти пресс-секретаря Shaman могло стать отравление

    Названа новая версия смерти пресс-секретаря Shaman
    @ РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Смерть 40-летнего Антона Коробкова-Землянского могла быть вызвана отравлением. Детали трагедии предстоит выяснить после проведения экспертизы, которая установит точную причину смерти.

    Как сообщает РИА «Новости», источники предполагают, что причиной смерти 40-летнего пресс-секретаря певца Shaman, Антона Коробкова-Землянского, могло стать отравление неустановленным веществом. Пока точная причина смерти не названа, окончательный вывод можно будет сделать только после проведения экспертизы, отметил собеседник издания.

    Трагедия произошла в квартире Коробкова-Землянского в Москве. Тело мужчины обнаружила его супруга.

    Антон Коробков-Землянский родился в Красноярском крае и начинал свою карьеру на местном телевидении. В 2007 году он переехал в Москву, где работал на Первом канале. В его послужном списке значится работа пресс-секретарем у Филиппа Киркорова, а с 2022 года он занимал должность пресс-секретаря певца Shaman.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, певец Shaman выразил соболезнования по поводу смерти своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского, который скончался в Москве в возрасте 40 лет, и опубликовал прощальный пост в своем Telegram-канале, сопроводив его фотографией покойного.

    Антон Коробков-Землянский, руководитель пресс-службы Европейской медиагруппы и пресс-секретарь артиста Shaman, ушел из жизни на 41-м году жизни, и предварительной причиной его смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. Источник в окружении артиста подтвердил факт смерти, отметив, что это произошло поздно вечером.

    В 2024 году исполнитель Ярослав Дронов (Shaman) стал лучшим эстрадным исполнителем страны по результатам исследования ВЦИОМ.

    Коментарии (8)
    12 ноября 2024, 19:34 • Новости дня
    Зеленский решил рассмотреть на пост посла в США скандального дипломата

    В офисе Зеленского рассматривают назначение Мельника послом в США

    Зеленский решил рассмотреть на пост посла в США скандального дипломата
    @ dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Офис Зеленского рассматривает кандидатуру Андрея Мельника на пост посла Украины в США вместо Оксаны Маркаровой, чья отставка была запрошена республиканцами.

    Как сообщает ТАСС, Мельник известен своими скандальными высказываниями во время работы в Германии, где он занимал пост посла с 2015 по 2022 год. Помимо Мельника, среди кандидатов называются заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква и внештатный советник Тимофей Милованов.

    Оксана Маркарова, нынешний посол Украины в США, может быть заменена на фоне критики со стороны республиканцев. Они были недовольны визитом Зеленского в Пенсильванию, где его сопровождали только представители Демократической партии. Смена посла может произойти до инаугурации избранного президента Дональда Трампа в январе 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник послал к черту депутата Бундестага Ральфа Стенгера за его критику передачи Киеву кассетных боеприпасов.

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Мельника послом в Бразилии. Мельник был уволен с поста посла в Германии после скандала с оскорблением канцлера Олафа Шольца.

    Президент Украины Владимир Зеленский намерен сменить посла в США Оксану Маркарову из-за недовольства республиканцев.

    Коментарии (6)
    12 ноября 2024, 04:12 • Новости дня
    Российский снайпер одним выстрелом уничтожил троих украинских военных

    Снайпер спецназа «Днепр» нейтрализовал группу украинских военных из винтовки 12,7 мм

    Tекст: Максим Попов

    Снайпер войскового спецназа «Днепр» одним выстрелом поразил группу украинских военных из тяжелой винтовки калибра 12,7 мм.

    Как сообщает РИА «Новости», снайпер войскового спецназа группировки «Днепр» с позывным «Черный» уничтожил группу украинских военных одним выстрелом из тяжелой винтовки калибра 12,7 миллиметров. По его словам, в момент выстрела группа военных находилась возле машины, и сразу несколько человек были поражены.

    В интервью «Черный» отметил значительный прогресс в вооружении российских снайперов за время проведения спецоперации. Он подчеркнул, что новые тяжелые винтовки позволяют работать на больших дистанциях более продуктивно благодаря своей мощности и улучшенным прицелам. «Обнаружили группу людей возле машины. Произвели выстрел. С одного выстрела, то есть из тяжелого оружия, там 2-3 человека упало, рухнуло», – рассказал он.

