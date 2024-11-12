Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.21 комментарий
Штайнмайер одобрил дату досрочных выборов в Германии
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил дату для возможных досрочных выборов в случае недоверия правительству, выбрав 23 февраля 2025 года.
На фоне возможного отказа в доверии правительству канцлера Олафа Шольца, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил 23 февраля 2025 года как потенциальную дату для проведения досрочных парламентских выборов, передает ТАСС. Это решение, по его словам, является реалистичным на текущий момент.
Штайнмайер провел встречу в своей резиденции, дворце Бельвю, с руководителями парламентских фракций. В числе приглашенных были Рольф Мютцених от Социал-демократической партии Германии, Бритта Хассельман и Катарина Дреге от партии «зеленых», а также глава фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.
Представитель главы государства заявила: «По оценке на текущий момент он считает 23 февраля 2025 года реалистичной датой проведения новых выборов». Это заявление последовало после консультаций с партнерами по коалиции и оппозицией. Решение о проведении выборов будет зависеть от итогов голосования Бундестага о доверии правительству.
Напомним, накануне действующий канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности вынесения вопроса о вотуме доверия своему правительству на обсуждение Бундестага до 25 декабря, несмотря на ранее озвученные планы сделать это в январе.