    Также снайпер отметил, что эффективная дальность работы новой винтовки составляет до 2,5 километров. Он добавил, что его собственная работа на расстояниях до 1,5 километра проводится уверенно и без нареканий по точности.

    До этого сообщалось, что российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области.

    Коментарии (8)
    13 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    Эксперт назвал ошибки ВСУ при обороне Курахово

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска готовят прорыв к центру Курахово с юга

    Эксперт назвал ошибки ВСУ при обороне Курахово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Курахово располагается в равнинной местности, что облегчает штурм города. Единственное препятствие – это низина, тянущаяся с юго-востока до водохранилища. Однако российские войска сумели решить данную проблему путем освобождения поселка Дальнее, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ход боевых действий в ДНР. По его словам, ошибкой ВСУ было решение о подрыве одной из дамб местного водохранилища.

    «На востоке Курахово российские войска находятся уже около двух недель. Нам удалось закрепиться в районе частной застройки. За последние двое суток военные продвинулись дальше: прошли вдоль железнодорожного вокзала и школы. Это также позволило расширить зону нашего контроля на юге. Грубо говоря, мы освободили примерно 15% населенного пункта», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Одновременно с этим Российской армии удалось прорваться в поселок Дальнее. Данный успех потенциально откроет нам возможности продолжения наступления еще и в районе центра Курахово. Для гарнизонов ВСУ складывается непростая ситуация. Конечно, полноценных клещей для взятия населенного пункта еще не сформировалось, но угроза полного окружения города витает в воздухе», – отмечает собеседник.

    «Противник это хорошо осознает. Собственно, подрыв одной из дамб местного водохранилища и был осуществлен с целью предотвратить полное блокирование местной группировки. Однако таким образом ВСУ выстрелили себе в ногу. Уменьшение площади водного зеркала приведет к тому, что наши силы с севера получат возможность простреливать населенный пункт «в упор», – считает он.

    «Сам город и его округа представляют собой равнинную местность. В отличие от других мест в ДНР, там отсутствуют терриконы. Единственный проблемный участок здесь – это низина, тянущаяся с юго-востока до водохранилища. Здесь сложно провести бронетехнику, но мы решили вопрос с ее продвижением», – полагает эксперт.

    «Заняв Дальнее, мы получили возможность обходить данную территорию с юга, что ускорит темпы наступления. Как только мы подтянем на этом участке наши войска к самому городу, начнется штурм Курахово, что станет ликвидацией одного из последних мощных укрепрайонов в этом районе», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские силы продвинулись на север и юг от Курахово в ДНР. Об этом в интервью ТАСС сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты. По его словам, активные бои ведутся в районе села Дальнее. Кроме того, войска захватили Новоселидовку.

    Он также добавил, что ВС РФ движутся в сторону трассы Запорожье – Курахово. В настоящий момент ведутся работы по перерезанию данной дороги для противника. «Это лишит ВСУ возможности контролировать населенный пункт, поскольку это главная транспортная артерия, через которую их обеспечивают живой силой, боеприпасами и всем остальным», – добавил Рогов.

    Таким образом, операция по окружению группировки ВСУ в районах Курахово продолжается. Войска сжимают клещи вокруг подразделений ВСУ вблизи населенного пункта, приближаясь к нему с нескольких сторон. При этом в восточной части города уже начались бои. Успех операции откроет для ВС России путь к Красноармейску (Покровску).

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему Украина на фоне ухудшения положения в Курахово занялась энергетическим каннибализмом.

    Коментарии (3)
    12 ноября 2024, 16:20 • Новости дня
    Слова Шольца о финансировании Украины за счет немецких пенсионеров назвали ложью

    Berliner Zeitung: Шольц ложно обвинил Линднера в предложении сократить немцам пенсии ради помощи Киеву

    Слова Шольца о финансировании Украины за счет немецких пенсионеров назвали ложью
    @ Carsten Koall/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлера Германии Олафа Шольца обвинили во лжи после его заявления о том, что экс-министр финансов Кристиан Линднер якобы предлагал финансировать помощь Украине за счет пенсий немцев, сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на инсайдеров в партии СвДП.

    Издание сообщило, что Шольц допустил ложное заявление о предложении экс-министра финансов Линднера. По словам канцлера, Линднер предложил сократить пенсии для финансирования помощи Украине на 2025 год, передает РИА «Новости».

    По данным инсайдеров из Свободной демократической партии (СвДП), Линднер лишь обсуждал необходимость реформ для предотвращения бюджетных заимствований, которые могли бы затронуть индексацию пенсий. Линднер никогда не предлагал сокращение пенсий как таковых, отмечают они.

    В партийных кругах СвДП считают, что Шольц солгал, и сравнивают его с избранным президентом США Дональдом Трампом. Оппозиция в лице Христианско-демократического союза (ХДС) также осуждает заявления Шольца и планирует блокировать работу Бундестага до проведения досрочных выборов.

    Депутат ХДС/ХСС Ян-Марко Лучак в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что ни один пенсионер не потерял бы свои пенсии, если бы предложение Линднера было принято. Он считает, что ложь о пенсиях недопустима даже ради поддержки Украины.

    Напомним, Шольц обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке министра финансов Кристиана Линднера, считая это необходимым для предотвращения ущерба стране. Уходящий в отставку министр финансов Германии раскритиковал канцлера Шольца за использование темы Украины для увеличения госдолга страны на 15 млрд евро.

    Коментарии (3)
    11 ноября 2024, 20:12 • Новости дня
    Центробанк решил запретить ипотеку на срок свыше 30 лет

    Центробанк России планирует ограничить выдачу ипотеки на срок более 30 лет из-за роста доли таких кредитов

    Центробанк решил запретить ипотеку на срок свыше 30 лет
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Банк России намерен ввести ограничения на выдачу ипотечных кредитов сроком более 30 лет, чтобы избежать потенциальных проблем с обслуживанием долга заемщиками.

    Центральный банк России объявил о планах ограничить выдачу ипотечных кредитов сроком более 30 лет, передает РИА «Новости». Это решение связано с увеличением доли таких кредитов в общем объеме выданных ипотек: за последний год она возросла с 10 до 20%. Регулятор обеспокоен, что на таком продолжительном сроке, превышающем 30 лет, заемщики могут столкнуться с трудностями при обслуживании долга.

    По мнению ЦБ РФ, банки увеличивают сроки кредитования, чтобы снизить размер ежемесячных платежей по ипотеке. Однако оценка способности заемщика погашать долг в долгосрочной перспективе остается сложной задачей для финансовых учреждений. Ограничение срока ипотеки призвано минимизировать риски как для заемщиков, так и для банков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк России перешел к жесткой денежно-кредитной политике в ответ на экономические вызовы. Центробанк видит высокие ставки как долгосрочную пользу для экономики.

    Российское руководство сохранит ставку в 2% годовых по дальневосточной и арктической ипотеке до 2030 года согласно поручению Владимира Путина. Президент Владимир Путин освободил россиян, взявших жилищный кредит до 2025 года, от уплаты НДФЛ с материальной выгоды.

    Коментарии (28)
    12 ноября 2024, 00:19 • Новости дня
    КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией
    КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией
    @ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Северная Корея официально ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, что открывает новые возможности для сотрудничества между двумя странами, сообщило государственная радиостанция «Голос Кореи».

    Как отмечается, лидер КНДР Ким Чен Ын подписал соответствующий указ 11 ноября, передает ТАСС.

    Напомним, 9 ноября президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с КНДР, включающего обязательства по оказанию военной помощи в случае нападения.

    Как отмечалось в преамбуле, договор отражает ключевые интересы народов России и КНДР, а также способствует укреплению мира, безопасности и стабильности как в регионе, так и в глобальном масштабе.

    Стороны договорились на постоянной основе развивать отношения стратегического партнерства, основанные на взаимном уважении государственного суверенитета, территориальной неприкосновенности и невмешательства во внутренние дела.

    Договор также предусматривает обязательства по оказанию военной и иной помощи при вооруженном нападении, в соответствии со ст. 51 Устава ООН.

    Коментарии (12)
    11 ноября 2024, 14:24 • Новости дня
    В Совфеде оценили просьбу Макрона и Стармера к Байдену одобрить удары вглубь России

    Сенатор Джабаров: Байден откажет Макрону и Стармеру в просьбе об ударах вглубь России

    В Совфеде оценили просьбу Макрона и Стармера к Байдену одобрить удары вглубь России
    @ ANDRE PAIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Джо Байден, скорее всего, не разрешит ВСУ использовать западные ракеты для дальнобойных ударов по России. Иначе его президентство окажется еще более запятнанным, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее стало известно о намерении Лондона и Парижа убедить США разрешить ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России, а также о желании Польши создать альянс с Британией и Францией для поддержки Украины.

    «Лондон и Париж не готовы брать на себя весомые финансовые обязательства, поэтому они лоббируют такую помощь Киеву, которая не потребует от них серьезных денежных вливаний. Разрешение США для ВСУ наносить дальнобойные удары западными ракетами по территории России – один из таких вариантов», – сказал Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Кир Стармер, как и многие другие премьеры Британии, является отъявленным ненавистником Москвы. Это традиционная линия поведения для Лондона. Эммануэль Макрон же всеми силами пытается создать из себя образ «защитника Европы», вырисовывая Россию в качестве главного противника ЕС», – полагает собеседник.

    «Тем не менее Джо Байден вряд ли пойдет на одобрение дальнобойных ударов. В конечном счете у него осталось слишком мало времени в Белом доме, а данное решение может привести к столь серьезным последствиям, что его президентство будет еще больше запятнано», – отмечает он.

    На этом фоне парламентарий упомянул инициативу Варшавы о создании альянса с Парижем и Лондоном для «защиты Украины». «Дни политической карьеры польского премьера сочтены. Долгое время он кормил население ЕС сказками о том, что Трамп якобы является агентом российских спецслужб. Сомневаюсь, что новый президент США забудет эти обиды прошлого. Поэтому поляк судорожно пытается хоть как-то спасти свою репутацию непреклонного ястреба», – акцентирует сенатор.

    «Но Париж и Лондон вряд ли оценят идею Туска. У Франции и Британии в настоящий момент хватает своих забот. Им тоже необходимо думать, как сложится их судьба при возвращении в Белый дом Дональда Трампа. Поддерживать при таком раскладе проекты ярого противника республиканца – не лучшая идея», – заключил Джабаров.

    Ранее стало известно о желании Эммануэля Макрона и Кира Стармера убедить президента США Джо Байдена снять запрет ВСУ на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России до завершения его полномочий. Как сообщает британская газета The Telegraph, переговоры лидеров Франции и Британии по этому вопросу состоятся в Париже 11 ноября. На встрече они также обсудят, как Трамп изменит политику США по Украине.

    «Ожидается, что Кир Стармер и Эммануэль Макрон предпримут последнюю отчаянную попытку помешать усилиям Трампа по сокращению поддержки Украины со стороны США», – говорится в статье. Политики рассчитывают, что Байден согласится снять запрет на удары, желая сохранить свое политическое наследие. Издание выразило мнение, что в случае одобрения этого шага Дональду Трампу после вступления в должность президента США 20 января будет трудно его пересмотреть.

    «Однако план сэра Кира может рассматриваться Трампом как попытка навредить внешней политике США. Это может оттолкнуть его и создать угрозу для двусторонних отношений еще до вступления в должность», – указывается в материале.

    На этом фоне Варшава надеется организовать альянс с Лондоном и Парижем для защиты Украины. Как сообщает газета The Times, польский премьер-министр Дональд Туск собирается в ближайшие дни провести переговоры с главой британского правительства Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте «из-за опасений по поводу влияния американских выборов на ход конфликта».

    «Мы будем очень интенсивно координировать сотрудничество со странами, которые имеют очень схожие взгляды на геополитическую и трансатлантическую ситуацию и обстановку на Украине. Никто не хочет эскалации конфликта. В то же время никто не хочет, чтобы Украина ослабла или даже капитулировала. Это стало бы фундаментальной угрозой для Польши и ее интересов», – заявил Туск.

    Попытка политика создать альянс в поддержку Украины «свидетельствует об опасениях Запада по поводу того, что мирное соглашение посредством передачи территорий и принуждения Киева к нейтралитету принесет победу России», говорится в публикации.

    Коментарии (3)
    13 ноября 2024, 16:59 • Новости дня
    МВД назвало число лишенных российского гражданства иностранцев

    МВД с начала года лишило гражданства 1 365 иностранных граждан в России

    Tекст: Денис Тельманов

    С начала года МВД России прекратило гражданство более 1,3 тыс. иностранных граждан, что способствовало снижению преступности среди этой группы лиц.

    Как сообщает ТАСС, МВД России с начала года прекратило гражданство 1 365 иностранных граждан. Официальный представитель МВД Ирина Волк подчеркнула, что это решение способствовало снижению уровня преступности среди иностранцев.

    По данным МВД, с начала года количество преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, уменьшилось на 2,6%. Кроме того, на 3,8% снизилось число иностранных граждан, привлеченных к ответственности за различные преступления. Волк уточнила, что доля преступлений, совершенных иностранцами, от общего числа предварительно расследованных преступлений составляет 4,3%.

    Особенно заметно уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранцами. Так, объем убийств и покушений на убийство снизился на 4,3%, преступлений против собственности – на 6,2%, а нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, уменьшилось на 18,1%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане, принятые в российское гражданство с 1 сентября 2017 года, обязаны обратиться в российские загранучреждения для принятия присяги, иначе их гражданство будет аннулировано, это требование касается тех, кто получил гражданство за рубежом до 22 ноября 2023 года, но еще не принес присягу.

    Глава Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что планируется внести законопроект, запрещающий зачислять детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка. Итальянский журналист Андреа Лучиди обратился к президенту России с просьбой предоставить российское гражданство в связи с преследованиями на родине и выразил желание жить в России, называя ее своим вторым домом.

    Коментарии (4)
    12 ноября 2024, 22:04 • Новости дня
    Штайнмайер одобрил дату досрочных выборов в Германии
    Штайнмайер одобрил дату досрочных выборов в Германии
    @ Carsten Koall/dpa/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил дату для возможных досрочных выборов в случае недоверия правительству, выбрав 23 февраля 2025 года.

    На фоне возможного отказа в доверии правительству канцлера Олафа Шольца, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил 23 февраля 2025 года как потенциальную дату для проведения досрочных парламентских выборов, передает ТАСС. Это решение, по его словам, является реалистичным на текущий момент.

    Штайнмайер провел встречу в своей резиденции, дворце Бельвю, с руководителями парламентских фракций. В числе приглашенных были Рольф Мютцених от Социал-демократической партии Германии, Бритта Хассельман и Катарина Дреге от партии «зеленых», а также глава фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

    Представитель главы государства заявила: «По оценке на текущий момент он считает 23 февраля 2025 года реалистичной датой проведения новых выборов». Это заявление последовало после консультаций с партнерами по коалиции и оппозицией. Решение о проведении выборов будет зависеть от итогов голосования Бундестага о доверии правительству.

    Напомним, накануне действующий канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности вынесения вопроса о вотуме доверия своему правительству на обсуждение Бундестага до 25 декабря, несмотря на ранее озвученные планы сделать это в январе.

    Коментарии (6)
    12 ноября 2024, 05:24 • Новости дня
    Наследники Градского получили 22 объекта недвижимости после смерти артиста

    Семья Градского унаследовала 22 объекта недвижимости после его смерти

    Наследники Градского получили 22 объекта недвижимости после смерти артиста
    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Члены семьи Александра Градского, включая его четвертую жену и детей, унаследовали 22 объекта недвижимости, в том числе дома и земельные участки.

    Как указано в судебных постановлениях, четвертая жена Градского, Марина Коташенко, и ее дети получили в наследство более 20 объектов недвижимости. Среди них жилой дом общей площадью 163 кв. м, жилой дом общей площадью 115,4 кв. м, нежилое помещение общей площадью 67,9 кв. м, 0,28 доли в праве долевой собственности на жилой дом, сообщает ТАСС.

    Также Коташенко и ее дети унаследовали по 1/3 доли в четырех нежилых помещениях площадью от 15 до 400 кв. м, в доме площадью 1172 кв. м и четыре земельных участка площадью от 300 до 2,6 тыс. кв. м.

    Старшие дети Градского, Даниил и Мария, также унаследовали значительные доли в ряде объектов недвижимости. Им достались по 1/2 доли в доме площадью 1,5 тыс. кв. м, шесть земельных участков площадью от 12 до 1,2 тыс. кв. м, в доме площадью 115 кв. м, нежилом помещении, а также по 0,28 доли в жилом доме, который фигурирует в собственности четвертой супруги Градского.

    Напомним, ранее московский суд отказал детям Градского в аресте имущества его вдовы.

    Коментарии (4)
    13 ноября 2024, 05:12 • Новости дня
    Морская авиация ВМФ России получила собственный флаг

    Морским летчикам России вручили первый в истории флаг морской авиации

    Морская авиация ВМФ России получила собственный флаг
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Максим Попов

    Морская авиация Военно-морского флота России получила свой первый флаг, который передал адмирал Моисеев начальнику авиации ВМФ генерал-майору Пахомову.

    Как сообщает Минобороны, на торжественной церемонии адмирал Александр Моисеев вручил флаг морской авиации начальнику морской авиации ВМФ генерал-майору Андрею Пахомову. Ранее у морской авиации не было своего официального символа.

    Теперь флаг будет поднят во всех частях и соединениях морской авиации ВМФ. Флаг представляет собой прямоугольное двустороннее полотнище с эмблемой морской авиации. На нем изображен золотистый якорь с крыльями на якорной цепи. Эти символы обозначают морскую службу и полет.

    Геральдические элементы флага, такие как якорь и якорная цепь, символизируют морскую службу, а крылья представляют собой символ полета, скорости и мобильности. Сине-голубые лучи на флаге соответствуют традиционным цветам приборного сукна формы морской авиации.

    Напомним, в конце октября морская авиация ЧФ уничтожила четыре безэкипажных катера ВСУ в Черном море.

    Коментарии (2)
    13 ноября 2024, 19:41 • Новости дня
    В России перестало снижаться число курильщиков

    Врач Бекетов: Число курильщиков в России перестало снижаться

    В России перестало снижаться число курильщиков
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Врач Владимир Бекетов сообщил, что треть населения России продолжает курить, и половина из них являются заядлыми курильщиками, несмотря на действующие ограничения.

    На пресс-конференции, посвященной Всемирному дню отказа от табакокурения, врач-пульмонолог Владимир Бекетов сообщил, что в России перестало снижаться число курильщиков, передает «Интерфакс». По данным Бекетова, в настоящее время курит треть населения страны. Из этих 30% курящих россиян половина являются заядлыми курильщиками. Он также отметил уменьшение количества людей, которые стремятся бросить курить. Ранее таких людей было 79-80%, сейчас их число сократилось до 62%.

    Врач подчеркнул, что введенные ограничения на курение помогли снизить число курильщиков на 10%. Однако, согласно статистике выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения Росстата, за последние пять лет доля курящих взрослых сократилась с 24,2% в 2019 году до 18,7% в 2023 году, в то время как в 2022 году этот показатель составлял 19,2%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 63% российских подростков негативно относятся к курению, употреблению алкоголя и наркотиков, что показало масштабное социологическое исследование, охватившее более 35 тыс. подростков.

    В Башкирии установили штрафы за курение кальянов и никотинсодержащей продукции в общественных местах, включая образовательные и медицинские учреждения и общественный транспорт.

    В Москве 17-летний подросток получил травмы лица и ожоги рук после взрыва вейпа, который он использовал во время зарядки.

    Коментарии (34)
    Главное
    Кандидат Трампа в постпреды США при ООН поменяла позицию по Украине
    Российский боец рассказал, как три недели оборонял опорный пункт в одиночку
    Немецкие промышленники захотели возобновить деловые связи с Россией
    Захарова указала на превращение ЕС в военный блок
    Президент Польши лишился части среднего пальца
    Порошенко заявил, что власть на Украине «собирается на выборы»
    Завод в Калининградской области начал приглашать на работу граждан Индии

    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

    Перейти в раздел

    Маск и Рамасвами помогут Трампу сломать госаппарат США

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о создании министерства эффективности правительства. Его возглавят предприниматели миллиардер Илон Маск и мультимиллионер Вивек Рамасвами. Какие задачи будут стоять перед новым ведомством и удастся ли его руководителям реформировать систему госуправления Штатов? Подробности

    Перейти в раздел

    Битва за Курахово обнажила деградацию управления ВСУ

    Бои за Курахово продолжаются. Российская армия продвинулась на север и юг от города, а некоторые подразделения уже зашли в его восточную часть. Эксперты связывают успех ВС России сразу с несколькими факторами, среди которых четкое взаимодействие штурмовиков с расчетами БПЛА и артиллерией, а также дезорганизацией в рядах ВСУ. Подробности

    Перейти в раздел

    Польша хочет создать в Европе новый агрессивный альянс

    Финляндия и страны Прибалтики должны стать новым главным военно-политическим раздражителем Москвы после Украины. По крайней мере, именно так можно трактовать намерения премьер-министра Польши Дональда Туска. После победы Трампа они проявились вновь. Как Варшава намерена создать «северную Антанту» и что она будет означать для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............